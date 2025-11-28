ఈ వారం సౌత్ ఇండియా స్పెషల్ సినిమాలు.. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో ఒక్కోటి.. రెండు ఓటీటీల్లో రెండేసి చిత్రాలు
ఈ వారం ఓటీటీలో సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు చాలానే రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులో తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఒక్కో సినిమా చాలా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. ఇవి ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో ఓ లుక్కేయండి.
మాస్ జాతర (తెలుగు)
మాస్ జాతర స్టోరీ న్యాయాన్ని కోరుకునే ఒక రైల్వే పోలీస్ అధికారి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక పెద్ద డ్రగ్ రాకెట్ను ఛేదించడంలో కీలకపాత్ర పోషించే అతనికి, ఒక క్రూరమైన ముఠాతో పోరాటం తప్పదు. ఆ ముఠా ప్రధాన ఆయుధం ఒక పాము. అతను ఒక పెద్ద స్మగ్లింగ్ సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు అతనికి, ముఠాకి మధ్య వైరం ఒక ఆల్-అవుట్ యాక్షన్ వార్గా మారుతుంది. మాస్ జాతర సినిమాలో రవితేజ, శ్రీలీల, రాజేంద్ర ప్రసాద్, నవీన్ చంద్ర తదితరులు నటించారు. ఇది నవంబర్ 28న నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజైంది.
ది పెట్ డిటెక్టివ్ (మలయాళం)
తన ప్రియురాలు కైకేయిని ఆకట్టుకోవడానికి తండ్రి డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీలో చేరే యువకుడు టోనీ చుట్టూ సాగే స్టోరీనే ది పెట్ డిటెక్టివ్ మూవీ. అతను మొదట్లో పెంపుడు జంతువుల డిటెక్టివ్గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినా, త్వరలోనే స్మగ్లర్లకు సంబంధించిన ఒక ప్రమాదకరమైన కేసులో చిక్కుకుంటాడు. ఇది సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. ఇందులో షరఫుద్దీన్, అనుపమ పరమేశ్వరన్, వినాయకన్, వినయ్ ఫోర్ట్, శ్యామ్ మోహన్, జోమోన్ జ్యోతిర్ తదితరులు నటించారు. ఇది నవంబర్ 28న జీ5 ఓటీటీలో విడుదలైంది.
రోనీ (కన్నడ)
2024లో విడుదలైన 'రోనీ' చిత్రం.. నేర ప్రపంచంలోని చీకటి కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంది. ఆశ, నేరం, విమోచనంతో కూడిన ఒక గ్రిప్పింగ్ కథను అందిస్తుంది. కిరణ్ రాజ్, సమీక్ష, అపూర్వ, పి. రవి శంకర్, ఉగ్రమ్ మంజు, యష్ శెట్టి తదితరులు నటించిన రోనీ మూవీ జీ5 ఓటీటీలో నవంబర్ 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఆర్యన్ (తమిళం)
అయిదు హత్యల వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించే పోలీస్ ఆఫీసర్ స్టోరీనే ఆర్యన్ సినిమా. అతను ఒక ప్రత్యక్ష టీవీ షోను హైజాక్ చేసి, ఐదు రోజుల్లో ఐదు హత్యలు చేస్తానని ప్రకటించిన ఒక రచయిత ద్వారా జరిగిన నేరాలను దర్యాప్తు చేస్తాడు. ఆ రచయిత నేరానికి ఒక గంట ముందు బాధితుల పేర్లను వెల్లడిస్తాడు. ఆ తర్వాత సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఇందులో విష్ణు విశాల్, సెల్వరాఘవన్, శ్రద్ధా శ్రీనాథ్, మానస చౌదరి, తారక్ పొనప్ప, రాజా రాణి పాండియన్ తదితరులు నటించారు. ఇది నవంబర్ 28 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.