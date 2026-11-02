TV Actor: నిద్రలోనే కన్నుమూసిన టీవీ నటుడు.. 33 ఏళ్ల వయసులోనే.. ఫిట్స్ రావడంతో..
TV Actor: హిందీ టీవీ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ టీవీ నటుడు అనూజ్ ఠాకూర్ (Anuj Thakur) అక్టోబర్ 27న ఆకస్మికంగా కన్నుమూశారు. నిద్రలో ఉండగా తీవ్రమైన ఫిట్స్ (Seizure) రావడంతో ఆయన నిద్రలోనే ప్రాణాలు విడిచారని ఆయన ఆత్మీయ మిత్రుడు, కాస్టింగ్ మేనేజర్ రూపేష్ సోనార్ వెల్లడించారు.
TV Actor: ఇండియన్ టీవీ ఇండస్ట్రీని వరుస విషాదాలు వెంటాడుతున్నాయి. రోజువారీ సీరియల్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోల ద్వారా లక్షలాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న ప్రముఖ హిందీ టీవీ నటుడు అనూజ్ ఠాకూర్ (Anuj Thakur) 33 ఏళ్ల వయస్సులోనే హఠాన్మరణం చెందారు. నిద్రపోతున్న సమయంలో ఊహించని విధంగా ఫిట్స్ (Seizure) రావడంతో ఆయన నిద్రలోనే ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఇండస్ట్రీని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
ఈ విషాద వార్తను ఆయన ప్రాణస్నేహితుడు, ప్రముఖ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ రూపేష్ సోనార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ధృవీకరించారు. 'ధూమ్ మచావో ధూమ్', 'బంధన్ సాత్ జన్మో కా', 'బీంద్ బనూంగా ఘోడీ చఢూంగా', 'మహిసాగార్' వంటి హిట్ సీరియల్స్లో నటించి అనూజ్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
"ఉదయం 4:30కి అలారం మోగింది.. కానీ అతను లేవలేదు!"
అనూజ్ ఠాకూర్ ఆకస్మిక మరణం గురించి రూపేష్ సోనార్ మీడియాకు వివరిస్తూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "శనివారం రోజున నేను అనూజ్ నివాసానికి వెళ్ళి ఆయన తల్లిని, సోదరుడిని పరామర్శించాను. వారు చెప్పిన విషయాలు విని షాక్కు గురయ్యాను. అనూజ్ చాలా క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి. ప్రతీరోజూ ఉదయం 4:30 గంటలకే నిద్రలేచి వ్యాయామం, జాగింగ్ చేయడం ఆయనకు అలవాటు" అని తెలిపారు.
సంఘటన జరిగిన రోజు ఉదయం కూడా 4:30 గంటలకు అలారం మోగిందని, అయితే అనూజ్ గది నుంచి బయటకు రాకపోవడంతో ఆయన తల్లి వెళ్లి చూశారని రూపేష్ చెప్పారు. "ఆమె గదిలోకి వెళ్లేసరికి అనూజ్ స్పృహలేకుండా పడి ఉన్నారు. పరీక్షించగా నిద్రలోనే ఫిట్స్ వచ్చి ఆయన మరణించినట్లు తెలిసింది. రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన మనిషి ఉదయానికి లేవకుండా ప్రాణాలు విడవడం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
10 రోజుల క్రితమే కలుసుకున్నాం.. రీ-ఎంట్రీకి ప్లాన్ చేశాడు
తన మిత్రుడితో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ: "2008లో 'బంధన్ సాత్ జన్మో కా' సీరియల్ సమయం నుంచి నాకు అనూజ్ తెలుసు. మేము కలిసి చాలా షోలకు పనిచేశాం. అతను నాకు తమ్ముడి లాంటివాడు. కేవలం 10 రోజుల క్రితమే మేము కలుసుకున్నాం. బుల్లితెరకు రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు ఎంతో ఉత్సాహంతో ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. ఎల్లప్పుడూ అందరితో ఎంతో మర్యాదగా, నవ్వుతూ ఉండే మంచి మనసున్న వ్యక్తిని ఇంత త్వరగా కోల్పోవడం బాధాకరం" అని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా అనూజ్ తన తల్లి, సోదరుడితో కలిసి న్యూయార్క్ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారని, టిక్కెట్లు, వీసాలు కూడా పూర్తయిన సమయంలో ఇలా జరగడం కుటుంబ సభ్యులను శోకసంద్రంలో ముంచివేసిందని తెలిపారు.
బుల్లితెరపై ప్రత్యేక ముద్ర
'ధూమ్ మచావో ధూమ్', 'బీంద్ బనూంగా ఘోడీ చఢూంగా', 'మహిసాగార్' వంటి ప్రజాదరణ పొందిన హిందీ సీరియళ్లలో నటించి అనూజ్ ఠాకూర్ నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఆయన జులై 30న సౌతాఫ్రికా ట్రిప్ పిక్స్ షేర్ చేశారు.
అదే ఆయన చివరి సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కావడం గమనార్హం. అనూజ్ ఠాకూర్ అకాల మరణం పట్ల పలువురు బుల్లితెర ప్రముఖులు, అభిమానులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More