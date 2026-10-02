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Happy Gandhi Jayanti 2026 : జీవితాన్ని మార్చేసే మహాత్ముడి అమూల్యమైన కోట్స్..

అక్టోబర్ 2న భారత్ అంతటా గాంధీ జయంతి వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. సత్యం, అహింసా సిద్ధాంతాలతో దేశ స్వాతంత్య్ర సంగ్రామాన్ని నడిపిన మహాత్మా గాంధీ స్ఫూర్తిదాయక సందేశాలు, కోట్స్, శుభాకాంక్షలపై కథనం..

Published on: Oct 2, 2026, 06:46:03 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారతజాతి పిత మహాత్మా గాంధీ 157వ జయంతి ఉత్సవాలను దేశప్రజలు భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 2వ తేదీని అధికారిక జాతీయ పండుగగా నిర్వహించడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ రోజును 'అంతర్జాతీయ అహింసా దినోత్సవం'గా ప్రకటించింది. 1869 అక్టోబర్ 2న గుజరాత్‌లోని పోర్‌బందర్‌లో జన్మించిన మోహన్‌దాస్ కరమ్‌చంద్ గాంధీ.. బ్రిటిష్ పాలన నుంచి భారత్‌కు స్వాతంత్య్రం సిద్ధించేలా చేసిన పోరాటంలో సత్యం, అహింసలనే ఆయుధాలుగా మలచుకుని ప్రపంచానికే కొత్త బాట చూపించారు.

జీవితాన్ని మార్చేసే మహాత్ముడి అమూల్యమైన కోట్స్.. (Gemini)
జీవితాన్ని మార్చేసే మహాత్ముడి అమూల్యమైన కోట్స్.. (Gemini)

మూడు రోజుల సెలవులు.. పెరిగిన వేడుకల ఉత్సాహం

ఈ ఏడాది గాంధీ జయంతి శుక్రవారం రావడంతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సుదీర్ఘ వారంతపు సెలవులు లభించాయి. ఈ సందర్భంగా దిల్లీలోని రాజ్‌ఘాట్‌లోని గాంధీ స్మారక స్థలి వద్ద ప్రముఖులు నివాళులర్పిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగారాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడలతో పాటు అన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, సభలు నిర్వహించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలు ఒకరికొకరు బాపూజీ స్మృతులను నెమరువేసుకుంటూ సందేశాలు పంచుకుంటున్నారు.

ఆత్మీయుల కోసం గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు..

సత్యం, అహింస, కరుణ వంటి దివ్యమైన మూల్యాలను గుర్తుచేసుకుంటూ మీ స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు పంపుకోవడానికి కొన్ని విశిష్టమైన సందేశాలు:

"సత్యం, అహింస, కరుణల మార్గంలో పయనిస్తూ సమాజంలో సానుకూల మార్పుకు శ్రీకారం చుడదాం. అందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు."

"దయ, వినయమే మానవుడి నిజమైన ఆభరణాలని చాటిచెప్పిన గాంధీజీ మార్గంలో నడుద్దాం."

"ద్వేషంపై ప్రేమను, హింసపై శాంతిని, విచ్ఛిన్నంపై ఐక్యతను గెలిపిద్దాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు."

"మహాత్మా గాంధీ ఆశయాలు మన అనునిత్య ఆచరణలో ప్రతిబింబించాలి. సమాజంలో మార్పు మన నుంచే ప్రారంభం కావాలి."

జీవితాన్ని మలచే మహాత్ముడి అమూల్యమైన కోట్స్..

గాంధీజీ అందించిన ప్రబోధాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి. ఆయన పలికిన కొన్ని మహత్తర వాక్యాలు:

"ప్రపంచంలో మీరు చూడాలనుకుంటున్న మార్పునకు ముందే మీరే ఆ మార్పుగా మారండి," అని బాపూజీ చెప్పారు.

"రేపే మరణిస్తామన్నట్లుగా జీవించండి.. ఎప్పటికీ జీవించే ఉంటామన్నట్లుగా నిరంతరం నేర్చుకుంటూనే ఉండండి," అని ఆయన ఉద్బోధించారు.

"బలహీనులు ఎన్నడూ క్షమించలేరు. క్షమాగుణం అనేది కేవలం సమర్థుల, బలవంతుల లక్షణం మాత్రమే," అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

"తప్పులు చేసే స్వేచ్ఛ లేకపోతే, ఆ స్వేచ్ఛకు ఎలాంటి విలువా ఉండదు," అని బాపూజీ పేర్కొన్నారు.

"ఆలోచనలు, మాటలు, చేతలు సమన్వయంలో ఉన్నప్పుడే పరిపూర్ణమైన ఆనందం లభిస్తుంది," అని గాంధీజీ బోధించారు.

నేటి తరానికి బాపూజీ ఆశయాల ప్రాధాన్యం..

శాంతి, సహనం, అహింస అనేవి కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా నిత్య జీవితంలో భాగం కావాలని బాపూజీ ఆకాంక్షించారు. గ్లోబల్ స్థాయిలో రష్యా-ఉక్రెయిన్, పశ్చిమాసియా యుద్ధాల వల్ల ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ, మహాత్ముడి అహింసా సిద్ధాంతం ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది. అలాగే స్వచ్ఛత, స్వదేశీ ఉత్పత్తుల వాడకం, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి భావనలు నేటి నవభారత నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/Lifestyle/Happy Gandhi Jayanti 2026 : జీవితాన్ని మార్చేసే మహాత్ముడి అమూల్యమైన కోట్స్..
Home/Lifestyle/Happy Gandhi Jayanti 2026 : జీవితాన్ని మార్చేసే మహాత్ముడి అమూల్యమైన కోట్స్..
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