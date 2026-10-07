Web Series: సూపర్ హిట్ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రెండో సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
Web Series: జీ5 ఓటీటీ సూపర్ హిట్ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చట్టముమ్ నీదియుమ్ రెండో సీజన్ రెడీ అయింది. ఈ కొత్త సీజన్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. అక్టోబర్ 23 నుంచి ఇది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
Web Series: తమిళ డిజిటల్ స్పేస్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన ఇంటెన్స్ కోర్టురూమ్ డ్రామా 'చట్టముమ్ నీదియుమ్' (Sattamum Needhiyum) రెండో సీజన్ ఓటీటీ రిలీజ్కు అఫీషియల్గా డేట్ లాక్ చేసుకుంది. 'పరుత్తివీరన్' ఫేమ్ సీనియర్ నటుడు శరవణన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ లీగల్ ఎమోషనల్ వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 23 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) వేదికగా ఎక్స్క్లూజివ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగులోనూ చూడొచ్చు. మరి దీని కంటే ముందు మొదటి సీజన్ లో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూడండి.
కోర్టు ఆవరణలో తండ్రి ఆత్మాహుతి.. కదిలించే కథనం
ఈ వెబ్ సిరీస్ స్టోరీ లైన్ ఆరంభమే తీవ్రమైన భావోద్వేగాలతో సాగుతుంది. కుప్పుసామి (షణ్ముగం) అనే ఒక నిరుపేద తండ్రి, కిడ్నాప్ అయిన తన కూతురు వెన్నెల ఆచూకీ కోసం పోలీసు స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతాడు. అయితే అధికారులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి నిరాకరించడంతో, తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన ఆ తండ్రి కోర్టు ప్రాంగణంలోనే అందరూ చూస్తుండగా ఆత్మాహుతి చేసుకుంటాడు.
ఈ భయానక సంఘటన సమాజంలో పెద్ద అలజడి సృష్టిస్తుంది. అప్పుల్లో కూరుకుపోయి లాయర్ వృత్తికి దూరంగా ఉంటున్న సుందరమూర్తి (పరుత్తివీరన్ శరవణన్) మనసును ఈ ఉదంతం తీవ్రంగా చలింపజేస్తుంది. దాంతో ఆ నిరుపేద తండ్రికి ఎలాగైనా న్యాయం చేయాలని గట్టి పట్టుదలతో లీగల్ కంబ్యాక్ ఇస్తాడు.
జూనియర్ లాయర్తో చేతులు కలిపి సంచలన పోరాటం
లాయర్ సుందరమూర్తి సమాజంలో మార్పు కోరుకునే యంగ్ జూనియర్ లాయర్ అరుణ (నమ్రిత ఎమ్వి)తో చేతులు కలుపుతాడు. ఇద్దరూ కలిసి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ (PIL) తో పాటు హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ కోర్టులో ఫైల్ చేస్తారు.
రాజకీయంగా, పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్న అవినీతిని బయటపెట్టడానికి ఈ ఇద్దరూ తెగించి పోరాడతారు. పవర్ ఫుల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (అరుల్ డి శంకర్) వేసే కుట్రలకు పైఎత్తులు వేస్తూ కేసును ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లారనేది కథలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
'పరుత్తివీరన్' శరవణన్ మైండ్ బ్లోయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్
సౌత్ ఆడియన్స్కు బాగా పరిచయమున్న సీనియర్ నటుడు శరవణన్ లాయర్ సుందరమూర్తి క్యారెక్టర్లో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయారు. జీవితంలో ఓడిపోయి మళ్లీ ఆత్మవిశ్వాసంతో పోరాడే లాయర్గా ఆయన పండించిన ఎమోషన్స్, కోర్టురూమ్ డైలాగ్ డెలివరీ సిరీస్కి మెయిన్ హైలైట్గా నిలిచాయి.
సిరీస్లో వచ్చే ఫ్లాష్బ్యాక్ సీన్లు, క్యారెక్టర్ల సైకలాజికల్ లోతును చాలా సహజంగా ఎలివేట్ చేశాయి. మొదటి సీజన్తో కోర్టురూమ్ డ్రామా ప్రేమికులను ఆకట్టుకున్న ఈ టీమ్, ఇప్పుడు రెండో సీజన్తో మరింత ఇంటెన్స్ కంటెంట్ను అందించబోతోంది.
లీగల్, ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ లవర్స్ కోసం..
వ్యవస్థలోని లోపాలను, ఒక సామాన్యుడి హక్కుల కోసం సాగే పోరాటాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించిన ఈ సిరీస్ డిజిటల్ స్పేస్లో కచ్చితంగా మంచి వ్యూయర్షిప్ దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది.
ఎమోషనల్, కోర్టురూమ్ డ్రామా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్ అక్టోబర్ 23 నుంచి జీ5 ప్లాట్ఫామ్లో ఈ క్రేజీ తమిళ వెబ్ సిరీస్ను హ్యాపీగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More