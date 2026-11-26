హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Siddu Gadi Love Story: బీటెక్ తర్వాత సిటీకి వచ్చే యూత్ కష్టాలు.. యువతను ఆకట్టుకునేలా ‘సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ’
Siddu Gadi Love Story Release Date: మనోజ్, శృతి, మోహన సిద్ధి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ’ నవంబర్ 27న థియేటర్లలోకి వస్తోంది. హైదరాబాద్ ప్రెస్ మీట్లో చిత్ర బృందం సినిమా విశేషాలు పంచుకుంది.
Siddu Gadi Love Story Release Date: యూత్కు నచ్చే అన్ని కమర్షియల్ అంశాలతో ‘సిద్ధుగాడి లవ్ స్టోరీ’ రూపొందిందని దర్శకుడు రమేష్ బాబు చెరుకూరు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మనోజ్, శృతి, మోహన సిద్ధి లీడ్ రోల్స్లో నటించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 27న (శుక్రవారం) గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదలవుతోంది.
శివ బ్రహ్మేంద్ర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై సావిత్రమ్మ చెరుకూరు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. బాల బ్రహ్మచారి, శివ బ్రహ్మిణి చెరుకూరు సమర్పిస్తున్నారు. రిలీజ్కు ముందు చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి విశేషాలు పంచుకుంది.
అమెరికా నుంచి వచ్చి దర్శకుడిగా..
సినిమాపై ఉన్న ఇష్టంతో, అమెరికాలో తన వృత్తి బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే దర్శకత్వ కలను నిజం చేసుకున్నట్లు రమేష్ బాబు చెరుకూరు తెలిపారు. తెలుగు సినిమాపై అభిమానంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశానని, టీజర్కు వచ్చిన స్పందన ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పారు.
యూత్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కూడా ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆయన అన్నారు. నవంబర్ 27న వస్తున్న తమ సినిమాను ప్రేక్షకులంతా ఆదరించాలని కోరారు.
సిటీకి వచ్చే యూత్ జర్నీ – తారల మాటలు
హీరో మనోజ్ మాట్లాడుతూ.. ఇందులో నేను సిద్ధు పాత్రలో కనిపిస్తాను. కామెడీ, ఎమోషన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా కలబోసిన యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ఇది. బీటెక్ అయ్యాక కొత్త జీవితం కోసం సిటీకి వచ్చే కుర్రాళ్లకు ఈ కథ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. నేనూ అలాగే హైదరాబాద్ వచ్చాను. సిటీలో యూత్ పడే కష్టాలను ఇందులో చూపించాం. పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది అని అన్నారు.
హీరోయిన్ శృతి మాట్లాడుతూ.. మొదట్లో అల్లరిగా, బబ్లీగా కనిపించే అమ్మాయి పాత్రలో నటించాను. కథలో హీరో కోసం ఆ అమ్మాయిలో మార్పు వస్తుంది. కమర్షియల్ అంశాలతో సినిమా బాగా వచ్చింది అని చెప్పారు.
రైటర్ శ్రీధర్ స్పందిస్తూ.. ఎంజాయ్ చేయడానికి, అవకాశాల కోసం సిటీకి వచ్చే యువతకు అక్కడ రకరకాల సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఆ కష్టాలను ఆసక్తికరంగా, కమర్షియల్గా తెరపై చూపించాం అని తెలిపారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ వైవీ రావు మాట్లాడుతూ.. యూత్కు నచ్చే కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతాయి. మా సినిమాకు కూడా అలాంటి ఆదరణ దక్కుతుందని నమ్ముతున్నాం అని అన్నారు.
సిద్దు గాడి లవ్ స్టోరీ హైలైట్స్
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 27 (శుక్రవారం)
ప్రధాన తారాగణం: మనోజ్, శృతి, మోహన సిద్ధి, సుమన్, సర్కార్, చిత్రం శ్రీను, జబర్దస్త్ అప్పారావు తదితరులు
బ్యానర్ & నిర్మాణం: శివ బ్రహ్మేంద్ర క్రియేషన్స్పై సావిత్రమ్మ చెరుకూరు నిర్మాత; బాల బ్రహ్మచారి, శివ బ్రహ్మిణి చెరుకూరు సమర్పకులు
సాంకేతిక బృందం: రమేష్ బాబు చెరుకూరు (దర్శకత్వం, కొరియోగ్రఫీ), దొసాడ యాదగిరి (డీవోపీ), సీ.ఎన్. ఆదిత్య (సంగీతం), లక్కీ ఎక్కరి (ఎడిటర్), తూఫాన్ (ఫైట్ మాస్టర్), నాని (ఆర్ట్ డైరెక్టర్)
ఇతర సిబ్బంది: వై.వి. రావు (మేనేజర్), రజని సాగర్ (కొరియోగ్రఫీ), సునీల్ స్టూడియోస్ (పోస్ట్-ప్రొడక్షన్), వి. సాంబశివరావు (మేకప్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్), పాము భాను (స్టిల్స్), వేణుగోపాల చారి చెరుకూరు (ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్), గండ్ల శ్రీనివాస్ (పీఆర్వో)