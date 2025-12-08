హైదరాబాద్ అమ్మాయి భవిత మండవ ఘనత: 'షానెల్' షో ఓపెనర్గా తొలి భారతీయ మోడల్
హైదరాబాద్కు చెందిన 25 ఏళ్ల భవిత మండవ, న్యూయార్క్లో జరిగిన 'షానెల్ మేటియర్స్ డీ ఆర్ట్ 2025-26' (Chanel’s Métiers d’art 2025-26) కలెక్షన్ను ప్రారంభించి చరిత్ర సృష్టించారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత లగ్జరీ ఫ్యాషన్ హౌస్ అయిన షానెల్ షోను ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి భారతీయ మోడల్గా ఆమె నిలిచారు.
కాఫీ రంగులో ఉన్న సౌకర్యవంతమైన క్వార్టర్-జిప్ స్వెటర్, క్లాసిక్ డెనిమ్ జీన్స్లో మెరుస్తూ, భవితా మండవ చరిత్రలో నిలిచారు. మ్యాథ్యూ బ్లాజీ (Matthieu Blazy) రూపొందించిన 'షానెల్ మేటియర్స్ డీ ఆర్ట్ 2025-26' కలెక్షన్ను న్యూయార్క్లో ప్రారంభించి, ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ఆమె తనదైన ముద్ర వేశారు.
హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లి 25 ఏళ్లకే లగ్జరీ ఫ్యాషన్ హౌస్ అయిన షానెల్ (Chanel) షోను ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి భారతీయ మోడల్గా ఆమె రికార్డు సృష్టించారు.
న్యూయార్క్ సబ్వే ప్లాట్ఫారమ్పై, పార్క్ చేసిన రైలు పక్కన ఈ కలెక్షన్ను భావిత ప్రారంభించారు. 2018 తర్వాత న్యూయార్క్ నగరంలో షానెల్ ఇంత పెద్ద షో నిర్వహించడం ఇదే మొదటిసారి.
యూఎస్ విద్యార్థిని నుంచి గ్లోబల్ మోడల్గా ఎదిగిన భవిత
భవిత మండవకు మోడలింగ్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి చాలా తక్కువ సమయం మాత్రమే అయ్యింది. లైసెన్స్ పొందిన ఆర్కిటెక్ట్, ప్రొడక్ట్ డిజైనర్ అయిన భవిత, ఏడాది క్రితం వరకు యూఎస్లో భారతీయ విద్యార్థిని. సరిగ్గా 2024 అక్టోబర్లో న్యూయార్క్ సబ్వేలో ఒకరు ఆమెను చూసి మోడలింగ్కు ఆహ్వానించారు.
'ది జగ్గర్నాట్' (The Juggernaut) నివేదిక ప్రకారం, భవిత 2025లో న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీ (NYU) నుంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజైన్ అండ్ మీడియా, హ్యూమన్-కంప్యూటర్ ఇంటరాక్షన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఆమె అంతకుముందు హైదరాబాద్లోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ (JNTU)లో ఆర్కిటెక్చర్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చేశారు.
భవిత గతంలోనూ మ్యాథ్యూ బ్లాజీతో కలిసి పనిచేశారు. అక్టోబర్లో పారిస్లో జరిగిన బ్లాజీ షానెల్ తొలి షోలో ఆమె నడిచారు. బ్లాజీ బోటెగా వెనెటా (Bottega Veneta) బ్రాండ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా భవిత కలిసి పనిచేశారు.
మా ప్రపంచానికి ఇదంతా కొత్త: భవిత భావోద్వేగం
"నేను చాలా కంగారుపడ్డాను. నేను మొదట్లో మోడలింగ్ ప్రారంభించినప్పుడు, నేను పనిచేస్తున్న బ్రాండ్ల గురించి నాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు" అని భవిత అక్టోబర్లో 'హార్పర్ బజార్ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. "నేను భారతదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పెరిగాను, అందుకే ఈ ఫ్యాషన్ ప్రపంచం మాకు పూర్తిగా కొత్తగా అనిపించింది" అని ఆమె చెప్పారు.
తన తల్లిదండ్రులు తన కెరీర్కు అతిపెద్ద మద్దతుదారులుగా ఉన్నారని ఆమె వివరించారు. "మోడలింగ్ అంటే ఏంటో మాలో ఎవరికీ సరిగ్గా తెలియకపోయినా, వారు నాకు నిస్సందేహంగా మద్దతు ఇచ్చారు" అని భవిత చెప్పారు. "నా మొదటి షో పూర్తయ్యాక, నేను వెంటనే నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. ఆ కొత్త ప్రపంచాన్ని వివరించే ప్రయత్నంలో నేను పూర్తిగా ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయాను. ఆ క్షణం నాకు ఇంకా గుర్తుంది" అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
తల్లిదండ్రుల కళ్లలో ఆనంద బాష్పాలు
చారిత్రాత్మకమైన షానెల్ న్యూయార్క్ షో ఓపెనింగ్ తర్వాత, భవిత తన తల్లిదండ్రుల ప్రతిస్పందనను చూపించే ఒక వీడియోను పంచుకుంది. ఆమె బౌరీ స్టేషన్ (Bowery Station) మెట్లపై నుండి ర్యాంప్పైకి నడుస్తున్నప్పుడు, తల్లిదండ్రులు ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఆమెను ఉత్సాహపరిచారు. "ఈ విజయం నాకెంత ముఖ్యమైనదో మాటల్లో చెప్పలేను. షానెల్కు ధన్యవాదాలు" అని ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్ క్యాప్షన్లో రాసుకొచ్చారు.
రైలు పక్కన నడవడం వెనుక కారణం ఏంటి?
సాధారణంగా ఫ్యాషన్ షోలు అంటే మనం ఒక మెరిసే స్టేజీ, లైట్లు ఉన్న ర్యాంప్ (Runway)ను ఊహించుకుంటాం. కానీ, 'షానెల్' (Chanel) వంటి పెద్ద బ్రాండ్లు తమ షోలను మరింత ప్రత్యేకం (Exclusive)గా, సృజనాత్మకంగా (Creative) నిర్వహించడానికి కొన్ని అసాధారణ ప్రదేశాలను ఎంచుకుంటాయి.
భవితా మండవ పాల్గొన్న షో పేరు “షానెల్ మేటియర్స్ డీ ఆర్ట్ 2025-26”. ఈ కలెక్షన్ను వినియోగదారులకు అమ్మకానికి పెట్టే ముందు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎడిటర్లు, స్టైలిస్ట్లు, ముఖ్యమైన కొనుగోలుదారులు, సెలబ్రిటీల ముందు ప్రదర్శిస్తారు. ఇది కేవలం ఒక ప్రదర్శన మాత్రమే.
న్యూయార్క్ సబ్వే ఎందుకు?
ప్రత్యేక థీమ్: ఛానెల్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్లు తమ కలెక్షన్కు ఒక ప్రత్యేకమైన నేపథ్యం (Theme) ఉండేలా చూస్తారు. న్యూయార్క్ నగరానికి 'సబ్వే' (Subway) అనేది ప్రామాణికమైన, నిత్యం కదలాడే చిహ్నం (Icon). ఆ నగర జీవితాన్ని, వేగాన్ని, కళాత్మకతను తమ దుస్తులలో చూపించడానికి వారు ఈ బౌరీ స్టేషన్ (Bowery Station)ను ఎంచుకున్నారు.
అద్భుతమైన సెట్టింగ్: పార్క్ చేసి ఉన్న రైలు పక్కన, చీకటి సబ్వే ప్లాట్ఫారమ్పై మోడల్స్ నడవటం అనేది ఒక వినూత్నమైన ఆలోచన. ఇది ఆ ఈవెంట్కు ఒక నాటకీయతను (Dramatic flair) జోడించింది.
సంచలనం సృష్టించడం: సాధారణ ప్రదేశాల్లో షోలు నిర్వహిస్తే వార్తల్లో నిలవడం కష్టం. కానీ, ఇలాంటి అసాధారణ ప్రదేశాలు, వేదికలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించి, ఆ బ్రాండ్కు మరింత ప్రచారం (Publicity) తెస్తాయి.
భవితా మండవ రోల్ ఏంటి?
భవితా మండవ ఈ ఫ్యాషన్ షోలో ఓపెనింగ్ మోడల్గా నడిచారు.
ఓపెనింగ్ మోడల్ అంటే: ఒక ఫ్యాషన్ షోలో ముందుగా, మొదటి దుస్తులను (First look) ధరించి ర్యాంప్పైకి వచ్చే మోడల్ను 'ఓపెనింగ్ మోడల్' అంటారు.
ప్రాధాన్యత: ఈ స్థానం ఒక మోడల్కు లభించే అత్యంత గౌరవప్రదమైన, ముఖ్యమైన స్థానంగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే, ఆ షో యొక్క టోన్ (Tone), సారాంశాన్ని (Essence) మొదటి దుస్తులే నిర్ణయిస్తాయి.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఛానెల్ షోను ప్రారంభించడం అంటే, భవితా మండవ అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ పరిశ్రమలో అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు పొందారని అర్థం. ఆమె ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి భారతీయ మోడల్ కావడం మనందరికీ గర్వకారణం.