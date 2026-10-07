Telugu Thriller Web Series: వర్జిన్ కాని అమ్మాయి.. పెళ్లి తర్వాత మిస్సింగ్.. తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ టీజర్.. ఆరోజే
Telugu Thriller Web Series: ఓటీటీలోకి మరో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. నా వైఫ్ మిస్సింగ్ పేరుతో వస్తున్నఈ సిరీస్ లో వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. అక్టోబర్ 22న స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Telugu Thriller Web Series: 'కొత్త బంగారు లోకం' సినిమాతో టాలీవుడ్లో కల్ట్ క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న వరుణ్ సందేష్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్ దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ జంటగా నటించిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్' (Naa Wife Missing) టీజర్ను మేకర్స్ అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేశారు. ఆహా (Aha) ప్రెజెంట్ చేస్తున్న ఈ క్రేజీ వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 22 నుంచి తెలుగుతో పాటు తమిళంలో స్ట్రీమింగ్కు రాబోతోంది. ఆహా గోల్డ్ సబ్స్క్రైబర్లకు 24 గంటల ముందే అందుబాటులోకి వస్తుంది.
18 ఏళ్ల తర్వాత రీయూనియన్.. టీజర్ కట్ ఎలా ఉందంటే?
శ్రీకాంత్ అడ్డాల డైరెక్షన్లో 2008లో వచ్చిన ‘కొత్త బంగారు లోకం’లో బాబు, స్వప్న క్యారెక్టర్లతో యూత్ను పిచ్చెక్కించిన వరుణ్ సందేష్, శ్వేతా బసు కాంబినేషన్ మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు సెట్ అవ్వడం ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హాట్ టాపిక్గా మారింది. రీసెంట్గా రిలీజైన 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్' టీజర్ చూస్తుంటే కంప్లీట్ సస్పెన్స్, సైకలాజికల్ డ్రామాగా కథ సాగనున్నట్లు అర్థమవుతోంది.
పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లితో ఒకటైన ఒక యంగ్ కపుల్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. పెళ్లికి ముందే తన వర్జీనిటీ (కన్యత్వం)ని కోల్పోయిన అమ్మాయి.. ఆ విషయం పెళ్లి చూపుల్లోనే అబ్బాయికి చెబుతుంది. అయినా వాళ్ల పెళ్లి జరుగుతుంది. మొదట్లో చాలా హ్యాపీగా సాగిపోయే వీరి లైఫ్లోకి భార్య అకస్మాత్తుగా మిస్ అవ్వడంతో ఊహించని మలుపులు వస్తాయి.
అనుమానం.. అవమానం.. అవకాశం అనే ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ తో ఆహా వీడియో ఓటీటీ తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఈ టీజర్ షేర్ చేసింది.
మిస్సింగ్ కేస్.. పెళ్లికి ముందు చెప్పిన ఆ షాకింగ్ సీక్రెట్
భార్య కనిపించకుండా పోవడంతో హీరో పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తాడు. అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ సాగుతున్న సమయంలోనే హీరోకి తన భార్యపైనే అనుమానం మొదలవుతుంది. పెళ్లికి ముందే తను వర్జిన్ కాదనే విషయాన్ని ఆమె అతనితో షేర్ చేసుకుంటుంది.
ఆ సీక్రెట్ వెనుక ఉన్న అసలు నిజమేంటి? ఆమె నిజంగానే మిస్ అయిందా లేక ఏదైనా పెద్ద కుట్ర ఉందా అనేది మిగతా స్టోరీ. నూతన దర్శకురాలు స్వాతి ప్రకాష్ మంత్రిప్రగడ రాసుకున్న ఈ లైన్ ఆడియన్స్లో గట్టి క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేస్తోంది.
ఆహా ఓటీటీ గ్రాండ్ రిలీజ్..
ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ప్రామిసింగ్ యాక్టర్ ప్రవీణ్, మోహిత్, జబర్దస్త్ సత్య శ్రీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించి థ్రిల్ ఫాక్టర్ను మరింత పెంచారు. కొమర మీడియా వర్క్స్ బ్యానర్పై శివ కాంతనేని, ఆర్ వెంకటేశ్వర రావు ఎంతో రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్తో ఈ సిరీస్ నిర్మించారు.
వరుణ్ సందేష్ రీసెంట్ కంబ్యాక్ మూవీస్ మంచి టాక్ తెచ్చుకోగా, శ్వేతా బసు కూడా పవర్ ఫుల్ రోల్తో రాబోతోంది. సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్కి అక్టోబర్ 22న ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సినిమా పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్ ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More