    చాణక్య నీతి: మీ బాధలను ఈ 5 రకాల వ్యక్తులతో పంచుకోకండి.. లేదంటే సమస్యలు రెట్టింపే

    మన కష్టాలను అందరితో పంచుకోవడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుందని అనుకుంటాం. కానీ, చాణక్య నీతి ప్రకారం కొన్ని రకాల వ్యక్తులకు మన బలహీనతలు తెలిస్తే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లే. ఆ 5 రకాల వ్యక్తులు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 11, 2026 5:40 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కష్టసుఖాలు సహజం. అయితే, మన బాధను ఎవరితో పంచుకుంటున్నాం అన్నదే మన భవిష్యత్తును, మానసిక ప్రశాంతతను నిర్ణయిస్తుంది. ఆచార్య చాణక్యుడు ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక చేశారు. మన బలహీనతలను లేదా కష్టాలను తప్పుడు వ్యక్తులతో పంచుకోవడం అనేది జీవితంలో మనం చేసే అతిపెద్ద తప్పు అవుతుంది. ఇది సమస్యను పరిష్కరించకపోగా, మరింత జటిలం చేస్తుంది.

    చాణక్య నీతి
    చాణక్య నీతి

    నేటి సోషల్ మీడియా కాలంలో చాలామంది తమ వ్యక్తిగత బాధలను బహిరంగంగా పంచుకుంటున్నారు. కానీ చాణక్యుడి ప్రకారం, ఈ కింద పేర్కొన్న 5 రకాల వ్యక్తులకు మీ సమస్యలను పొరపాటున కూడా చెప్పకండి:

    1. అసూయపడేవారు

    మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని వారు మీ చుట్టూ చాలామంది ఉండవచ్చు. అటువంటి వారు మీ కష్టాల గురించి విన్నప్పుడు పైకి సానుభూతి నటిస్తారు కానీ, లోలోపల పండగ చేసుకుంటారు. మీ బలహీనతలను తెలుసుకుని, మీ వెనుక గోతులు తవ్వడానికి లేదా మీ పరువు తీయడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. వీరితో మీ బాధలను పంచుకోవడం అంటే, శత్రువుకు మీ కోట రహస్యాలను అప్పగించడమే.

    2. ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉన్నవారు

    కొంతమంది స్వభావరీత్యా చాలా బలహీనంగా ఉంటారు. వారు ఎప్పుడూ ప్రతికూలతనే (Negativity) మాట్లాడుతుంటారు. మీరు మీ సమస్యను వారి దగ్గర ప్రస్తావిస్తే, వారు మీకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చే బదులు.. ఆ సమస్యను కొండంత చేసి చూపిస్తారు. ఫలితంగా మీలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గి, నిరాశ పెరుగుతుంది. వీరి సలహాల వల్ల ఉన్న పనులు కూడా చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    3. నమ్మకద్రోహులు, కపట బుద్ధి గలవారు

    నమ్మించి గొంతు కోసే రకం వ్యక్తులు మన చుట్టూ ఉంటారు. చాణక్యుడి ప్రకారం, నమ్మకద్రోహం అనేది క్షమించరాని నేరం. మీ వ్యక్తిగత విషయాలు ఇటువంటి వారికి తెలిస్తే, వాటిని ఆయుధాలుగా మార్చుకుని మిమ్మల్ని బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడమో లేదా ఇతరుల ముందు మిమ్మల్ని తక్కువ చేసి చూపడమో చేస్తారు. మీ రహస్యాలను ఇతరులకు చేరవేసి ఆనందిస్తారు.

    4. అజ్ఞానులు, మూర్ఖులు

    "మూర్ఖుడి దగ్గర సలహా తీసుకోవడం అంటే మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడమే" అంటారు చాణక్యుడు. దేని గురించి అవగాహన లేని వ్యక్తికి మీ బాధలు చెబితే, వారు పనికిరాని లేదా తప్పుడు సలహాలు ఇస్తారు. ఆ సలహాలను పాటించడం వల్ల మీ సమస్యలు మరింత ముదురుతాయి. కాబట్టి, బుద్ధిహీనుల దగ్గర మీ కష్టాలను విప్పి చెప్పకండి.

    5. మీ రహస్యాలను కాపాడలేని వారు

    కొంతమందికి ఏ విషయాన్నీ దాచడం చేతకాదు. 'ఎవరికీ చెప్పకు' అని మీరు ఒక విషయం చెబితే, వారు దాన్ని అందరికీ చెప్పే వరకు నిద్రపోరు. ఇటువంటి వారి వల్ల మీ వ్యక్తిగత గౌరవం దెబ్బతింటుంది.

    ఎవరితో పంచుకోవాలి?

    సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని గుండెల్లోనే దాచుకోవడం కూడా కష్టమే. అందుకే చాణక్యుడు ఒక పరిష్కారం చెప్పారు. మీకు అత్యంత నమ్మకమైన స్నేహితుడు, మీ గురువు లేదా మీ కుటుంబ సభ్యులతో మాత్రమే మీ మనసు విప్పి మాట్లాడండి. వీరు మాత్రమే మీకు సరైన దిశానిర్దేశం చేసి, సమస్య నుంచి గట్టెక్కించగలరు.

    ముగింపు: మీ బలహీనతలను శత్రువులకు తెలియకుండా జాగ్రత్త పడండి. కష్టకాలంలో దైవప్రార్థన చేస్తూ, కష్టపడటం కొనసాగించండి. సరైన వ్యక్తుల సలహాతో ముందుకు సాగితే జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న అంశాలు చాణక్య నీతిలోని సూత్రాల ఆధారంగా విశ్లేషించినవి. ఇవి కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత నిర్ణయాల విషయంలో మీ విజ్ఞతను ఉపయోగించండి.)

    News/Lifestyle/చాణక్య నీతి: మీ బాధలను ఈ 5 రకాల వ్యక్తులతో పంచుకోకండి.. లేదంటే సమస్యలు రెట్టింపే
