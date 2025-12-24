Edit Profile
    'ధురంధర్' సినిమాతో మళ్ళీ క్రేజ్‌లోకి వచ్చిన దూద్ సోడా: అసలు ఇది ఎలా తయారవుతుంది

    'ధురంధర్' సినిమాలోని ఒక సీన్ ద్వారా 'దూద్ సోడా' అనే విభిన్నమైన స్ట్రీట్ డ్రింక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. భారత్, పాకిస్థాన్‌లలో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ పానీయం తయారీ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం.

    Published on: Dec 24, 2025 7:48 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సినిమాలు కేవలం వినోదాన్ని మాత్రమే కాదు, కొన్నిసార్లు మరుగున పడిపోతున్న పాతకాలపు రుచులను కూడా మళ్ళీ వెలుగులోకి తెస్తుంటాయి. తాజాగా 'ధురంధర్' సినిమా కూడా అదే చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కనిపించిన 'దూద్ సోడా' (పాలు, సోడాల మిశ్రమం) ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్ అయింది. కరాచీలోని లియారీ ప్రాంతం నేపథ్యంలో సాగే ఒక కీలక సన్నివేశంలో ఈ డ్రింక్ కనిపిస్తుంది.

    'ధురంధర్' సినిమాతో మళ్ళీ క్రేజ్‌లోకి వచ్చిన దూద్ సోడా: అసలు ఇది ఎలా తయారవుతుంది (Instagram)
    'ధురంధర్' సినిమాతో మళ్ళీ క్రేజ్‌లోకి వచ్చిన దూద్ సోడా: అసలు ఇది ఎలా తయారవుతుంది (Instagram)

    ధురంధర్ సినిమాలో నటుడు గౌరవ్ గేరా ఒక భారతీయ గూఢచారిగా, మొహమ్మద్ ఆలం అనే సోడా విక్రేత వేషంలో కనిపిస్తారు. "డార్లింగ్ డార్లింగ్ దిల్ క్యూ తోడా.. పీలో పీలో ఆలం సోడా" అంటూ ఆయన చెప్పే డైలాగ్ ఇప్పుడు వైరల్ కావడంతో పాటు, ఈ వింత పానీయంపై అందరి దృష్టి పడేలా చేసింది.

    అసలు దూద్ సోడా అంటే ఏమిటి? ఎలా తయారు చేస్తారు?

    దూద్ సోడా అనేది భారత్, పాకిస్థాన్‌లలోని అనేక ప్రాంతాల్లో లభించే ఒక ప్రసిద్ధ స్ట్రీట్ డ్రింక్. చల్లటి పాలు, సోడా, తగినంత చక్కెర కలిపి దీనిని తయారు చేస్తారు. రుచి కోసం కొందరు ఇందులో రోజ్ ఎసెన్స్ లేదా జాజికాయ పొడిని కూడా జోడిస్తుంటారు.

    ప్రముఖ ఫుడ్ బ్లాగర్ 'సాహిలోజీ' ఇటీవల లాహోర్‌లో ఈ పానీయాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. "ముందుగా ఒక గ్లాసులో కొద్దిగా చక్కెర వేసి, ఆపై వేడి వేడి పాలను పోస్తారు. పాకిస్థాన్‌లో మాత్రమే కనిపించే ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో ఈ పాలను చల్లబరుస్తారు. ఆ తర్వాత, ఎరుపు రంగులో ఉండే కోకాకోలాను ఆ పాల మిశ్రమంలో కలుపుతారు. చివరగా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సోడాను బాగా మిక్స్ చేస్తే నోరూరించే దూద్ సోడా సిద్ధమవుతుంది" అని వీడియోలో ఆయన వివరించారు.

    బ్రిటిష్ కాలం నాటి చరిత్ర..

    పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ కూల్ డ్రింక్స్ రాకముందే, ఉమ్మడి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో దూద్ సోడాకు విపరీతమైన ఆదరణ ఉండేది. దీని మూలాలు బ్రిటీష్ కాలం నాటి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నాయి. అప్పట్లో స్థానిక హకీంలు నిర్వహించే సోడా ఫౌంటైన్లలో రోజ్, ఖుస్, నిమ్మకాయతో పాటు ఈ పాల సోడాను కూడా ప్రయోగాత్మకంగా తయారు చేసేవారు.

    Dhoodh Soda, a beloved street drink in Pakistan, is made by mixing chilled milk with carbonated soda. (Pinterest)
    Dhoodh Soda, a beloved street drink in Pakistan, is made by mixing chilled milk with carbonated soda. (Pinterest)

    వాస్తవానికి ఈ పానీయం విక్టోరియన్ ఇంగ్లాండ్‌లో పుట్టి, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ద్వారా భారతదేశానికి చేరుకుంది. 1947 దేశ విభజన తర్వాత, పాకిస్థాన్‌లో ఇఫ్తార్ సమయంలో తాగే ప్రధాన పానీయంగా ఇది మారిపోయింది. అక్కడ దీనిని 'రూహ్ అఫ్జా'తో కలిపి ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. అటు భారతదేశంలో పంజాబ్, పాత ఢిల్లీ, అమృత్‌సర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఈ పానీయం నేటికీ తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది.

