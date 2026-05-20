OTT Telugu: ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి మూవీ.. థియేటర్లలోకి వచ్చిన 12 రోజులకే స్ట్రీమింగ్!
OTT Telugu: మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన తాజా చిత్రం 'సతీ లీలావతి' థియేటర్లలో విడుదలైన 12 రోజులకే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇవాళ నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా వివరాలు మీకోసం.
OTT Telugu: ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఓ తెలుగు మూవీ వచ్చేసింది. థియేటర్లలో రిలీజైన కేవలం 12 రోజులకే ఈ మూవీ డిజిటల్ డెబ్యూ చేయడం గమనార్హం. మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, దేవ్ మోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'సతీ లీలావతి' అప్పుడే డిజిటల్ స్క్రీన్పైకి వచ్చేసింది.
సతీ లీలావతి ఓటీటీ
మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత లావణ్య త్రిపాఠి నటించిన తొలి తెలుగు మూవీ ‘సతీ లీలావతి’. ఈ మూవీ ఇవాళ (మే 20) నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ ఈ సినిమా డిజిటల్ డెబ్యూ చేసింది.
12 రోజులకే
థియేటర్లలో విడుదలైన కేవలం 12 రోజుల వ్యవధిలోనే సతీ లీలావతి సినిమా ఓటీటీ బాట పట్టడం ఇండస్ట్రీ వర్గాలతో పాటు ప్రేక్షకులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. మెగా ఫ్యామిలీకి చెందిన ఒక నటుడు లేదా నటి నటించిన సినిమా ఇంత తక్కువ సమయంలో ఓటీటీలోకి రావడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం. సతీ లీలావతి మే 8న థియేటర్లలో రిలీజైంది.
థియేటర్లలో ఇలా
తాతినేని సత్య దర్శకత్వంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన సతీ లీలావతి సినిమాపై విడుదలకు ముందు మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. సమకాలీన ప్రేమకథతో, వినోదభరితంగా సాగే కథాంశంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. లావణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహన్ కాంబినేషన్ సరికొత్తగా ఉంటుందని భావించినప్పటికీ, థియేటర్లలో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లను రాబట్టలేకపోయింది. దీంతో థియేట్రికల్ రన్ చాలా త్వరగానే ముగిసిపోయింది.
స్ట్రీమింగ్ పై ఆశలు
థియేటర్లలో నిరాశపరిచినప్పటికీ, ఈ క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ హోమ్ ఆడియన్స్కు నచ్చే అవకాశం ఉందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'సన్ నెక్స్ట్' (Sun NXT) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు తమిళ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి వచ్చింది. వారాంతంలో ఇంట్లోనే కూర్చుని హాయిగా నవ్వుకునేలా ఉండే ఈ సినిమా, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై మంచి ఆదరణ పొందుతుందని మేకర్స్ ఆశిస్తున్నారు.
క్రేజీ టెక్నీషియన్స్
సతీ లీలావతి సినిమాలో లావణ్య త్రిపాఠి సరసన దేవ్ మోహన్ హీరోగా నటించగా, వీరిద్దరి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక సపోర్టింగ్ కాస్ట్ విషయానికొస్తే.. టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నరేష్, ప్రముఖ హాస్యనటుడు సప్తగిరితో పాటు కోలీవుడ్ నుంచి వీటీవీ గణేష్, మొట్ట రాజేంద్రన్ వంటి అగ్ర నటీనటులు తమ కామెడీ టైమింగ్తో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశారు.
దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఎం. నాగ మోహన్బాబు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిక్కీ జె. మేయర్ అద్భుతమైన స్వరాలను అందించారు. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఇప్పుడు సన్ నెక్స్ట్లో ఈ వినోదాత్మక చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.
