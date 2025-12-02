Edit Profile
    పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారా? ఈ 4 జాగ్రత్తలు పాటించాలి: సైకాలజిస్ట్

    పిల్లలతో మాట్లాడటం కేవలం సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం కాదు, దాని వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు సైకాలజిస్ట్ శీతల్ దేవరకొండ. వారితో మాట్లాడేటప్పుడు 4 జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ జాగ్రత్తలు సైకాలజిస్ట్ మాటల్లోనే ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Dec 02, 2025 5:31 PM IST
    By HT Telugu Desk
    తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక ఆరోగ్యకరమైన కుటుంబానికి వెన్నెముక వంటిది. ఇది పిల్లల మానసిక ఎదుగుదలకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి మరియు సామాజిక నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి చాలా అవసరం. సమర్థవంతమైన సంభాషణ లేకపోతే, పిల్లలు తమ భావాలను పంచుకోవడానికి భయపడతారు లేదా మొండిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.

    పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారా? ఈ 4 జాగ్రత్తలు పాటించాలి: సైకాలజిస్ట్ (Pixabay)
    ఎందుకంత ముఖ్యం?

    పిల్లలతో మాట్లాడటం కేవలం సమాచారం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం కాదు, దాని వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

    బంధాన్ని బలోపేతం చేయడం: నిరంతర సంభాషణ తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య నమ్మకాన్ని మరియు స్నేహభావం పెంపొందిస్తుంది. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులనే తమ గొప్ప స్నేహితులుగా భావించేలా చేస్తుంది.

    మానసిక ఆరోగ్యం: పిల్లలు తమ భయాలు, సందేహాలు, అపోహలు, సంతోషాలను పంచుకోవడానికి సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది.

    సరైన మార్గనిర్దేశం: పిల్లలు తప్పులు చేసినప్పుడు లేదా గందరగోళంలో ఉన్నప్పుడు సరైన సలహా, మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వడానికి సంభాషణ సహాయపడుతుంది.

    ఆత్మవిశ్వాసం పెంపు: తల్లిదండ్రులు తమ మాట వింటున్నారని, గౌరవిస్తున్నారని భావించినప్పుడు పిల్లల్లో ఆత్మగౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి.

    సమర్థ సంభాషణకు చిట్కాలు..

    పిల్లలతో సమర్థవంతంగా మాట్లాడాలంటే కొన్ని పద్ధతులను అనుసరించాలి

    1. శ్రద్ధగా వినడం

    పిల్లలు మాట్లాడేటప్పుడు వారికి పూర్తి శ్రద్ధ ఇవ్వండి. మీ ఫోన్ లేదా ఇతర పనుల నుండి దృష్టి మరల్చండి. కంటికి కన్ను కలిపి మాట్లాడటం వలన వారి మాటలకు విలువ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. వారు చెప్పే మాటలు మాత్రమే కాకుండా, వారి భావాలను (ఉత్సాహం, కోపం, భయం) కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వారి భావాన్ని గుర్తించి, "ఇది నీకు చాలా ముఖ్యమని నాకు తెలుసు" లేదా "బాధపడటం సహజం" అని చెప్పడం ద్వారా వారికి మద్దతు లభిస్తుంది.

    2. గౌరవప్రదమైన భాష

    "నోరు మూయ్" లేదా "నీకు ఏమీ తెలియదు" వంటి కఠినమైన పదాలకు బదులుగా, "కాస్త నెమ్మదిగా మాట్లాడవచ్చు కదా" లేదా "మనం మరోసారి ప్రయత్నిద్దాం" వంటి సానుకూల పదాలు వాడండి. పిల్లలు తప్పులు చేసినప్పుడు వారిని నిందించకుండా, ఆ తప్పుల నుండి పాఠాలు నేర్చుకునేలా ప్రోత్సహించండి.

    3. సరైన ప్రశ్నలు అడగడం

    స్కూల్ నుండి రాగానే, "ఈరోజు స్కూల్లో ఏం జరిగింది?" అనే సాధారణ ప్రశ్నకు బదులుగా, "ఈరోజు క్లాసులో నువ్వు బాగా చేసిన పని ఏంటి?" లేదా "నిన్ను నవ్వించిన సరదా సంఘటన ఏంటి?" అని అడగండి. కేవలం "అవును" లేదా "కాదు" అనే సమాధానాలు వచ్చే ప్రశ్నలకు బదులుగా, వివరణ అవసరమైన ప్రశ్నలు అడగండి. ఇది వారి ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.

    4. సరైన సమయం కేటాయించడం

    ఎంత బిజీగా ఉన్నా, రోజూ కనీసం 10-15 నిమిషాలు పిల్లలతో నాణ్యమైన సమయాన్ని కేటాయించండి. అది నిద్రపోయే ముందు కథ చెప్పడం కావచ్చు, లేదా కలిసి ఆట ఆడటం కావచ్చు. పిల్లలు ఏ విషయాలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో గమనించి, ఆ విషయాల గురించి వారితో మాట్లాడండి.

    చేయకూడని తప్పులు..

    సంభాషణను దెబ్బతీసే కొన్ని సాధారణ తప్పులు ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    ఇతరుల ముందు విమర్శించడం: పిల్లలు తప్పు చేస్తే, ఇతరుల ముందు లేదా బంధువుల ముందు వారిని ఎత్తి చూపడం లేదా తిట్టడం వారి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. వారితో నేరుగా, ఒంటరిగా మాట్లాడటం ఉత్తమం.

    గొడవలు పడటం: పిల్లల ముందు తల్లిదండ్రులు గట్టిగా అరుచుకోవడం లేదా గొడవ పడటం వంటివి వారి మనసుపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి మరియు వారిలో అభద్రతా భావాన్ని పెంచుతాయి.

    భావాలను కొట్టిపారేయడం: పిల్లలు బాధగా ఉన్నప్పుడు, "అదేం పెద్ద విషయం కాదు, ఊరుకో" అని చెప్పడం వల్ల వారి భావాలను మీరు విస్మరిస్తున్నట్లు భావిస్తారు.

    నిరంతరం విమర్శించడం: పిల్లలు ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు నిరంతరం విమర్శించడం లేదా దిద్దుబాట్లు చేయడం వల్ల వారిలో ఆసక్తి తగ్గి, తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ ఫిర్యాదు చేసే వ్యక్తులుగా భావించడం మొదలుపెడతారు.

    తల్లిదండ్రుల పెంపకం పిల్లల జీవితానికి ఆదర్శంగా నిలవాలి. మంచి సంభాషణ ద్వారా పిల్లలు ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

    - శీతల్ దేవరకొండ, సైకాలజిస్ట్

    శీతల్ దేవరకొండ, సైకాలజిస్ట్
    News/Lifestyle/పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నారా? ఈ 4 జాగ్రత్తలు పాటించాలి: సైకాలజిస్ట్
