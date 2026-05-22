Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కష్టాలే మనిషిని రాటుదేలుస్తాయి: హెమింగ్‌వే చెప్పిన జీవిత సత్యం

    జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, ఆవేదనలు మనిషిని కుంగదీయవు, సరికొత్త శక్తిని ఇస్తాయని ప్రఖ్యాత రచయిత ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్‌వే ఎప్పుడో చెప్పారు. శతాబ్దం క్రితం ఆయన రాసిన ఈ మాటలు నేటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ పాఠకుల్లో కొండంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతున్నాయి.

    Published on: May 22, 2026 11:49 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జీవితం అంటే కేవలం పూలబాట కాదు. ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎదురుదెబ్బలు తగలడం సహజం. అయితే, ఆ దెబ్బల నుంచి మనం ఎలా కోలుకున్నాం? ఆ గాయాలు మనల్ని ఎలా మార్చాయి? అనేదే అసలైన విజయం. ఇదే విషయాన్ని అమెరికన్ సాహిత్య దిగ్గజం ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్‌వే తన 'ఎ ఫేర్వెల్ టు ఆర్మ్స్' (A Farewell to Arms - 1929) నవలలో ఎంతో హృద్యంగా ఆవిష్కరించారు.

    ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్‌వే
    ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్‌వే

    "ఈ ప్రపంచం ప్రతి ఒక్కరినీ మనసు విరిగేలా చేస్తుంది.. ఆ తర్వాత, కొందరు మరింత బలంగా తయారవుతారు" అన్నది ఆయన చెప్పిన సారాంశం.

    ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్థిక అనిశ్చితి, మానసిక ఒత్తిళ్లు, వ్యక్తిగత సంఘర్షణల నేపథ్యంలో హెమింగ్‌వే రాసిన ఈ వాక్యాలు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయి. కష్టాలు కేవలం బాధను మాత్రమే మిగల్చవని, అవి మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని రాటుదేలుస్తాయని ఆయన అక్షరబద్ధం చేశారు.

    గాయాలే మన బలం: కింత్‌సుగీ కళతో పోలిక

    హెమింగ్‌వే ఆలోచనలకు జపనీస్ సంప్రదాయ కళ 'కింత్‌సుగీ' (Kintsugi) కి దగ్గరి సంబంధం ఉందంటారు విశ్లేషకులు. జపాన్‌లో పగిలిపోయిన మట్టి పాత్రలను పారేయకుండా, బంగారు మిశ్రమంతో అతికించి వాటిని సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దుతారు. పగిలిన గుర్తులు ఆ పాత్రకు మరింత అందాన్ని, విలువను ఇస్తాయి. మనిషి జీవితం కూడా అంతే. మనకు తగిలిన గాయాలు, మనం ఎదుర్కొన్న ఓటములు బలహీనతకు గుర్తులు కావు; అవి మనం ఎంతటి పోరాటాన్ని తట్టుకుని నిలబడ్డామో చాటిచెప్పే ధైర్యానికి ప్రతీకలు.

    "గాయం నుంచే వెలుగు నీలోకి ప్రవేశిస్తుంది" అని సూఫీ కవి రూమీ చెప్పారు. హెమింగ్‌వే, రూమీ ఇద్దరూ వేర్వేరు కాలాలకు చెందిన వారైనప్పటికీ, కష్టాల్లోనే మనిషి అంతర్గత శక్తి బయటపడుతుందని ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

    వాస్తవిక దృక్పథం.. అదే హెమింగ్‌వే శైలి

    చాలామంది రచయితలు కేవలం ఆశావాదం గురించి గొప్పగా చెబుతారు. కానీ హెమింగ్‌వే శైలి ప్రత్యేకం. ఆయన కష్టాన్ని తక్కువ చేసి చూపరు. "ప్రపంచం అందరి మనసును గాయపరుస్తుంది" అని చెప్పడం ద్వారా బాధ అనేది అనివార్యమని ఆయన అంగీకరించారు. అయితే, ఆ విచ్ఛిన్నం తర్వాత మనిషి ఎలా శక్తిమంతుడయ్యాడు అనేదే ముఖ్యం. మన ప్రమేయం లేకుండానే కొన్నిసార్లు కష్టాలు చుట్టుముట్టవచ్చు, కానీ వాటి నుంచి శక్తిని పొంది తిరిగి లేవడం అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఆయన భావన.

    హెమింగ్‌వే స్వయంగా యుద్ధ విమాన ప్రమాదాలు, గాయాలు, మానసిక ఆందోళనలను అనుభవించిన వ్యక్తి. అందుకే ఆయన రాసిన ప్రతి అక్షరం రక్తం మాంసం ఉన్న మనిషి వేదనలా, ఒక పోరాట యోధుడి అనుభవంలా అనిపిస్తుంది.

    నేటి తరానికి ఈ పాఠం ఎందుకు అవసరం?

    నేటి వేగవంతమైన కాలంలో చిన్నపాటి అసఫలతకే యువత నీరసించిపోతోంది. అటువంటి వారికి ఈ 'రెసిలియెన్స్' (Resilience - తట్టుకుని నిలబడే గుణం) ఎంతో అవసరం. మానసిక శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, తీవ్రమైన ఒత్తిడి లేదా విషాదం నుంచి కోలుకున్న వారు (Post-traumatic growth) జీవితంపై మరింత స్పష్టతతో, బలమైన ఆశయంతో కనిపిస్తారు. హెమింగ్‌వే చెప్పినట్లుగా, ఆ విరిగిన చోటే మనిషి మరింత పటిష్టంగా మారుతున్నాడు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్‌వే ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యను ఏ సందర్భంలో చెప్పారు?

    హెమింగ్‌వే తన ప్రసిద్ధ యుద్ధ నేపథ్య నవల 'ఎ ఫేర్వెల్ టు ఆర్మ్స్' (1929)లో ఈ మాటలు రాశారు. యుద్ధం వల్ల కలిగే విధ్వంసం, మనుషుల మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్య చేశారు.

    2. "విరిగిన చోటే బలంగా తయారవ్వడం" అంటే అర్థం ఏమిటి?

    కష్టాలు లేదా వైఫల్యాలు ఎదురైనప్పుడు మనిషి కుంగిపోకుండా, ఆ అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, మునుపటి కంటే ఎక్కువ మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.

    3. హెమింగ్‌వే ఆలోచనలకు, జపనీస్ కింత్‌సుగీ కళకు సంబంధం ఏమిటి?

    రెండూ ఒకే తత్వాన్ని బోధిస్తాయి. కింత్‌సుగీలో పగిలిన పాత్రను బంగారంతో అతికించి మరింత అందంగా మారుస్తారు. అలాగే హెమింగ్‌వే కూడా జీవితంలో తగిలిన గాయాలు మనిషిని మరింత విలువైన వ్యక్తిగా మారుస్తాయని చెప్పారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/కష్టాలే మనిషిని రాటుదేలుస్తాయి: హెమింగ్‌వే చెప్పిన జీవిత సత్యం
    Home/Lifestyle/కష్టాలే మనిషిని రాటుదేలుస్తాయి: హెమింగ్‌వే చెప్పిన జీవిత సత్యం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes