పల్లెటూరి పిల్లోడు.. ఇస్రో సైంటిస్ట్గా ఎదిగాడు.. ఆల్ ఇండియా 15వ ర్యాంక్ సాధించిన లవ్ కుశ్
బీహార్లోని చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన లవ్ కుశ్ ప్రసాద్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో)లో సైంటిస్ట్గా ఎంపికయ్యారు. గౌహతిలోని ఐఎమ్డీలో అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే స్వయంకృషితో చదివి ఆల్ ఇండియా 15వ ర్యాంక్ సాధించి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు.
పట్టుదల, క్రమశిక్షణ ఉంటే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించడం అసాధ్యమేమీ కాదని నిరూపించారు బీహార్కు చెందిన లవ్ కుశ్ ప్రసాద్. ఒకవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూనే, మరోవైపు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమై దేశంలోనే అత్యున్నత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ అయిన ఇస్రో (ISRO) లో సైంటిస్ట్గా ఉద్యోగం సాధించారు. ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో 15వ ర్యాంక్ సాధించి అపార ప్రతిభను చాటుకున్నారు.
పల్లెటూరు నుంచి నిట్ అలహాబాద్కు..
లవ్ కుశ్ ప్రసాద్ ప్రయాణం బీహార్లోని నూర్పూర్ అనే చిన్న గ్రామంలో ప్రారంభమైంది. ఆయన తండ్రి నందలాల్ ప్రసాద్ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తుండగా, తల్లి శివరాణి దేవి గృహిణి. పాఠశాల విద్యను గ్రామీణ వాతావరణంలోనే పూర్తి చేసిన లవ్ కుశ్, 2015లో బాలువాన్ హైస్కూల్ నుంచి పదో తరగతి పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఆరాలోని ఎస్బీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ (సైన్స్) పూర్తి చేసి 2017లో ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
ఇంటర్ తర్వాత ఇంజినీరింగ్ వైపు అడుగులు వేసిన ఆయన.. ప్రసిద్ధ మోతీలాల్ నెహ్రూ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MNNIT) అలహాబాద్లో సీటు సాధించారు. 2022లో బీటెక్ పూర్తి చేసి, సాంకేతిక పరిశోధనల వైపు తన దృష్టి సారించారు.
ఐఎమ్డీలో ఉద్యోగం వచ్చినా ఆగని శ్రమ
ఇంజినీరింగ్ పూర్తయిన తర్వాత లవ్ కుశ్ ప్రసాద్ భారత వాతావరణ శాఖ (IMD)లో ఉద్యోగం సంపాదించారు. 2023 సెప్టెంబరు 6న గౌహతిలోని ఐఎమ్డీ కేంద్రంలో అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. చేతిలో మంచి ఉద్యోగం ఉన్నప్పటికీ, తన ప్రధాన లక్ష్యమైన ఇస్రో సైంటిస్ట్ కలని ఆయన వీడలేదు.
ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే రాత్రింబవళ్లు శ్రమించారు. దొరికిన ప్రతి ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఇస్రో రిక్రూట్మెంట్ పరీక్షకు సన్నాహాలు కొనసాగించారు. తీవ్ర పోటీ ఉన్న ఈ పరీక్షలో ఆల్ ఇండియా స్థాయిలో 15వ ర్యాంకు సాధించి ఇస్రో సైంటిస్ట్గా ఎంపికయ్యారు.
కోచింగ్ లేకుండానే సెల్ఫ్ స్టడీతో ఘనత
లవ్ కుశ్ విజయంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం సెల్ఫ్ స్టడీ. ఎలాంటి పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్లపై ఆధారపడకుండా, స్వయంగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని చదివారు. తాను బలహీనంగా ఉన్న అంశాలను గుర్తించి, వాటిని పదే పదే ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మంచి మార్కులు సాధించారు.
ఉద్యోగం వస్తే ప్రిపరేషన్ ఆగిపోతుందనే అపోహను పటాపంచలు చేస్తూ, ఉద్యోగం చేస్తూనే పెద్ద లక్ష్యాలను ఎలా సాధించవచ్చో నిరూపించారు. నిలకడైన శ్రమ, సరైన సమయ పాలన ఉంటే ఎంతటి కష్టమైన పరీక్షనైనా అధిగమించవచ్చని ఆయన ప్రయాణం చాటిచెబుతోంది.
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