OTT Thriller: ఏడేళ్ల కిందటి ఫొటో జీవితాలను తలకిందులు చేస్తే.. మూడు ఓటీటీల్లోకి తమిళ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్.. 8.2 రేటింగ్
OTT Release: ఓటీటీలోకి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ తమిళ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ వారమే ఏకంగా మూడు ఓటీటీల్లోకి ఒకే రోజు అడుగుపెడుతోంది. ఈ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్ సినిమా విశేషాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
OTT Release: కోలీవుడ్లో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఎమోషనల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'పారిస్ కెఫె' (Paris Cafe) ఓటీటీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయిపోయింది. రీసెంట్గా థియేటర్లలో రిలీజై డీసెంట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ తమిళ చిత్రం అక్టోబర్ 9 నుంచి ఒకేసారి మూడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
ఓటీటీ రిలీజ్ డీటైల్స్: ఒకేసారి 3 ప్లాట్ఫామ్లలో..
దర్శకుడు సిరాజ్ సీలన్ తెరకెక్కించిన ఈ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు దక్కించుకున్నాయి. ఇండియాలోని ఆడియన్స్ కోసం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video) తో పాటు ఆహా తమిళం (Aha Tamil) ప్లాట్ఫామ్లలో అక్టోబర్ 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఇక ఇండియా బయట ఉండే ఓవర్సీస్ తమిళ ఆడియన్స్ కోసం 'సింప్లీ సౌత్' (SimplySouth) ప్లాట్ఫామ్లో అక్టోబర్ 9 నుంచే ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. ఒకేసారి మూడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో సినిమా ల్యాండ్ అవుతుండటంతో ఓటీటీ లవర్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
అసలు కథేంటి? ఒకే ఒక్క ఫోటోతో బయటపడ్డ రహస్యం
ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగుతుంది. డాక్టర్ గౌతమ్ రాజా, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ తార దంపతుల జీవితం చాలా హ్యాపీగా సాగుతున్న సమయంలో ఏడేళ్ల కిందట దాచిన ఒక పాత నిజం అనూహ్యంగా బయటకు వస్తుంది. పారిస్లోని ఒక కెఫెలో తీసిన పాత ఫోటో వల్ల వాళ్ల బంధంలో పెద్ద అలజడి మొదలవుతుంది.
తల్లిదండ్రులు విడిపోవడానికి కారణమైన ఆ పాత రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి కూతురు ఒలివిళియాల్ తన లవర్ కవిన్ శామ్సన్తో కలిసి ప్రయత్నిస్తుంది. గతంలో జరిగిన ఆ తప్పిదం ఏంటి? అది వాళ్ల కుటుంబ బంధాలను ఎలా దెబ్బతీసింది? చివరకు క్షమాపణలు వాళ్ల జీవితాలను మళ్లీ ఎలా కలిపాయి? అనేది ఈ సినిమా మెయిన్ పాయింట్.
పారిస్ కెఫె మూవీ ఎలా ఉందంటే?
'మిన్నల్ మురళి' ఫేమ్ గురు సోమసుందరం ఈ సినిమాలో మరోసారి తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఆయనతో పాటు నటి అనుమోల్, విజయ్ విశ్వ, అర్చన కుమార్ తమ క్యారెక్టర్లలో జీవించేశారు. భావోద్వేగాలు, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ సమపాళ్లలో కుదరడంతో సినిమా ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది.
ఈ చిత్రానికి కే (కె. కృష్ణకుమార్) అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు కథలోని ఎమోషన్ను నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లాయి. జి. సతీష్ ఛాయాగ్రహణం, వి.జె. సాబు జోసెఫ్ ఎడిటింగ్ వర్క్ సినిమాకు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ను బాగా పెంచాయి.
ఫ్యామిలీ, సస్పెన్స్ డ్రామా లవర్స్కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్
ప్రేమ, కుటుంబ అనుబంధాలు, ఊహించని ట్విస్టులతో సాగే సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'పారిస్ కెఫె' మంచి ఛాయిస్ అవుతుంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన మూవీ లవర్స్ అక్టోబర్ 9 నుంచి ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా తమిళం ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ చిత్రాన్ని హ్యాపీగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More