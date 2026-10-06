OTT Action Thriller: అఫీషియల్.. ఒకేసారి రెండు ఓటీటీల్లోకి తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఈ వారమే స్ట్రీమింగ్
OTT Action Thriller: లేటెస్ట్ తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ వారమే అంటే అక్టోబర్ 9 నుంచి ఒకేసారి రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లోకి ఈ సినిమా వస్తుండటం విశేషం. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
OTT Action Thriller: మాస్ మహారాజా రవితేజ తమ్ముడి కొడుకు మాధవ్ భూపతిరాజు హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన రఫ్ అండ్ టఫ్ విలేజ్ డ్రామా 'మారెమ్మ' (Maremma) ఓటీటీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ఈ పల్లెటూరి యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. అక్టోబర్ 9 నుంచి డిజిటల్ ఆడియెన్స్ ను పలకరించేందుకు రెడీ అయిపోయింది.
ఓటీటీ రిలీజ్ డీటెయిల్స్: ఒకేసారి రెండు ప్లాట్ఫామ్లలో..
ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్కు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ బయటికొచ్చింది. ప్రముఖ ప్రాంతీయ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' (Aha) ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది.
దీనికి తోడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) కూడా సైలెంట్గా అదే రోజు నుంచి తమ కేటలాగ్లో ఈ సినిమాను యాడ్ చేయనున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. ఒకే రోజు రెండు దిగ్గజ ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ సినిమా సందడి చేయబోతోంది.
రస్టిక్ విలేజ్ డ్రామా.. మాధవ్ భూపతిరాజు డెబ్యూ
దర్శకుడు మంచాల నాగరాజ్ తెరకెక్కించిన ఈ 'మారెమ్మ' చిత్రాన్ని పల్లెటూరి బ్యాక్డ్రాప్లో పూర్తి రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందించారు. మయూర్ రెడ్డి బండారు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
యంగ్ హీరో మాధవ్ భూపతిరాజు తన మొదటి సినిమాలోనే ఒక ఛాలెంజింగ్ మాస్ క్యారెక్టర్ ఎంచుకుని, తన యాక్టింగ్ అండ్ డ్యాన్స్తో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. మాస్ రాజా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరో కావడంతో ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్పై అందరి దృష్టి పడింది.
మారెమ్మ కథేంటంటే..
తెలంగాణలోని మహిషాపురం అనే గ్రామంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఆ ఊరి ప్రజలు తమ ఇలవేల్పు 'మారెమ్మ' దేవతను ఎంతో నిష్ఠతో పూజిస్తారు. ఊరి ఆచారం ప్రకారం అమ్మవారికి ఒక పవిత్రమైన దున్నపోతును బలి ఇవ్వడం ఆనవాయితీ.
'మారి' అనే ఆ దున్నపోతును కర్ణి (మాధవ్ భూపతిరాజు) ఎంతో ప్రేమగా పెంచుతాడు. అమ్మవారికి బలి ఇచ్చే సమయానికి ఆ దున్నపోతు అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోతుంది. దాంతో ఊళ్లో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగుతుంది.
అసలు ఆ దున్నపోతు ఎక్కడికి పోయింది? దాన్ని వెతికే క్రమంలో కర్ణికి ఎదురైన పరిణామాలు ఏంటి? ఊరి పెద్దలు, గ్రామస్థులు ఎలా స్పందించారు? గ్రామాన్ని ఆ దున్నపోతు ఎలా కాపాడింది? అనేది మిగతా కథ.
ఈ సినిమాలో మాధవ్కు జోడీగా దీపా బాలు హీరోయిన్గా నటించింది. వికాస్ వశిష్ట, సీనియర్ నటుడు వినోద్ కుమార్, వి.ఎస్. రూప లక్ష్మి, దయానంద్ రెడ్డి వంటి క్రేజీ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు.
ఈ చిత్రానికి ప్రశాంత్ ఆర్ విహారి, విప్రాదీప్ దత్తా అందించిన మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చాలా నాచురల్గా ఎలివేట్ చేశాయి. నిర్మాణ విలువలు పల్లెటూరి నేటివిటీకి తగ్గట్లుగా కుదిరాయి.
ఓటీటీలో లక్ మారుతుందా?
థియేటర్లలో కమర్షియల్గా ఆశించిన విజయం సాధించకపోయినా, డిజిటల్ ఆడియన్స్కు రస్టిక్ విలేజ్ డ్రామాలు, రా యాక్షన్ సినిమాలు బాగా నచ్చుతుంటాయి.
మాస్ రాజా రవితేజ ఫ్యాన్స్తో పాటు పల్లెటూరి కథలను ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్ అక్టోబర్ 9 నుంచి ఆహా వీడియో, ప్రైమ్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ చిత్రాన్ని హ్యాపీగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More