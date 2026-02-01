Edit Profile
    కొత్త హెయిర్‌కట్.. పవర్ ఫుల్ లుక్: ‘అస్కైర్ ఇండియా’ కవర్ పేజీపై అలియా భట్ మెరుపులు

    అగ్ర కథానాయిక అలియా భట్ తన సరికొత్త మేకోవర్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నారు. ‘అస్కైర్ ఇండియా’ యానివర్సరీ ఎడిషన్ కోసం ఆమె చేసిన ఫోటోషూట్, అటు హుందాతనాన్ని.. ఇటు ఆధునిక ఫ్యాషన్‌ను ప్రతిబింబిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆమె కొత్త హెయిర్ స్టైల్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది.

    Published on: Feb 01, 2026 8:27 AM IST
    By HT Telugu Desk
    అలియా భట్.. ఈ పేరు ఇప్పుడు కేవలం నటనకు మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫ్యాషన్‌కు కూడా కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారింది. తాజాగా ‘అస్కైర్ ఇండియా’ (Esquire India) మ్యాగజైన్ వార్షికోత్సవ సంచిక కోసం అలియా చేసిన ఫోటోషూట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. జనవరి 30న తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా షేర్ చేసిన ఈ ఫొటోల్లో అలియా సరికొత్త ‘క్వైట్ అథారిటీ’ (Quiet Authority) లుక్‌లో కనిపిస్తున్నారు.

    అస్కైర్ ఇండియా’ యానివర్సరీ ఎడిషన్ కోసం ఆలియా భట్ చేసిన ఫోటోషూట్ (Instagram)
    అస్కైర్ ఇండియా’ యానివర్సరీ ఎడిషన్ కోసం ఆలియా భట్ చేసిన ఫోటోషూట్ (Instagram)

    32 ఏళ్ల ఈ 'జిగ్రా' నటి, గ్లామర్ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేస్తూనే.. ఈ ఫోటోషూట్ ద్వారా ఒక పరిపూర్ణమైన మహిళా శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.

    స్టైలిష్ పవర్ కోట్.. సున్నితమైన లేస్ డ్రెస్

    ఈ ఫోటోషూట్‌లో అలియా ధరించిన అవుట్‌ఫిట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఆమె ఒక ‘స్ట్రక్చర్డ్ పవర్ కోట్’ ధరించారు. దీని వెడల్పైన షోల్డర్స్, క్లీన్-కట్ టైలరింగ్ ఆమెకు ఒక గంభీరమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి. స్లేట్-బ్లూ కలర్ ఊల్ కోట్‌కు స్కై-బ్లూ కలర్ షీర్లింగ్ కాలర్ (Shearling Collar) తోడవ్వడంతో ఆ లుక్ మరింత క్లాసీగా మారింది.

    అయితే, ఈ గంభీరమైన కోట్ లోపల అలియా ధరించిన న్యూడ్-టోన్డ్ లేస్ డ్రెస్ ఆమెలోని సున్నితమైన కోణాన్ని (Feminine Side) ఆవిష్కరించింది. ఒకవైపు కఠినమైన పవర్ డ్రెస్సింగ్, మరోవైపు సున్నితమైన డిజైన్.. ఈ రెండింటి కలయిక అలియా వ్యక్తిత్వంలోని బలాన్ని, మార్పును స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

    హెయిర్ స్టైల్‌లో భారీ మార్పు

    ఈ షూట్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణ అలియా కొత్త హెయిర్‌కట్. ఇప్పటివరకు పొడవైన జుట్టుతో కనిపించిన ఆమె, ఈసారి ‘అన్‌డన్ బాబ్’ (Undone Bob) స్టైల్‌లోకి మారిపోయారు. చిందరవందరగా, గాలికి ఎగురుతున్నట్లున్న ఈ షార్ట్ హెయిర్ లుక్ ఆమె అవుట్‌ఫిట్‌కు పర్ఫెక్ట్ కాంప్లిమెంట్‌గా నిలిచింది. కనీస మేకప్, చేతిలో ఐవరీ క్లచ్‌తో అలియా ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో తనదైన ‘లెస్‌ ఈజ్ మోర్’ (Less is More) సూత్రాన్ని మరోసారి నిరూపించారు.

    ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ విజయేంద్ర భరద్వాజ్ ఈ లుక్‌ను డిజైన్ చేశారు. అతిగా ఆభరణాలు లేకుండా, కేవలం దుస్తుల ఆకృతి (Texture), రంగుల ఎంపికతోనే అలియా ఒక పవర్‌ఫుల్ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చారు.

    ఫ్యాషన్ విశ్లేషకుల మాట:

    "అలియా భట్ ఎంపిక చేసుకున్న ఈ లుక్ కేవలం ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు.. అది ఆమె ఎదుగుదలకు నిదర్శనం. అనవసరమైన ఆడంబరాలు లేకుండానే ఒక మనిషి ఎంత ప్రభావవంతంగా కనిపించవచ్చో ఈ ఫోటోషూట్ నిరూపిస్తోంది."

    మొత్తానికి, అలియా భట్ తన కొత్త లుక్‌తో అటు ఫ్యాషన్ ప్రియులను, ఇటు అభిమానులను మరోసారి ఫిదా చేశారు.

    News/Lifestyle/కొత్త హెయిర్‌కట్.. పవర్ ఫుల్ లుక్: ‘అస్కైర్ ఇండియా’ కవర్ పేజీపై అలియా భట్ మెరుపులు
