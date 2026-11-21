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రైలు టికెట్లపై ₹2,027 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో వింటర్ హాలిడే ఎక్స్ప్రెస్ సేల్ ప్రకటించిన ConfirmTkt
కన్ఫర్మ్టికెట్ వింటర్ హాలిడే ఎక్స్ప్రెస్ సేల్లో భాగంగా రైలు టికెట్ బుకింగ్లపై ₹2,027 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో పాటు ఉచిత మెట్రో టికెట్లు, భోజనం అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ నవంబర్ 18 నుంచి 30 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
బెంగళూరు, 2026 నవంబర్ 21: ConfirmTkt తన వింటర్ హాలిడే ఎక్స్ప్రెస్ సేల్ను ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన అతిపెద్ద క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లలో ఇది ఒకటి. ఇందులో రైలు టికెట్ బుకింగ్లపై ₹2,027 వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. క్యాష్బ్యాక్తో పాటు ప్రయాణికులకు రెండు ఉచిత మెట్రో టికెట్లు, రైలులో ఉచిత భోజనం కూడా లభిస్తాయి. దీంతో ఏడాది చివర్లో చేసే ప్రయాణాల్లో ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనం దక్కుతుంది. ఈ సేల్ 2026 నవంబర్ 18 నుంచి 30 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. 2026 డిసెంబర్ 22 నుంచి 2027 జనవరి 5 మధ్య చేసే రైలు ప్రయాణాలకు ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. ఇందుకోసం WINTER కూపన్ కోడ్ వాడాలి.
ఏడాది ముగింపుకు వస్తున్న ఈ సమయంలో, కాస్త విరామం తీసుకోవడానికి డిసెంబర్ నెల సరైన అవకాశం. క్రిస్మస్కు సొంతూరికి వెళ్లడం కావచ్చు, స్కూళ్ల శీతాకాల సెలవుల్లో కుటుంబంతో కలిసి టూర్ ప్లాన్ చేయడం కావచ్చు, లేదా ఏడాదిలో మిగిలిపోయిన సెలవులను ఎట్టకేలకు వాడుకోవడం కావచ్చు. సెలవుల సీజన్ దగ్గర పడుతుండటంతో, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రయాణికులకు ఏడాది చివరి ప్రయాణాలను ఎక్కువ ప్రయోజనాలతో, తక్కువ ఖర్చులో అందించాలన్నదే ConfirmTkt లక్ష్యం.
వింటర్ హాలిడే ఎక్స్ప్రెస్ సేల్లో, ఆఫర్ వర్తించే రైలు టికెట్ బుకింగ్లపై వినియోగదారులు ₹2,027 వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు. క్యాష్బ్యాక్తో పాటు ఈ ఆఫర్లో ఒక్కొక్కటి ₹70 విలువైన రెండు ఉచిత మెట్రో టికెట్లు, రైలులో ఉచిత భోజనం కూడా ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణంలో అదనంగా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఈ ప్రచారం గురించి ixigo Trains & ConfirmTkt సీఈఓ దినేష్ కుమార్ కొత్త మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు: “ఏడాది చివర్లో చేసే ప్రయాణాల కోసం లక్షలాది మంది భారతీయులు ఎదురుచూస్తుంటారు. సెలవులకు సొంతూరికి వెళ్లడం కావచ్చు, లేదా కొత్త ప్రదేశాన్ని చుట్టి రావడం కావచ్చు. ఈ ఏడాది ప్రయాణికుల కోసం ఇప్పటివరకు మేం ఇచ్చిన అతిపెద్ద క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లలో ఒకదాన్ని తీసుకొస్తున్నాం. రైలు బుకింగ్లపై ₹2,027 వరకు క్యాష్బ్యాక్తో పాటు, మెట్రో, రైలులో భోజనం లాంటి అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఇస్తున్నాం. సెలవుల ప్రయాణాలను మరింత తక్కువ ఖర్చులో అందించాలని, ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న ప్లాన్లను నిజం చేసుకోవడానికి ప్రయాణికులకు ఇంకా ఎక్కువ కారణాలు ఇవ్వాలని మేం కోరుకుంటున్నాం.”
ఈ ఆఫర్ పొందాలంటే, ప్రయాణికులు ConfirmTkt యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని, 2026 డిసెంబర్ 22 నుంచి 2027 జనవరి 5 మధ్య ప్రయాణానికి ఆఫర్ వర్తించే రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి. పేమెంట్ చేసే సమయంలో WINTER కూపన్ కోడ్ వాడాలి. క్యాష్బ్యాక్ మొత్తం, అదనపు ప్రయోజనాలు ఆఫర్ నిబంధనలు, అర్హతల ప్రకారమే వర్తిస్తాయి.
ixigo గురించి (NSE: IXIGO, BSE: 544192)
2007లో అలోక్ బాజ్పాయ్, రజనీష్ కుమార్ కలిసి ప్రారంభించిన ixigo (Le Travenues Technology Limited), భారతదేశంలో ప్రముఖ ఏఐ ఆధారిత ట్రావెల్ ప్లాట్ఫామ్. తన ixigo, ConfirmTkt, Abhibus యాప్ల ద్వారా రైలు, విమానం, బస్సు, హోటళ్లకు సంబంధించిన ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవడం, బుక్ చేసుకోవడం, మేనేజ్ చేసుకోవడంలో రోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు సహాయపడుతోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 57 కోట్లకు పైగా వార్షిక యాక్టివ్ యూజర్లతో, యూజర్ల సంఖ్య పరంగా భారతదేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ట్రావెల్ ప్లాట్ఫామ్ ixigo. మరిన్ని వివరాల కోసం www.ixigo.com చూడండి.
గమనిక: ఈ కథనాన్ని బ్రాండ్ తరఫున హెచ్టీ బ్రాండ్ స్టూడియో రూపొందించింది. దీనిలో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంపాదకీయం లేదా జర్నలిస్టుల బృందం భాగస్వామ్యం కాలేదు.
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