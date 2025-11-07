రెండేళ్లలో 22 కిలోల బరువు తగ్గిన శర్వానంద్.. ఎలాగో చెప్పిన యంగ్ హీరో.. ఆ యాక్సిడెంటే మొత్తం మార్చేసింది
టాలీవుడ్ యువ హీరో శర్వానంద్ తన బైకర్ మూవీ కోసం రెండేళ్లలో ఏకంగా 22 కిలోల బరువు తగ్గాడంటే నమ్మగలరా? ఈ సినిమా కోసం అతడు స్లిమ్ లుక్ లో కనిపించడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అయితే ఇది ఎలా సాధ్యమైందో అతడు చెప్పాడు.
శర్వానంద్ను ఈ మధ్య బైకర్ మూవీ ప్రమోషన్లలో చూసిన అభిమానులు షాక్ తిన్నారు. అతడేంటి ఇంత సన్నగా ఎలా అయ్యాడని ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే తాజాగా హైదరాబాద్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో అతడు తన వెయిట్ లాస్ జర్నీ గురించి షేర్ చేసుకున్నాడు. 8 నెలల పాటు తాను ఎంతలా కష్టపడిందీ చెప్పాడు. ఒక్క యాక్సిడెంట్ మొత్తం మార్చేసిందని అన్నాడు.
రెండేళ్లలో 22 కిలోలు
బైకర్ మూవీ కోసం శర్వానంద్ పూర్తి బక్కపల్చగా మారిపోయిన సంగతి తెలుసు కదా. అయితే రెండేళ్ల కిందట 92 కిలోల బరువున్న అతడు.. దీనికోసం ఏకంగా 22 కిలోలు తగ్గడం విశేషం. అయితే అది ఎలా సాధ్యమైందన్నది తాజా ఇంటర్వ్యూలో అతడు చెప్పాడు. దానికి ఒక యాక్సిడెంట్ ఎలా కారణమైందీ వివరించాడు. “ఆ ప్రమాదం మొత్తం మార్చేసింది. నెలల పాటు యాంటీబయోటిక్స్ పై ఉన్నాను. చాలా ఆకలిగా అనిపించేది.
దీంతో తింటూ వెళ్తే బరువు పెరుగుతూ వెళ్లాను. చాలా రోజుల పాటు ఎలా అయ్యానో గుర్తించలేదు” అని శర్వానంద్ చెప్పాడు. రెండేళ్ల కిందట బైకర్ మూవీ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు అందులో 18 ఏళ్ల కుర్రాడిలా కనిపించాల్సి రావడంతో తన వెయిట్ లాస్ జర్నీ మొదలుపెట్టాడు. దీనికోసం చాలా కఠినంగా శ్రమ పడాల్సి వచ్చిందని అన్నాడు.
8 నెలల పాటు అలాగే..
శర్వానంద్ ఈ సినిమా కోసమే కాదు వ్యక్తిగతంగా కూడా బరువు తగ్గాలన్న లక్ష్యంతో క్రమశిక్షణగా, నిలకడగా ఆ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్ని 4.30 గంటలకే లేచి, కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ పరుగు ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత జిమ్ లో గంటల తరబడి కసరత్తులు చేశాడు. సుమారు 8 నెలల పాటు తాను ఇదే రొటీన్ ఫాలో అయ్యానని, ఒక్క రోజు కూడా మిస్ చేయలేదని అతడు చెప్పాడు. ఈ రొటీన్ తనకు ఓపిక, ఫోకస్ నేర్పాయని తెలిపాడు.
కూతురి కోసం మరింతగా..
బైకర్ మూవీ కోసమే కాదు.. తనకు కూతురు పుట్టిన తర్వాత తన కుటుంబం కోసం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అతడు చెప్పాడు. అంతేకాదు ప్రతి ఒక్కరూ తమ శరీరం బాగుండేలా చూసుకోవాలని, తాను ఆ పని చేయగలిగినప్పుడు ఎవరైనా చేయగలరని అన్నాడు. “ఇంతకుముందు ఓ పాత్ర కోసం ఫిట్గా ఉండాలని అనుకునే వాడిని. ఇప్పుడు నా కుటుంబం కోసం ఉండాలనుకుంటున్నాను” అని శర్వానంద్ స్పష్టం చేశాడు.
డైట్ కూడా ముఖ్యమే..
శర్వానంద్ వెయిట్ లాస్ జర్నీలో డైట్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. నిజానికి బరువు తగ్గడంలో ట్రైనింగ్ ది 30 శాతం అయితే.. తినే ఆహారానిదే 70 శాతం అని అతడు చెప్పాడు. ఆహారం విషయంలో తనను తాను చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నానని తెలిపాడు. దీంతో రెండేళ్లలోనే తాను 22 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు చెప్పాడు. బైకర్ మూవీ కోసం అసలైన లుక్ ను తాను సొంతంగా సాధించాలని అనుకున్నానని శర్వా తెలిపాడు. బైకర్ మూవీ డిసెంబర్ 6న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఆ తర్వాత నారీ నారీ నడుమ మురారీ, భోగి సినిమాలతోనూ అతడు బిజీగా ఉన్నాడు.
