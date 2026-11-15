పీరియడ్స్ సమయంలో కాఫీ తాగొచ్చా? అపోహలకు వైద్యురాలి చెక్
నెలసరి సమయంలో కాఫీ తాగితే కడుపునొప్పి, రక్తస్రావం పెరుగుతాయని చాలామంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే మితంగా కాఫీ తాగడం వల్ల ఇబ్బందులు రావని గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ అల్కా చౌదరి స్పష్టం చేశారు. శరీరతత్వాన్ని బట్టి కెఫీన్ ప్రభావం మారుతుందని ఆమె వివరించారు.
నెలసరి (పీరియడ్స్) రోజుల్లో వేధించే కడుపునొప్పి మహిళలను తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఆ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల చిట్కాలు పాటిస్తూ, సమస్యను పెంచే ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో రోజూ తాగే కాఫీ విషయంలో చాలామందికి సందేహాలు వస్తుంటాయి. పీరియడ్స్ సమయంలో కాఫీ తాగితే కడుపునొప్పి ఎక్కువవుతుందా అన్న ప్రశ్నపై మధుకర్ రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అబ్స్టెట్రీషియన్, గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ అల్కా చౌదరి స్పష్టతనిచ్చారు.
"ఈ విషయంలో వాస్తవం రెండింటికీ మధ్యలో ఉంటుంది. నెలసరి సమయంలో కాఫీ తాగినంత మాత్రాన అది దానంతట అదే సమస్యగా మారదు. కానీ కెఫీన్కు మీ శరీరం ఎంత సున్నితంగా స్పందిస్తుంది, మీకు ఇప్పటికే ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయన్న అంశాలపైనే దాని ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుంది," అని డాక్టర్ చౌదరి పేర్కొన్నారు. 'హెచ్టీ లైఫ్స్టైల్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కాఫీకి సంబంధించిన పలు సాధారణ సందేహాలను ఆమె నివృత్తి చేశారు.
కాఫీ తాగితే కడుపునొప్పి పెరుగుతుందా?
ముందుగా నెలసరి నొప్పి ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకోవాలి. గర్భాశయం తన లోపలి పొరను విసర్జించేందుకు సంకోచించేలా చేసే 'ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్' (Prostaglandins) అనే హార్మోన్ తరహా రసాయనాల వల్ల ఈ నొప్పి కలుగుతుందని డాక్టర్ చౌదరి వివరించారు. అయితే మితంగా కాఫీ తాగడం వల్ల ప్రతి మహిళలోనూ కడుపునొప్పి ఎక్కువవుతుందనడానికి బలమైన ఆధారాలు లేవని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
"కెఫీన్ ఒక ఉత్ప్రేరకం (స్టిమ్యులెంట్). ఇది రక్తనాళాలను కుంచించుకుపోయేలా చేసి, నాడీ వ్యవస్థపై పనిచేస్తుంది. అందువల్ల కొందరు మహిళల్లో అప్పటికే ఉన్న అసౌకర్యం మరింత తీవ్రంగా అనిపించవచ్చు. కాఫీ తాగిన ప్రతిసారీ మీ కడుపునొప్పి పెరుగుతున్నట్లు గమనిస్తే, ఆ రోజుల్లో కాఫీ తగ్గించడం మంచిది. అలాంటి మార్పు ఏదీ కనిపించకపోతే, మీ నొప్పికి కాఫీయే కారణమని భావించాల్సిన అవసరం లేదు" అని ఆమె తెలిపారు.
రక్తస్రావం ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉందా?
కాఫీ తాగడం వల్ల నెలసరి రక్తస్రావం (బ్లీడింగ్) పెరుగుతుందనడానికి కూడా ఎలాంటి కచ్చితమైన ఆధారాలు లేవు. మితమైన కాఫీ వినియోగం రక్తప్రవాహాన్ని పెంచదని వైద్య నిపుణురాలు పునరుద్ఘాటించారు. రక్తస్రావం అనేది శరీరంలోని హార్మోన్ల స్థాయిలు, గర్భాశయానికి సంబంధించిన సమస్యలు, గర్భాశయ లోపలి పొర మందంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు. ఒకవేళ సాధారణం కంటే విపరీతంగా రక్తస్రావం అవుతున్నా, కళ్లు తిరగడం, అలసట, తీవ్రమైన నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించినా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఇలాంటి సమస్యలకు ఆహారం లేదా పానీయాలను నిందించకూడదని, వాటి వెనుక ఇతర అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చని హెచ్చరించారు.
కెఫీన్కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలా?
నెలసరి రోజుల్లో కడుపునొప్పితో పాటు మానసిక స్థితిలో మార్పులు (మూడ్ స్వింగ్స్) సహజంగానే ఇబ్బంది పెడతాయి. వీటికి తోడు కొందరిలో కెఫీన్ వల్ల గుండె దడ, ఆందోళన, నిద్రలేమి వంటివి తలెత్తి అసౌకర్యాన్ని మరింత పెంచవచ్చు. అయినప్పటికీ కాఫీని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్ చౌదరి భరోసా ఇచ్చారు. ఎవరికి వారు తమ శరీర లక్షణాలను గమనించుకుంటూ ఉండాలని, కాఫీ వల్ల ఇబ్బందులు పెరుగుతున్నాయని అనిపిస్తే మోతాదు తగ్గించుకుంటే సరిపోతుందని పేర్కొన్నారు.
తలనొప్పి తీవ్రమవుతుందా?
ఈ విషయంలోనూ మితంగా వ్యవహరించడమే కీలకమని డాక్టర్ చౌదరి అభిప్రాయపడ్డారు. "చాలామంది మహిళలకు పీరియడ్స్ సమయంలో అలసట, చిరాకు, తలనొప్పి, నిద్రకు ఆటంకం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అతిగా కెఫీన్ తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర చెడిపోయి, మరింత అశాంతి లేదా ఆందోళన కలుగుతుంది" అని ఆమె వివరించారు.
కాబట్టి నెలసరి రోజుల్లో మీ రోజువారీ కాఫీ కప్పును పూర్తిగా వదులుకోవాల్సిన పనిలేదు. బదులుగా మీ శరీరం ఎలా స్పందిస్తుందో గమనించాలి. "కెఫీన్కు మనుషులు స్పందించే తీరు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ఒకటి రెండు కప్పుల కాఫీ తాగిన తర్వాత కొందరిలో రొమ్ముల వద్ద నొప్పి, వణుకు, తలనొప్పి, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం లేదా నిద్ర పట్టకపోవడం వంటివి కనిపిస్తాయి. ఇవి అచ్చం పీఎంఎస్ (ప్రీమెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్) లక్షణాల మాదిరిగానే ఉండటంతో, ఆ కొద్ది రోజులు మరింత కష్టంగా అనిపించవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాఫీని పూర్తిగా మానేయకపోయినా, కొద్దిగా తగ్గించుకోవడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది" అని డాక్టర్ చౌదరి విశ్లేషించారు. ఒకవేళ కాఫీ వల్ల లక్షణాలు తీవ్రమవుతుంటే, కొన్ని రోజుల పాటు దానికి విరామం ఇచ్చి హెర్బల్ టీల వైపు మళ్లడం ఉత్తమం.
(గమనిక: ఈ కథనంలోని సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమేనని, దీనిని వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయంగా భావించవద్దని గమనించాలి. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా సందేహాల నివృత్తి కోసం ఎల్లప్పుడూ నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించి తగిన సలహా తీసుకోవాలి.)
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