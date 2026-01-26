Edit Profile
    77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. ప్రముఖుల కోట్స్‌తో రిపబ్లిక్ డే విషెస్

    నేడు భారతావని 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియపరచండి. రాజ్యాంగ నిర్మాతల ఆశయాలను, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ, రాజ్యాంగ విలువల పట్ల అవగాహనతో కూడిన సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Jan 26, 2026 7:18 AM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతదేశం నేడు గర్వంగా 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటోంది. 1950 జనవరి 26న మన రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన నాటి నుండి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మనం అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతున్నాం. రాజ్యాంగం అంటే కేవలం చట్టాల పుస్తకం కాదు.. అది కోట్లాది మంది భారతీయుల ఆశల ఊపిరి, సామాజిక సమానత్వానికి నిలువుటద్దం.

    77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. ప్రముఖుల కోట్స్‌తో రిపబ్లిక్ డే విషెస్ (HT_PRINT)
    77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. ప్రముఖుల కోట్స్‌తో రిపబ్లిక్ డే విషెస్ (HT_PRINT)

    ఈ శుభ సందర్భంలో, మన రాజ్యాంగ శిల్పులు, స్వాతంత్య్ర వీరుల అమూల్యమైన సందేశాలను మరోసారి మననం చేసుకుందాం.

    1. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్: సామాజిక ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి

    రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోట్స్‌తో రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.

    రాజ్యాంగం ఎంత బాగున్నా, అది అమలు చేసే వారు చెడ్డవారైతే అది చెడ్డదిగా మారుతుంది. కానీ రాజ్యాంగం చెడ్డదైనా, అమలు చేసేవారు మంచివారైతే అది మంచి ఫలితాలనిస్తుంది. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే

    మన ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లాలంటే కేవలం రాజకీయ స్వేచ్ఛ సరిపోదు, సామాజిక, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ కూడా తోడవాలి. భారత 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

    మేధో వికాసమే మనిషి ఉనికికి పరమార్థం. మన ఆలోచనలు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నప్పుడే దేశం పురోగమిస్తుంది. భారత 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    2. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్: సమగ్ర భారతం

    భారత ఉక్కు మనిషి పటేల్, భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని నమ్మారు. దేశం ఐకమత్యంగా ఉన్నప్పుడే ఏ రాజ్యాంగమైనా రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుందని ఆయన ప్రబోధించారు. ఆయన కోట్స్‌తో రిపబ్లిక్ డే గ్రీటింగ్స్ చెప్పండి.

    భారతదేశ పౌరులంతా కలిసికట్టుగా ఉన్నప్పుడే ఈ దేశ గౌరవం ప్రపంచం నలుమూలలా మారుమోగుతుంది. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే.

    3. మహాత్మా గాంధీ: అహింసా మార్గంలో స్వరాజ్యం

    గాంధీజీ కన్న రామరాజ్య కలలకు మన రాజ్యాంగం ఒక పునాది వేసింది. గ్రామ స్వరాజ్యం ద్వారానే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని ఆయన నమ్మారు. ఆయన కోట్స్‌తో రిపబ్లిక్ డే విషెస్ చెప్పండి.

    రేపటి గురించి ఆలోచించకుండా నేటి కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడమే నిజమైన దేశభక్తి. భారత గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    4. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్: నిరంతర పోరాటం

    "నాకు రక్తాన్ని ఇవ్వండి, మీకు స్వేచ్ఛను ఇస్తాను" అన్న నేతాజీ మాటలు నేటికీ యువతలో దేశభక్తిని రగిలిస్తున్నాయి. హక్కుల కోసం పోరాడటమే కాదు, బాధ్యతలను నెరవేర్చడమే గణతంత్ర స్ఫూర్తి.

    స్వేచ్ఛను ఎవరూ ఇవ్వరు, మనమే దాన్ని సాధించుకోవాలి. మన రాజ్యాంగం మనకు ఆ అధికారాన్ని ఇచ్చింది. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే

    5. భగత్ సింగ్: విప్లవ స్ఫూర్తి

    వ్యక్తులను చంపవచ్చు కానీ, వారి ఆలోచనలను చంపలేరు. గొప్ప సామ్రాజ్యాలు కూలిపోవచ్చు కానీ, ఆశయాలు అమరంగా మిగిలిపోతాయి. మన దేశాభిమానాన్ని చాటుకుందాం.. భారత గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    6. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్: క్రమశిక్షణతో కూడిన స్వేచ్ఛ

    ప్రజాస్వామ్యం అంటే కేవలం ఓటు వేయడం కాదు, అది ఒక జీవన విధానం. పరస్పర గౌరవం, క్రమశిక్షణే దాని ఊపిరి. 77వ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా భారతీయులందరికీ శుభాకాంక్షలు.

    7. స్వామి వివేకానంద: యువతకు పిలుపు

    గర్వంగా చెప్పుకో.. నేను భారతీయుడినని! ప్రతి భారతీయుడు నా సోదరుడని చాటి చెప్పు. నీ దేశమే నీ దేవాలయం. జై హింద్! అందరికీ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే!

    8. బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్: నైతిక విలువలు

    మన రాజ్యాంగం ఒక యంత్రం లాంటిది. దానికి జీవం పోసేది మనం పాటించే నైతిక విలువలే. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని కాపాడుకుందాం.. భారత గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    9. అబ్దుల్ కలాం: అభివృద్ధి చెందిన భారతం

    దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. మనుషుల కలలే దేశానికి ఇంధనం. నవ భారతావని నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అవుదాం.. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే.

