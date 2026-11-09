OTT Telugu: ఆల్ లేడీస్ వెకేషన్.. ఓటీటీలోకి తెలుగు ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్.. నాలుగు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్.. 9.7 రేటింగ్
OTT Telugu: ఏడుగురు లేడీస్ కలిసి వెకేషన్ కు వెళ్లే కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన మూవీ 'హ్యాపీ జర్నీ' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సన్నెక్స్ట్ ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 13 నుంచి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది.
OTT Telugu: ఇటీవలి కాలంలో విభిన్నమైన కథాంశాలతో, జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే భావోద్వేగాలతో తెరకెక్కే చిత్రాలకు డిజిటల్ వేదికలపై విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా స్నేహం, ప్రయాణం, మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం నేపథ్యంలో వచ్చే సినిమాలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఆ వరుసలోనే సరికొత్త అనుభూతిని పంచడానికి సిద్ధమైంది 'హ్యాపీ జర్నీ' (Happy Journey).
హాయిగా నవ్వుకునే కామెడీ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 13 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'సన్ నెక్ట్స్' (Sun NXT) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సెప్టెంబర్ 18న థియేటర్లలో రిలీజై ఐఎండీబీలో ఏకంగా 9.7 రేటింగ్ సాధించింది.
హ్యాపీ జర్నీ స్టోరీ, ప్రత్యేకతలు
'హ్యాపీ జర్నీ' చిత్రం ప్రధానంగా ఒక ఆల్-వుమెన్ హాలిడే (All-women holiday) ప్రయాణం చుట్టూ తిరుగుతుంది. వేర్వేరు మనస్తత్వాలు, వేర్వేరు నేపథ్యాలు ఉన్న కొందరు మహిళలు కలసి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు.
ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో వారి మధ్య ఏర్పడే అనుబంధాలు, పంచుకునే జ్ఞాపకాలు ప్రేక్షకులను భావోద్వేగానికి గురిచేస్తాయి. ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న సమస్యలు, అనుకోని సంఘటనలను దర్శకుడు ఎంతో హాస్యభరితంగా మలిచారు.
ప్రతి మహిళ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లను దాటుకుని, స్వేచ్ఛగా తనను తాను ఎలా ఆవిష్కరించుకుందో ఈ సినిమాలో అందంగా చూపించారు.
నాలుగు దక్షిణాది భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చిత్రాన్ని దక్షిణాదిలోని నాలుగు ప్రధాన భాషల ప్రేక్షకుల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. సన్నెక్స్ట్లో ఇది తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఒకేసారి నాలుగు భాషల్లో విడుదల అవుతుండటంతో ఈ సినిమాపై ప్రాంతీయంగా మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలంటే?
ఈ హ్యాపీ జర్నీ మూవీ థియేటర్లు, ప్రీమియర్ ప్రదర్శనల సమయంలో ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది. బుక్మైషో (BookMyShow) ప్లాట్ఫామ్పై ఏకంగా 9.5/10 రేటింగ్ సాధించింది. ఇక ప్రపంచప్రసిద్ధ ఐఎండీబీ (IMDb) రివ్యూస్లో 9.7/10 రేటింగ్తో టాప్ గ్రాఫిక్ సాధించి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా నిలిచింది.
వీకెండ్ లో కుటుంబ సభ్యులతో లేదా స్నేహితులతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకుంటూ చూసేందుకు 'హ్యాపీ జర్నీ' ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. మనస్సును తేలికపరిచే సంభాషణలు, ఆహ్లాదకరమైన లోకేషన్లు, ప్రతి ఒక్కరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసే మనసుకు హత్తుకునే భావోద్వేగాలు ఈ సినిమాలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
మీరు కనుక ట్రావెల్ బేస్డ్ కామెడీ ఎమోషనల్ చిత్రాలను ఇష్టపడే వారైతే, నవంబర్ 13న సన్నెక్స్ట్లో విడుదల కానున్న 'హ్యాపీ జర్నీ'ని మీ వాచ్లిస్ట్లో ఖచ్చితంగా చేర్చుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More