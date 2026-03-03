Sunny Leone Daughter:పదేళ్లకే డబ్బు సంపాదిస్తున్న సన్నీ లియోన్ దత్త పుత్రిక-తల్లి చిరాకు నుంచి పుట్టిన ఐడియాతో ఆవిష్కరణ!
Sunny Leone Daughter Nisha Kaur Weber Boo Box Patent Rights: బాలీవుడ్ నటి సన్నీ లియోన్ కుమార్తె నిషా కేవలం పదేళ్ల వయసులోనే ఒక అద్భుతమైన వస్తువును కనుగొని, దానికి పేటెంట్ కూడా సాధించింది. ‘బూ బాక్స్’ అని పిలిచే ఈ చిన్న ఆవిష్కరణ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విషయాన్ని సన్నీ లియోన్ తెలిపింది.
బాలీవుడ్ కొరియోగ్రాఫర్, దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్ తన తాజా యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం నటి సన్నీ లియోన్ ముంబై నివాసానికి వెళ్లారు. అక్కడ జరిగిన చిట్ చాట్లో సన్నీ లియోన్ తన కుమార్తె నిషా గురించి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు.
నిషా కౌర్ వెబర్ (Nisha Kaur Weber) కేవలం 10 ఏళ్ల వయసులోనే ఒక కొత్త వస్తువును కనిపెట్టడమే కాకుండా, దానికి అధికారికంగా పేటెంట్ హక్కులు కూడా పొందిందని బాలీవుడ్ స్టార్ సన్నీ లియోన్ గర్వంగా వెల్లడించారు.
ఏమిటీ ‘బూ బాక్స్’?
నిషా కనిపెట్టిన ఈ వస్తువు పేరు ‘బూ బాక్స్’ (Boo box). ఇది ఒక టూ-ఇన్-వన్ టిష్యూ హోల్డర్. సాధారణ టిష్యూ బాక్స్లకు భిన్నంగా దీనికి ఒక చిన్న చెత్త బుట్ట (Mini trash bin) కూడా కలిపి ఉంటుంది. అంటే టిష్యూ వాడుకున్న వెంటనే, పక్కనే ఉన్న బిన్లో వేసేయవచ్చు. దీనివల్ల ఇల్లంతా టిష్యూలు పడకుండా చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది.
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి సన్నీ లియోన్ వివరిస్తూ.. "నిషా చాలా తెలివైనది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను మొదటి నుంచి చివరి వరకు తనే స్వయంగా పూర్తి చేసింది" అని తెలిపారు. ఇది విన్న ఫరా ఖాన్ సరదాగా స్పందిస్తూ.. "నేను ఇంటికి వెళ్లి నా పిల్లలకు బుద్ధి చెప్పాలి" అని నవ్వేశారు.
ఓ చిన్న సమస్య నుంచి పుట్టిన ఆలోచన!
ముంబైలోని దుమ్ము ధూళి కారణంగా చాలా మంది పిల్లలలాగే నిషాకు కూడా అలర్జీ సమస్య ఉండేది. టిష్యూలు వాడుతూ అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తుండటంతో సన్నీ తరచూ విసుక్కునేవారట.
"సోమరితనం ప్రదర్శించకుండా వాటిని డస్ట్బిన్లో వేయమని నిషాను రోజూ తిట్టేదాన్ని. ఒకరోజు నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి, నిషా ఒక టిష్యూ బాక్స్కు ప్లాస్టర్తో డిస్పోజబుల్ కప్పును అతికించి ఉంచింది. అది చూసి నాకు చాలా వింతగా, తమాషాగా అనిపించింది. అదే ఇప్పుడు ‘బూ బాక్స్’గా మారింది" అని సన్నీ లియోన్ వివరించారు.
చాలా డబ్బు ఉంటుంది
నిషా ఇప్పటికే ఈ ఆవిష్కరణ ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తోందని, త్వరలోనే ఆమె దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంటుందని, తన తమ్ముళ్లు అషర్, నోవా ఆమెను అడిగి తీసుకోవాల్సి వస్తుందని, వారు అసూయపడుతున్నారని సన్నీ లియోన్ నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చారు.
లాతూర్ నుంచి దత్తత
అయితే సన్నీ లియోన్, ఆమె భర్త డేనియల్ వెబర్ 2017లో మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ నుంచి నిషాను దత్తత తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారికి సరోగసీ ద్వారా ఇద్దరు కుమారులు జన్మించారు.
జీ5 ఓటీటీలో
ఇక సన్నీ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె చివరిగా అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘కెన్నెడీ’ చిత్రంలో మెరిశారు. ప్రస్తుతం జీ5 (Zee5)లో కెన్నెడీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.