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    Quote of the day: ఫోటోల కోసం ఆరాటం వద్దు.. మీలా మీరుండండి: ఆస్కార్ నటి ఆన్ హాథ్‌వే

    సోషల్ మీడియా ఫిల్టర్లు, పర్ఫెక్ట్ లుక్స్ కోసం ఆరాటపడే నేటి కాలంలో ఆస్కార్ విజేత ఆన్ హాథ్‌వే చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. పర్ఫెక్షన్ కంటే మనస్ఫూర్తిగా, యథార్థంగా జీవించడమే శ్రేయస్కరమని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

    Published on: Jul 9, 2026, 08:15:35 IST
    By HT Telugu Desk
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    నేటి డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరినీ వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య 'పర్ఫెక్షన్'. సోషల్ మీడియాలో అందంగా కనిపించాలి, ఇతరుల కంటే మెరుగ్గా ఉండాలనే తాపత్రయంలో చాలామంది మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోతున్నారు. ఈ ఫిల్టర్ల ప్రపంచంలో బతుకుతున్న మనకు, హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి ఆన్ హాథ్‌వే (Anne Hathaway) చెప్పిన మాటలు కనువిప్పు కలిగిస్తున్నాయి. నిజమైన ఆనందం బాహ్య సౌందర్యంలో లేదు, మన అసలైన వ్యక్తిత్వంలోనే ఉంటుందని ఆమె గుర్తుచేశారు.

    ఫోటోల కోసం ఆరాటం వద్దు.. మీలా మీరుండండి: ఆస్కార్ నటి ఆన్ హాథ్‌వే
    ఫోటోల కోసం ఆరాటం వద్దు.. మీలా మీరుండండి: ఆస్కార్ నటి ఆన్ హాథ్‌వే

    సాధారణంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలోని ఉత్తమ క్షణాలను, ఎడిట్ చేసిన ఫోటోలను మాత్రమే షేర్ చేస్తుంటారు. సెలబ్రిటీలు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల జీవనశైలితో తమను తాము పోల్చుకోవడం వల్ల చాలామందిలో అభద్రతాభావం పెరుగుతోంది. ఎల్లప్పుడూ అద్భుతంగా కనిపించాలనే ఈ ఒత్తిడి క్రమంగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తూ, మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా బాడీ పాజిటివిటీ, మెంటల్ హెల్త్‌పై విస్తృత చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఆన్ హాథ్‌వే గతంలో పంచుకున్న కొన్ని ఆలోచనలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

    నాటి ఆన్ హాథ్‌వే మాటలు.. నేటికీ ఆదర్శం

    "నేను ఎప్పుడో పర్ఫెక్షన్ కోసం పోరాడటం మానేశాను. ఆ ఆలోచన నాకు ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆసక్తికరంగా అనిపించడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ కేవలం ఫోటోల్లో అందంగా కనిపించడానికే ఆరాటపడుతున్నారు. అసలైన ఒత్తిడి అక్కడి నుంచే మొదలవుతుందని నేను భావిస్తాను. సంతోషంగా ఉండండి. మీలా మీరు జీవించండి. జీవితంలో అంతకంటే చాలా పెద్ద విషయాలు ఉన్నాయి" అని బ్రెయిన్‌కోట్ (BrainyQuote) వేదికగా ఆన్ హాథ్‌వే పేర్కొన్నారు.

    ఈ హాలీవుడ్ స్టార్ మాటల వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థాన్ని గమనిస్తే, మనం అనుకునే పర్ఫెక్షన్ అనేది ఒక నిరంతర భ్రమ మాత్రమే. ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా ఉండాలని కోరుకోవడం మానసికంగా అలసటను కలిగిస్తుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కేవలం కొన్ని క్షణాల గుర్తింపు కోసం, లైకుల కోసం ఆరాటపడే క్రమంలో జీవితంలోని అసలైన అనుభూతులను కోల్పోతున్నామని ఆమె సున్నితంగా హెచ్చరించారు. ఫిల్టర్ల వెనుక దాక్కునే అందం కంటే, మన లోపాలను సైతం స్వీకరిస్తూ యథార్థంగా జీవించడమే గొప్ప విషయమని ఈ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    మానసిక ప్రశాంతతకు 'స్వీయ అంగీకారమే' కీలకం

    పరిశోధనల ప్రకారం కూడా, ప్రతి విషయంలో పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండాలనుకునే మనస్తత్వం (Perfectionism) తీవ్ర ఒత్తిడి, ఆందోళన (Anxiety), మానసిక అలసట (Burnout)కు దారితీస్తుంది. మనల్ని మనం ఉన్నదున్నట్లుగా అంగీకరించినప్పుడే జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను తట్టుకోగలమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏదైనా వేడుకకు హాజరైనా, కెరీర్‌లో ముందుకు సాగుతున్నా.. ఇతరులు ఏమనుకుంటారు అనే ఆలోచన కంటే, మన మనసుకు నచ్చినట్లు ఉండటమే ఎంతో మేలు.

    క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సినిమాతో బిజీగా ఆన్ హాథ్‌వే

    ఇక వృత్తిపరమైన విషయానికొస్తే, ఆన్ హాథ్‌వే ప్రస్తుతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కిస్తున్న 'ది ఒడిస్సీ' (The Odyssey) చిత్రంలో నటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఒకవైపు ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉంటూనే, మరోవైపు సమాజానికి స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు నేటి యువతలో కొత్త ఆలోచనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి. బాహ్య సౌందర్యం కంటే నిజమైన ఆత్మవిశ్వాసమే ఒక మనిషిని అందంగా మారుస్తుందని ఈ ఆస్కార్ నటి మాటలు మనకు మరోసారి గుర్తుచేస్తున్నాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఫోటోల కోసం ఆరాటం వద్దు.. మీలా మీరుండండి: ఆస్కార్ నటి ఆన్ హాథ్‌వే
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఫోటోల కోసం ఆరాటం వద్దు.. మీలా మీరుండండి: ఆస్కార్ నటి ఆన్ హాథ్‌వే
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