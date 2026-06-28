Happy Journey Teaser: ప్యారిస్ వెకేషన్లో అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమనిల అల్టిమేట్ రచ్చ.. హ్యాపీ జర్నీ టీజర్ ఔట్.. ఎలా ఉందంటే?
Happy Journey Teaser: విభిన్న వయసులు, విభిన్న మనస్తత్వాలు కలిగిన కొందరు మహిళలు అంతా కలిసి ప్యారిస్ వెకేషన్కు వెళ్తే ఎలాంటి క్రేజీ అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి అనే ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ టాలీవుడ్ చిత్రం ‘హ్యాపీ జర్నీ’. ఈ మూవీ టీజర్ ఇవాళ రిలీజైంది. ఫన్ అండ్ ఎమోషన్ తో టీజర్ అదిరిపోయింది.
Happy Journey Teaser: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇటీవల కాలంలో కేవలం హీరోల చుట్టూనే కాకుండా.. వైవిధ్యమైన, మహిళా ప్రాధాన్యత కలిగిన స్టోరీలకు క్రేజ్ బాగా పెరుగుతోంది. అదే బాటలో సరికొత్త వినోదాత్మక, హృదయాలకు హత్తుకునే కథాంశంతో రాబోతున్న లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘హ్యాపీ జర్నీ’. ఈ మూవీ టీజర్ ఇవాళ (జూన్ 28) రిలీజైంది.
హ్యాపీ జర్నీ టీజర్
అభిరామ్ పిల్లా దర్శకత్వంలో కంప్లీట్ ఫన్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా ‘హ్యాపీ జర్నీ’ తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఫ్లయింగ్ క్యాట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు బాలాజీ గుట్ట, కౌశిక్ రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా రిలీజైన ఈ టీజర్ చాలా ఫ్రెష్ గా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది.
ప్యారిస్ వెకేషన్లో ఆడవాళ్ల హంగామా!
హ్యాపీ జర్నీ సినిమా కథాంశం మొత్తం వేర్వేరు తరాలకు చెందిన, భిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్న కొందరు మహిళల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ గ్యాంగ్ అంతా కలిసి ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్ కు ఒక క్రేజీ ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తారు.
అక్కడ ఆయా వయసుల వారు చేసే హంగామా, వారి మధ్య ఏర్పడే ఈగో క్లాషెస్, ఆ తర్వాత కుదిరే ఎమోషనల్ బాండింగ్, ఫన్ ఎలిమెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకునేలా ఈ టీజర్లో చాలా కలర్ఫుల్గా ప్రెజెంట్ చేశారు.
సీనియర్ నుంచి జూనియర్ వరకు
హ్యాపీ జర్నీ చిత్రంలో సీనియర్ నటీమణులు అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, వర్సటైల్ యాంకర్ ఝాన్సీలతో పాటు పాయల్ రాధాకృష్ణ, రూపా శ్రీనివాస్, జినిషా అలిశెట్టి, సునయన కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పురుషుల పాత్రల్లో వంశీ, పృథ్వి దండమూడి, రవి శివతేజ మెరవనున్నారు.
క్లిక్ అవుతుందా?
హాలీవుడ్లో ‘సెక్స్ అండ్ ది సిటీ’ లేదా బాలీవుడ్లో ‘వీరే ది వెడ్డింగ్’ లాంటి గర్ల్స్ ట్రిప్ సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ, టాలీవుడ్లో ఒక బామ్మ (అన్నపూర్ణమ్మ), ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ ఉమెన్ (ఆమని), ఒక మోడ్రన్ జనరేషన్ అమ్మాయి.. ఇలా ముగ్గురు వేర్వేరు తరాల మహిళల కాంబినేషన్లో ప్యారిస్ బ్యాక్డ్రాప్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయడం చాలా ఫ్రెష్ ఐడియా.
2026 ఓటీటీ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. విపరీతమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల నడుమ ఇలాంటి క్లీన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ కామెడీలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అన్నపూర్ణమ్మ టైమింగ్, ఝాన్సీ వన్-లైనర్స్ ఈ చిత్రానికి థియేట్రికల్ రన్లో మహిళా ఆడియన్స్ను పెద్ద ఎత్తున థియేటర్లకు రప్పించే అవకాశం ఉంది.
గ్రాండ్గా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్!
టీజర్ విడుదల సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించిన ప్రత్యేక వేడుకలో నటీనటులు తమ షూటింగ్ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ప్యారిస్ షెడ్యూల్లో చిత్రీకరించిన ప్రొడక్షన్ విజువల్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయని, ముఖ్యంగా అన్నపూర్ణమ్మ, ఆమని, ఝాన్సీల కాంబినేషన్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయని దర్శకుడు అభిరామ్ పిల్లా నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ టీజర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్లో మంచి వ్యూస్తో ట్రెండ్ అవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More