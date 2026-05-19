    Gullak Season 5: సూపర్ హిట్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ కొత్త సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. చివరికి ఏం జరగబోతోంది?

    Gullak Season 5: మధ్యతరగతి కుటుంబాల మనసు దోచిన ప్రముఖ హిందీ ఫీల్-గుడ్ వెబ్ సిరీస్ 'గుల్లక్' (Gullak) ఐదో సీజన్ రాబోతోంది. కొత్త కథలు, సరికొత్త ఎమోషన్స్‌తో త్వరలోనే 'సోనీ లివ్' ఓటీటీలో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

    May 19, 2026, 22:27:14 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Gullak Season 5: ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గుల్లక్'. నార్త్ ఇండియాలోని ఓ సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం (మిశ్రా ఫ్యామిలీ) చుట్టూ తిరిగే ఈ సిరీస్‌కు దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన నాలుగు సీజన్లు బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ అవ్వగా, తాజాగా ఐదో సీజన్‌కు (Gullak Season 5) సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఈ మేరకు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'సోనీ లివ్' (Sony LIV) ఒక ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌ను అభిమానులతో పంచుకుంది.

    గుల్లక్ సీజన్ 5 కమింగ్ సూన్

    "ఇది కేవలం నిరీక్షణ మాత్రమే కాదు.. కొత్త కథల తలుపు తట్టడం" (Yeh sirf intezaar nahi, naye kisson ki dastak hai) అంటూ మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. 'గుల్లక్ సీజన్ 5' త్వరలోనే కేవలం సోనీ లివ్‌లో మాత్రమే స్ట్రీమింగ్ కానుందని ఈ పోస్ట్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

    సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజల కష్టసుఖాలు, చిన్న చిన్న కోపతాపాలు, పేచీలు, వాటన్నింటినీ మించిన ప్రేమ, ఆప్యాయతలను అత్యంత సహజంగా తెరమీద ఆవిష్కరించడం ఈ సిరీస్ స్పెషాలిటీ.

    సంతోష్ మిశ్రా, శాంతి మిశ్రా, వారి ఇద్దరు కొడుకులు అన్నూ, అమన్‌ల మధ్య నడిచే సంభాషణలు ప్రతి ఇంట్లో జరిగే కథలాగే అనిపిస్తాయి. జమీల్ ఖాన్, గీతాంజలి కులకర్ణి, వైభవ్ రాజ్ గుప్తా, హర్ష్ మయార్ తమ అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. ఇక ఇప్పుడు రాబోయే ఐదో సీజన్‌లో మిశ్రా ఫ్యామిలీ ఎలాంటి కొత్త కథలతో మన ముందుకు రాబోతోందో చూడాలని ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్‌ను కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: 'గుల్లక్' సీజన్ 5 ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది?

    జవాబు: గుల్లక్ సీజన్ 5 ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'సోనీ లివ్' (Sony LIV)లో ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ప్రశ్న: 'గుల్లక్' వెబ్ సిరీస్ కథాంశం ఏమిటి?

    జవాబు: ఇది 'మిశ్రా' అనే ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం ఎదుర్కొనే రోజువారీ సంఘటనలు, కష్టసుఖాలు, ఎమోషన్స్ చుట్టూ తిరిగే ఒక క్యూట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా.

    ప్రశ్న: గుల్లక్ వెబ్ సిరీస్‌లో ప్రధాన పాత్రధారులు ఎవరు?

    జవాబు: జమీల్ ఖాన్ (సంతోష్ మిశ్రా), గీతాంజలి కులకర్ణి (శాంతి మిశ్రా), వైభవ్ రాజ్ గుప్తా (అన్నూ), హర్ష్ మయార్ (అమన్) ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

