Radha Case: సొంత అక్క పైనే 46 కోట్ల దొంగతనం కేసు పెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. అసలు రాత్రికి రాత్రే అక్కడ ఏం జరిగింది?
Radha Case: సీనియర్ నటి రాధ తెలుసు కదా. ఇప్పుడామె తన సొంత అక్కపైనే కేసు పెట్టింది. అది కూడా రూ.46 కోట్ల మోసం కేసు కావడం విశేషం. ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Radha Case: 1980ల నాటి సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలిన సీనియర్ హీరోయిన్ రాధ, తన సొంత అక్క అంబిక తో పాటు సోదరుడు మల్లికార్జున కుంజన్ నాయర్పై ఏకంగా రూ. 46 కోట్ల ఫోర్జరీ ఫిర్యాదుతో చెన్నై పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ మెట్లు ఎక్కారు. తన రూమ్లోని సంతకం చేసిన ఖాళీ చెక్కులను దొంగిలించి, భారీ మొత్తానికి డ్రా చేయడానికి ట్రై చేశారంటూ రాధ చేసిన ఆరోపణలు ఇప్పుడు చెన్నైతో పాటు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో పెద్ద షాక్ ఇచ్చాయి.
ఐడీబీఐ బ్యాంక్ చెక్కుల డ్రామా..
రాధ తన బిజినెస్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఐడీబీఐ బ్యాంక్లో కరెంట్ అకౌంట్ నిర్వహించేవారు. మొదట్లో 'ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ స్టూడియో' పేరుతో ఉన్న ఈ బిజినెస్, 2025 జనవరిలో 'ఆర్ఆర్ గార్డెన్స్'గా మారింది.
ఆమె షూటింగ్లు, అవుట్డోర్ ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ బిల్లులు, వర్కర్స్ జీతాలు, గార్డెనింగ్ ఖర్చుల కోసం కొన్ని ఖాళీ చెక్కులపై ముందే సంతకాలు చేసి చెన్నైలోని తన రూమ్లో భద్రపరిచారు. కొత్త చెక్ బుక్ వచ్చాక ఆ పాత పుస్తకాన్ని రాధ తన రూమ్లోనే మరిచిపోయారు.
సెప్టెంబర్ 17న బ్యాంక్ అధికారుల నుంచి రాధకు ఒక కాల్ వచ్చింది. ఆమె పాత చెక్ బుక్ నుంచి 5 ఖాళీ చెక్కులను అంబిక పేరు మీద రూ. 46 కోట్లకు క్లెయిమ్ చేస్తూ ప్రెజెంట్ చేసినట్లు బ్యాంకర్లు చెప్పారు. దీంతో షాక్ తిన్న రాధ వెంటనే ఆ చెక్కుల పేమెంట్ నిలిపివేయాలని 'స్టాప్ పేమెంట్' ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. తాను అంబికకు ఎలాంటి చెక్కులు ఇవ్వలేదని, ఆమెతో ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు లేవని స్పష్టం చేశారు.
సోదరుడు మల్లికార్జున హస్తం..
ఈ ఖాళీ చెక్కులపై ఉన్న వివరాలన్నీ తన సోదరుడు మల్లికార్జున నింపారని, అక్క అంబికతో కలిసి తనను మోసం చేయడానికి ప్లాన్ చేశారని రాధ పోలీస్ కంప్లైంట్లో తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తాను చెన్నైలో లేని టైమ్లో తన రూమ్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి ఈ చెక్కులు తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా గడచిన ఏడాదిన్నరగా కుటుంబ ఆస్తిలోకి తను వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటున్నారని, అందులోనే తన విలువైన బంగారు నగలతో పాటు ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్లు ఉండిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిందితులపై క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరారు.
80ల సౌత్ సినీ చరిత్ర.. రాధా, అంబికల రేర్ కంబ్యాక్ రికార్డ్స్
దర్శకుడు భారతీరాజా తెరెకెక్కించిన 'అలైగల్ ఓయ్వాతిల్లై' (1981) సినిమాతో చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టిన రాధ.. అతితక్కువ కాలంలోనే తమిళం, తెలుగు భాషల్లో టాప్ స్టార్ హీరోయిన్గా మారారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి బాలకృష్ణ, కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, అక్కినేని నాగార్జున వంటి దిగ్గజ హీరోల సరసన బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు.
ఆమె అక్క అంబిక కూడా మలయాళం, తమిళం, కన్నడ, తెలుగు భాషల్లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు. వీరిద్దరూ కలిసి 'ఎంకేయో కేట్ట కురల్', 'వెళ్లై రోజా', 'ఇదయ కోవిల్', 'మనాకణక్కు', 'కాదల్ పరిసు', 'అణ్ణానగర్ ముదల్ తేరు' వంటి పాపులర్ సినిమాల్లో అక్కాచెల్లెళ్లుగా నటించి ఆడియన్స్ను అలరించారు. ఒకే ఇంట పుట్టి సౌత్ ఇండస్ట్రీని ఏలిన ఈ స్టార్ సిస్టర్స్ మధ్య కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి తగాదాలు రావడం సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More