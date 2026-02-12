Edit Profile
    హగ్ డే 2026: మౌనంగా మనసును మీటే కౌగిలి.. ఇన్ని రకాల హగ్స్ ఉంటాయా?

    ఫిబ్రవరి 12న నిర్వహించే 'హగ్ డే' 2026 విశిష్టతలేంటి? కౌగిలి కేవలం భావోద్వేగం మాత్రమే కాదు, అది ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రోజు ప్రాముఖ్యత, ఆక్సిటోసిన్ ప్రయోజనాలు,  కౌగిలిలోని రకాలపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Feb 12, 2026 7:24 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రేమికుల వారోత్సవాల్లో (Valentine's Week) అత్యంత మధురమైన రోజు ఏదంటే ‘హగ్ డే’ అని చెప్పక తప్పదు. మాటలతో చెప్పలేని ఎన్నో భావాలను, కేవలం ఒక ఆత్మీయ కౌగిలితో పంచుకోవచ్చు. ప్రామిస్ డే ముగిసిన తర్వాత, మాటలకు రూపమిస్తూ భాగస్వామికి భరోసా ఇచ్చే రోజే ఈ హగ్ డే. 2026లో ఈ వేడుకను ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణాలేంటి? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    కౌగిలి కేవలం భావోద్వేగం మాత్రమే కాదు, అది ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది
    హగ్ డే 2026 ఎప్పుడు?

    ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 12న హగ్ డే జరుపుకుంటాం. 2026లో ఈ రోజు గురువారం వస్తోంది. వాలెంటైన్స్ డేకి సరిగ్గా రెండు రోజుల ముందు వచ్చే ఈ రోజు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, ప్రేమికుల మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

    కౌగిలి వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటి?

    ‘హగ్’ (Hug) అనే పదం పాత కాలపు నార్స్ పదం ‘హుగ్గా’ (Hugga) నుండి పుట్టిందని భాషా నిపుణులు చెబుతుంటారు. దీనికి అర్థం ‘ఓదార్చడం’ లేదా ‘శాంతింపజేయడం’. కేవలం ప్రేమ కోసమే కాదు, ఒక వ్యక్తికి భరోసా ఇవ్వడానికి, వారి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి కౌగిలి ఒక గొప్ప ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.

    శాస్త్రీయ కోణం (Health Benefits): డిజిటల్ ప్రపంచంలో మనుషుల మధ్య దూరం పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో, స్పర్శ అనేది ఒక గొప్ప వరం. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, కనీసం 20 సెకన్ల పాటు కౌగిలించుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఆక్సిటోసిన్ (Oxytocin) అనే హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. దీనిని ‘కౌగిలి హార్మోన్’ అని కూడా అంటారు. ఇది:

    1. రక్తపోటును, గుండె వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
    2. ఒత్తిడిని కలిగించే ‘కార్టిసాల్’ స్థాయిలను అణచివేస్తుంది.
    3. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
    4. వ్యక్తుల మధ్య నమ్మకాన్ని, భద్రతా భావాన్ని కలిగిస్తుంది.

    కౌగిలిలో రకాలు.. వాటి అర్థాలు

    కౌగిలి ఇచ్చే విధానాన్ని బట్టి దాని వెనుక ఉన్న భావం మారుతుంది:

    • బేర్ హగ్ (Bear Hug): గట్టిగా హత్తుకోవడం. ఇది గాఢమైన ప్రేమను, రక్షణను సూచిస్తుంది.
    • సైడ్ హగ్ (Side Hug): భుజంపై చేయి వేసి పక్క నుంచి హత్తుకోవడం. ఇది సాధారణంగా స్నేహితుల మధ్య కనిపిస్తుంది. ఇది మద్దతుకు సంకేతం.
    • బ్యాక్ హగ్ (Back Hug): వెనుక నుంచి ఆకస్మికంగా హత్తుకోవడం. ఇది భాగస్వామికి ఇచ్చే సర్ ప్రైజ్ మాత్రమే కాదు, ‘నీకు నేను ఉన్నాను’ అనే భరోసాను ఇస్తుంది.
    • స్నగ్గల్ (Snuggle): ఎక్కువ సేపు హత్తుకుని ఉండటం. ఇది ప్రేమికుల మధ్య ఉండే అత్యంత సన్నిహిత భావోద్వేగం.

    ఈ రోజును ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి?

    హగ్ డే అంటే కేవలం ప్రేమికులకు మాత్రమే కాదు. మీ జీవితంలో మీకు అండగా ఉన్న తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు లేదా ఆప్తమిత్రులకు ఒక చిన్న కౌగిలితో ధన్యవాదాలు చెప్పండి.

    దూరంగా ఉన్నారా?:

    మీ భాగస్వామికి దూరంగా ఉంటే, ‘హగ్ ఇన్ ఎ బాక్స్’ వంటి గిఫ్ట్ ప్యాకేజీలు పంపడం లేదా వీడియో కాల్ ద్వారా మనసు విప్పి మాట్లాడటం చేయవచ్చు.

    మీ కోసం మీరు: మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవడం కూడా ముఖ్యం. సెల్ఫ్-కేర్ కోసం స్పాకి వెళ్లడం లేదా మీకు నచ్చిన పని చేస్తూ ప్రశాంతంగా గడపడం ద్వారా ‘సెల్ఫ్ హగ్’ చేసుకోండి.

    ముఖ్య గమనిక: కౌగిలి అనేది ఇద్దరి అంగీకారంతో (Consent) జరగాలి. ఎదుటి వ్యక్తికి శారీరక స్పర్శ ఇష్టం లేనప్పుడు, మనస్ఫూర్తిగా ఇచ్చే ప్రశంస లేదా మంచి మాట కూడా ‘వెర్బల్ హగ్’ (Verbal Hug) లా పనిచేస్తుంది.

    News/Lifestyle/హగ్ డే 2026: మౌనంగా మనసును మీటే కౌగిలి.. ఇన్ని రకాల హగ్స్ ఉంటాయా?
