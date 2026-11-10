OTT Tamil: మ్యూజిక్లో కుల వివక్ష.. ఓటీటీలోకి వచ్చిన లేటెస్ట్ తమిళ మ్యూజికల్ డ్రామా మీసయ మురుక్కు 2 ఎలా ఉందంటే?
OTT Tamil: హిప్హాప్ తమిళ ఆది స్వీయ దర్శకత్వంలో, కథానాయకుడిగా త్రిపాత్రాభినయం చేసిన చిత్రం 'మీసయ మురుక్కు 2' (Meesaya Murukku 2). ఎనిమిదేళ్ల క్రితం వచ్చి యూత్ను ఊపేసిన 'మీసయ మురుక్కు' చిత్రానికి సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం సోనీ లివ్ (Sony LIV) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
OTT Tamil: సౌత్ సంగీత దర్శకుడిగా, ర్యాపర్గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హిప్హాప్ తమిళ ఆది 2017లో వచ్చిన 'మీసయ మురుక్కు'తో హీరోగా సంచలనం సృష్టించారు. ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్గా సరికొత్త సామాజిక అంశంతో వచ్చిన చిత్రమే 'మీసయ మురుక్కు 2'.
సంగీతం అనేది కేవలం ఒక వర్గానికి లేదా కులానికి పరిమితం కాదని, సామాన్య ప్రజలు పాడుకునే 'గానా పాటలకూ' సమానమైన గౌరవం దక్కాలనే మంచి ఆలోచనతో ఆది ఈ కథను మలచగా, తెలుగు భామ కేతిక శర్మ ఈ సినిమాతో కోలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. సోనీ లివ్ ఓటీటీలో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూడండి.
మీసయ మురుక్కు 2 స్టోరీ: మూడు తరాలు.. ఒకే పోరాటం
ఈ సినిమా కథ 1990ల కాలం నుంచి ప్రారంభమై 2026 నాటి ఆధునిక కాలం వరకు మూడు తరాల ప్రయాణంగా సాగుతుంది.
1. గానా దాస్ (దాస్ పాత్ర): రాయపురం ప్రాంతానికి చెందిన దాస్ (హిప్హాప్ ఆది/కరుణాస్) ఒక ప్రజాదరణ పొందిన గానా గాయకుడు. గానా సంగీతాన్ని మెయిన్స్ట్రీమ్ వర్గాల్లోకి తీసుకెళ్లాలని కలలు కంటాడు. కానీ సంగీత ప్రపంచాన్ని తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకున్న ఒక ప్రత్యేక కులానికి చెందిన వర్గాలు అతని సంగీతాన్ని అవమానిస్తాయి.
2. టైగర్ శివ (రెండో తరం): దాస్ కుమారుడైన టైగర్ శివ (హిప్హాప్ ఆది/బాబా భాస్కర్) తిరుగుబాటు మనస్తత్వం ఉన్న సంగీతకారుడు. బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన వాణి (రమ్యా రంగనాథన్) ఇతని భార్య. కర్ణాటక సంగీతమైనా లేదా గానా సంగీతమైనా రెంటికీ సమానమైన స్టేజ్ దక్కాలని ఆమె నమ్ముతుంది.
3. జీవా (నేటి తరం): 2026లో కథ జీవా (హిప్హాప్ ఆది) వద్దకు చేరుకుంటుంది. జీవా ఒక డీజే (DJ)గా పనిచేస్తూ పెద్ద బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటాడు. తరాలు మారినా సంగీత పరిశ్రమలో గేట్కీపింగ్, వివక్ష అలాగే కొనసాగుతుంటాయి. తన తండ్రి, తాతల గతాన్ని తెలుసుకున్న జీవా, గానా సంగీతానికి తగిన గుర్తింపు తేవడానికి ఏం చేశాడనేదే మిగతా కథ.
మీసయ మురుక్కు 2 ఎలా ఉందంటే?
ఈ చిత్రంలో హిప్హాప్ తమిళ ఆది.. దాస్, టైగర్ శివ, జీవా అని మూడు విభిన్న కాలాలకు చెందిన పాత్రలలో త్రిపాత్రాభినయం చేశారు.
దాస్ పాత్రలో బాధలను భరిస్తూనే తన కళ కోసం నిలబడే ఒక పట్టుదల ఉన్న వ్యక్తిగా ఆకట్టుకున్నారు. ఇక టైగర్ శివగా తిరుగుబాటు భావాలు ఉన్న పవర్ ఫుల్ నటుడిగా మెప్పించారు. మరోవైపు జీవా పాత్రలో నేటితరం యూత్కు ప్రతిరూపంగా, ఆహ్లాదకరమైన కామెడీ టైమింగ్తో బాధ్యతగల యువకుడిగా అలరించారు.
తెలుగు నటి కేతిక శర్మ 'లైలా సింగ్' పాత్రతో కోలీవుడ్ అరంగేట్రం చేయగా, ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆకట్టుకుంది. జీవా స్నేహితుడిగా హర్షత్ ఖాన్ వినోదాన్ని పంచగా, బాబా భాస్కర్, కరుణాస్ తమ పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు.
పవర్ ఫుల్ డైలాగ్లు.. తడబడిన కథనం
దర్శకుడిగా, రచయితగా హిప్హాప్ ఆది ఎంచుకున్న పాయింట్ ఎంతో అభినందనీయం. సంగీత ప్రపంచంలో జరిగే కుల వివక్షను, గానా పాటలను తక్కువగా చూసే దృక్పథాన్ని ఎత్తిచూపుతూ రాసిన మోనోలాగ్లు గుండెకు హత్తుకుంటాయి.
సినిమాలో హిప్హాప్ ఆది అందించిన సంగీతం, లిరిక్స్ కథకు తగ్గట్లుగా సాగుతాయి. గానా పాటలతో పాటు ప్రతీ మూడ్కు తగ్గట్టుగా మ్యూజిక్ బిట్స్ ఆకట్టుకుంటాయి.
అయితే సినిమాలోని మోనోలాగ్ సన్నివేశాలు ఎంత బాగున్నాయో, ఆ సన్నివేశాలను కలిపే స్క్రీన్ప్లే అంత బలహీనంగా ఉంది. సినిమా క్లైమాక్స్ చాలా తొందరపడి ముగించేసినట్లు అనిపిస్తుంది. ఎంచుకున్న పెద్ద సమస్యకు సంతృప్తికరమైన ముగింపునివ్వడంలో కాస్త తడబడినట్లు కనిపిస్తుంది.
మంచి ఆలోచన, సామాజిక స్పృహ, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్లతో వచ్చిన 'మీసయ మురుక్కు 2' చిత్రం పూర్తిగా సంతృప్తి పరచకపోయినా, సంగీత ప్రేమికులకు, హిప్హాప్ ఆది అభిమానులకు ఓటీటీలో ఒకసారి చూడదగ్గ చిత్రంగా నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More