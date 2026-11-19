Telugu Web Series: ఈ దెబ్బతో రాజమౌళి ఔట్.. సూపర్ ఫన్నీగా తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ గ్లింప్స్.. ఎప్పుడంటే?
Telugu Web Series: ఈటీవీ విన్ (ETV Win) మరో వినూత్న ఒరిజినల్ కామెడీ-డ్రామా వెబ్ సిరీస్ ‘మెల్బోర్న్ మేట్స్’ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ మధ్యే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన ఆ ఓటీటీ.. తాజాగా గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ చేసింది. ఈ సిరీస్ నవంబర్ 30 నుంచి ఈటీవీ విన్లో ప్రత్యేకంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Telugu Web Series: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ మెల్బోర్న్ మేట్స్ గ్లింప్స్ వీడియో గురువారం (నవంబర్ 19) రిలీజైంది. కేవలం 40 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో సూపర్ ఫన్నీగా సాగిపోయింది. గ్లింప్స్ వీడియోలో చివర్లో ఈ దెబ్బతో రాజమౌళి ఔట్ అనే డైలాగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
కౌశిక్ ఘంటసాల, అభిజ్ఞ వూతలూరు, దివ్య శ్రీపాద ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్.. ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ నగరంలో ఒకే ఇంట్లో ఉండే నలుగురు స్నేహితుల జీవితాలను ఆవిష్కరించనుంది. నవంబర్ 30 నుంచి ఈ సిరీస్ ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
మెల్బోర్న్ మేట్స్ గ్లింప్స్ ఎలా ఉందంటే?
వెల్కమ్ టు మెల్బోర్న్ అనే వాయిస్ తో ఈ గ్లింప్స్ వీడియో మొదలైంది. ఆ తర్వాత ఓ ఆస్ట్రేలియన్ కపుల్ లిప్ లాక్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఓ అబ్బాయి వాళ్లనే చూస్తూ ఉండటం, పక్కనే ఉన్న అమ్మాయి అతన్ని టీజ్ చేయడం చూడచ్చు. ఆ తర్వాత మరో అబ్బాయి తనకున్న అరకొర క్వాలిఫికేషన్ తో మెల్బోర్న్ లో ఉద్యోగం కోసం తంటాలు పడటం, మెల్బోర్న్ లవ్ స్టోరీ అంటూ ఓ కథ చెప్పడం.. దానికి అతని రూమ్మేట్స్ అదిరిపోయింది.. ఇక రాజమౌళి ఔట్ అనే పంచ్ డైలాగ్ తో గ్లింప్స్ వీడియో ముగిసింది. చిన్న వీడియో అయినా కూడా ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ఎలాంటి ఫన్ ఉండబోతోందో ఇది చూపించింది.
'మెల్బోర్న్ మేట్స్' కథాంశం ఏమిటి?
ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే తెలుగు యువత అక్కడ ఎదుర్కొనే అనుభవాలు, రూమ్మేట్స్ మధ్య ఉండే సరదా సన్నివేశాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఆస్ట్రేలియాలోని అందమైన నగరం మెల్బోర్న్లో ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండే నలుగురు యువ స్నేహితుల రోజువారీ జీవితమే 'మెల్బోర్న్ మేట్స్' ప్రధాన ఇతివృత్తం. కొత్త దేశంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, ఉద్యోగ అన్వేషణ, ప్రేమకథలు, కల్చరల్ షాక్స్, స్నేహితుల మధ్య ఉండే ఆప్యాయతలను ఎలాంటి కృత్రిమత్వం లేకుండా సహజమైన కామెడీ-డ్రామాగా మలిచారు. ప్రతి ఎపిసోడ్ సుమారు 25 నుంచి 35 నిమిషాల నిడివితో ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా సాగనుంది.
ఆకట్టుకునే యువ నటీనటుల బృందం
ఈ వెబ్ సిరీస్లో తెలుగు ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితులైన ప్రతిభావంతులైన యువ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. 'కలర్ ఫొటో', 'మంత్ ఆఫ్ మధు' చిత్రాలతో గుర్తింపు పొందిన దివ్య శ్రీపాద, యూట్యూబ్, వెబ్ సిరీస్లతో పాపులర్ అయిన అభిజ్ఞ వూతలూరు ఇందులో ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
వీరితో పాటు కౌశిక్ ఘంటసాల, దరహాస్ మాతూరు, కమల్ కృష్ణ తమ సహజసిద్ధమైన నటనతో మెల్బోర్న్ రూమ్మేట్స్గా అలరించనున్నారు.
విదేశాల్లోని తెలుగు వారికీ, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కూ బెస్ట్ ఛాయిస్
ఇటీవల కాలంలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, వయొలెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న కంటెంట్ మధ్య, ఇలాంటి లైట్-హార్టెడ్ 'స్లైస్-ఆఫ్-లైఫ్' సిరీస్లకు ఓటీటీలో మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యూకే వంటి దేశాల్లో ఉంటున్న ఎన్నారై (NRI) యువత తమ సొంత జీవితాలను ఈ పాత్రల్లో చూసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి అసభ్యత లేకుండా హాయిగా నవ్వుకుంటూ కుటుంబంతో కలిసి చూడదగ్గ 'మెల్బోర్న్ మేట్స్' నవంబర్ 30 నుంచి ఈటీవీ విన్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More