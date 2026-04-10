Sunil Grover Rohit Sharma: ఫన్నీగా నెట్ఫ్లిక్స్ యాడ్.. రోహిత్ శర్మను అనుకరించిన కమెడియన్.. అచ్చూ హిట్మ్యాన్లాగే..
Sunil Grover Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మగా మారిపోయాడు ప్రముఖ కమెడియన్ సునీల్ గ్రోవర్. ముంబై ఇండియన్స్ కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ క్రియేట్ చేసిన యాడ్ లో అచ్చూ హిట్మ్యాన్ ను అనుకరిస్తూ సునీల్ చేసిన కామెడీ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
Sunil Grover Rohit Sharma: తన అద్భుతమైన టైమింగ్తో, మిమిక్రీతో ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించే సునీల్ గ్రోవర్ మరోసారి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో'లో సల్మాన్ ఖాన్ నుంచి ఉదిత్ నారాయణ్ వరకు అందరినీ ఇమిటేట్ చేసి మెప్పించిన సునీల్.. ఈసారి టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను అచ్చుగుద్దినట్లు దించేశారు. నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం చేసిన ఒక కొత్త అడ్వర్టైజ్మెంట్లో రోహిత్ శర్మ 'బిందాస్' స్టైల్ను అనుకరించి నెటిజన్లను ఫిదా చేశారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ యాడ్లో ఏం జరిగింది?
ముంబై ఇండియన్స్ జెర్సీ ధరించి, రోహిత్ శర్మలాగే నడుచుకుంటూ సెట్లోకి అడుగుపెడతారు సునీల్ గ్రోవర్. రోహిత్ మాట్లాడే తీరు, స్పందించే పద్ధతిని ఆయన అద్భుతంగా క్యాచ్ చేశారు. యాడ్ షూట్ చేస్తున్న దర్శకుడికి సునీల్ను చూసి.. ఇది ఒరిజినల్ రోహిత్ శర్మ కాదని, ఏమైనా AI హ్యాండ్ ఉందా అనే అనుమానం కలుగుతుంది.
రోహిత్ శర్మ తరహాలోనే డైలాగ్స్ చెబుతూ మధ్యలో తడబడటం, ముంబై ఇండియన్స్కు నెట్ఫ్లిక్స్ అఫీషియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్టనర్ అని చెప్పడం నవ్వులు పూయిస్తుంది.
యాడ్ ముగింపులో అసలు రోహిత్ శర్మ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ.. నెట్ఫ్లిక్స్లో సినిమా చూస్తూ "ఈరోజు నాకు యాడ్ షూట్ ఉందా?" అని అడగడం హైలైట్గా నిలిచింది.
నెటిజన్ల రియాక్షన్.. "రోహిత్ కంటే బుమ్రాలా ఉన్నావేంటి?"
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో అభిమానులు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
"నువ్వు రోహిత్ కంటే జస్ప్రీత్ బుమ్రాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నావు.. త్వరలోనే ఆయన మిమిక్రీ కూడా చేయి పంజాబీ!" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు.
"AI కూడా సునీల్ టాలెంట్ను మ్యాచ్ చేయలేదు.. అదిరిపోయింది!" అని మరొకరు ప్రశంసించారు.
"సునీల్ గ్రోవర్ గ్రేట్.. ఆ మూమెంట్స్ చూస్తుంటే నిజంగా రోహితే అనుకున్నాం" అంటూ కామెంట్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
మిమిక్రీలో మేటి.. సునీల్ గ్రోవర్
గతంలో గుత్తి (Gutthi), డాక్టర్ మషూర్ గులాటి వంటి పాత్రలతో గుర్తింపు పొందిన సునీల్.. ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి దిగ్గజాలను అనుకరించడంలో తన మార్కు చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆయన చేసిన గుల్జార్ మిమిక్రీకి ఇంటర్నెట్ ఫిదా అయింది.
ఆయన ప్రతిభను నటుడు గజరాజ్ రావు కూడా మెచ్చుకుంటూ.. "సునీల్ స్టేజ్ మీద కపిల్ దేవ్గా మారితే, నిజమైన కపిల్ దేవ్ కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు. ఆయన రాజమౌళి అయినా, అమీర్ ఖాన్ అయినా.. ఆ పాత్రల్లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేస్తారు" అని కొనియాడారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సునీల్ గ్రోవర్ ఏ క్రికెటర్ను మిమిక్రీ చేశారు?
నెట్ఫ్లిక్స్ యాడ్ కోసం సునీల్ గ్రోవర్ భారత క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మను మిమిక్రీ చేశారు.
2. సునీల్ గ్రోవర్ యాడ్ ఏ జట్టుకు సంబంధించింది?
ఐపీఎల్ జట్టు ముంబై ఇండియన్స్ (MI) కు నెట్ఫ్లిక్స్ అఫీషియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్టనర్గా వ్యవహరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ యాడ్ను రూపొందించారు.
3. సునీల్ గ్రోవర్ పాత పాత్రలు ఏమిటి?
కపిల్ శర్మ షోలలో ఆయన పోషించిన గుత్తి (Gutthi), డాక్టర్ మషూర్ గులాటి పాత్రలు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.