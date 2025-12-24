క్రిస్మస్ స్పెషల్: మిగిలిపోయిన 'గాజర్ హల్వా'తో 2 నిమిషాల్లో క్యారెట్ కేక్.. చెఫ్ కునాల్ కపూర్ అదిరిపోయే రెసిపీ
చలికాలంలో గాజర్ హల్వా తినడం ఒక మధురమైన అనుభూతి. అయితే, ఆ హల్వాతోనే కేవలం 2 నిమిషాల్లో నోరూరించే 'క్యారెట్ కేక్' ఎలా తయారు చేయాలో ప్రముఖ చెఫ్ కునాల్ కపూర్ వివరించారు. ఈ క్రిస్మస్కు ఇది ఒక స్పెషల్ ట్రీట్.
క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేసింది. ఇళ్లన్నీ పిండివంటలు, కేకుల వాసనలతో నిండిపోతుంటాయి. అయితే, మీరు ఈ పండుగ రోజున ఒంటరిగా ఉన్నారా? లేదా పెద్ద పెద్ద వంటలు చేసే ఓపిక లేదా సమయం లేదా? అయినా పర్వాలేదు.. పండగ పూట మీ కోసం మీరు ఒక స్పెషల్ డెజర్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు.
చలికాలం అంటేనే గాజర్ హల్వా సీజన్. సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఈ సమయంలో గాజర్ హల్వా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఫ్రిజ్లో కొంచెం హల్వా మిగిలి ఉంటే, దాన్ని ఒక అద్భుతమైన క్యారెట్ కేక్లా మార్చేయమని చెబుతున్నారు ప్రముఖ చెఫ్ కునాల్ కపూర్.
డిసెంబర్ 20న తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఆయన ఒక వెరైటీ 'దేశీ క్యారెట్ కేక్' రెసిపీని పంచుకున్నారు. కేవలం ఐదు పదార్థాలతో, మైక్రోవేవ్లో కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే ఈ కేక్ సిద్ధమవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఒక్కరి కోసం (Single-serve) తయారు చేసుకునేందుకు ఇది సరైన వంటకం.
కావలసిన పదార్థాలు:
ఈ కేక్ తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. మీ వంటగదిలో ఉండే ఈ ఐదు వస్తువులు ఉంటే చాలు.
- మైదా పిండి: 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- చక్కెర: 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు 6: టేబుల్ స్పూన్లు
- గాజర్ హల్వా: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బేకింగ్ పౌడర్: అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయండి: ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో 3 స్పూన్ల మైదా, 3 స్పూన్ల చక్కెర వేసి బాగా కలపండి.
- లిక్విడ్ కలపండి: ఇప్పుడు ఈ పొడి మిశ్రమంలో 6 స్పూన్ల పాలు పోసి, ఉండలు లేకుండా మెత్తని పేస్ట్లా అయ్యే వరకు తిప్పండి.
- హల్వా మ్యాజిక్: దీనికి 2 స్పూన్ల గాజర్ హల్వా, అర టీస్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ (బేకింగ్ పౌడర్ లేకపోతే ఈనో కూడా వాడవచ్చు) జోడించి మరోసారి బాగా కలపండి.
- బేకింగ్ గిన్నెను రెడీ చేయండి: ఒక గాజు గిన్నె లేదా బేకింగ్ టిన్ తీసుకుని దానికి బటర్ రాయండి లేదా పార్చ్మెంట్ పేపర్ వేయండి.
- బేకింగ్: తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఆ గిన్నెలో సగం వరకు పోయండి (కేక్ పొంగడానికి గాలి ఉండాలి). మైక్రోవేవ్లో కేవలం 2 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయండి. కేక్ పైభాగం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చి, టూత్పిక్ గుచ్చి చూస్తే అంటుకోకుండా వస్తే మీ కేక్ రెడీ అయినట్లే.
- గార్నిషింగ్: కేక్ పైన మరికొంత గాజర్ హల్వా వేసి, తరిగిన బాదం, పిస్తాపప్పులతో అలంకరిస్తే వేడి వేడి 'దేశీ క్యారెట్ కేక్' మీ ముందు ఉంటుంది.