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    భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. సమరయోధుల స్ఫూర్తిదాయక కోట్స్

    ఆగస్టు 15న భారతావని 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోబోతోంది. మన దేశ స్వేచ్ఛ కోసం ప్రాణాలర్పించిన మహానీయుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేక స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, సమరయోధుల సూక్తులు (Quotes) ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    Published on: Aug 14, 2026, 14:49:08 IST
    By HT Telugu Desk
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    సోషల్ మీడియా వేదికలైన వాట్సాప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లలో షేర్ చేసుకోవడానికి వీలుగా రూపొందించిన ప్రేరణాత్మక స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాక రెపరెపలు (RAJ K RAJ /HT PHOTO)
    ఎర్రకోటపై త్రివర్ణ పతాక రెపరెపలు (RAJ K RAJ /HT PHOTO)
    1. స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాల కోసం పోరాడిన వీరుల త్యాగాల పునాదులపై నిర్మితమైన మన భారతావని శోభిల్లుతోంది. దేశప్రజలందరికీ 80వ భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.
    2. అమరవీరుల త్యాగ నిరతికి నిదర్శనం.. మన భారత స్వాతంత్య్రం. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటుతూ ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న మన మాతృభూమికి వందనం. దేశప్రజలందరికీ 80వ భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
    3. త్రివర్ణ పతాకం సగర్వంగా నింగికి ఎగరడం మన గర్వకారణం.. వీర జవాన్ల నిరంతర పోరాటం మన సురక్షిత జీవనానికి ఆధారం. భారతీయత అనే ఐక్యతా బంధంతో ముందుకు సాగుదాం. అందరికీ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.
    4. పోరాడి సాధించుకున్న స్వేచ్ఛను కాపాడుకుంటూ, ప్రగతి పథంలో పయనిస్తున్న నవ భారత్‌ను నిర్మించడంలో మనమందరం బాధ్యతాయుత పౌరులుగా భాగస్వాములవుదాం. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
    5. మన ప్రతి శ్వాసలో దేశభక్తి.. మన ప్రతి అడుగులో నవభారత పురోగతి! మహానీయుల త్యాగాలను స్మరిస్తూ, భారతీయులందరికీ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
    6. శాంతి, సహనం, సౌబ్రాతృత్వాలకు ప్రతిరూపం మన భారతావని. ప్రపంచ యవనికపై మన దేశ కీర్తి జెండాను మరింత ఎత్తుకు ఎగురవేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. జై హింద్! 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
    7. అనేకమంది త్యాగధనుల రక్తతర్పణం, సుదీర్ఘ పోరాటాల ఫలితంగా మనకు ఈ రోజు స్వేచ్ఛాయుతమైన భారత్ లభించింది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటుతూ ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఎదుగుతున్న మన భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడం ప్రతీ భారతీయుడి బాధ్యత. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

    సమరయోధుల 10 ముఖ్యమైన సూక్తులు (Quotes)

    1. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్:

    "నాకు మీ రక్తాన్ని ఇవ్వండి.. నేను మీకు స్వాతంత్య్రాన్ని ఇస్తాను!"

    2. మహాత్మా గాంధీ:

    "కరో యా మరో (చేసి చూపెట్టు లేదా చావు)" – అహింస, సత్యం అనేవి మానవాళికి అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధాలు.

    3. భగత్ సింగ్:

    "వ్యక్తులను చంపడం సులభం, కానీ వారి ఆలోచనలను చంపలేరు. ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ (విప్లవం వర్ధిల్లాలి)!"

    4. బాల గంగాధర్ తిలక్:

    "స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు... దాన్ని నేను సాధించి తీరుతాను!"

    5. అల్లూరి సీతారామరాజు:

    "తెల్లదొరల తుపాకీ గుళ్లకు భయపడేది లేదు.. అడవి మనది, స్వేచ్ఛగా జీవించడం మన హక్కు!"

    6. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్:

    "నన్ను ఎవరూ సజీవంగా బంధించలేరు! నేను ఆజాద్‌గా పుట్టాను, ఆజాద్‌గానే మరణిస్తాను!"

    7. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి:

    "జై జవాన్.. జై కిసాన్!"

    8. డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్:

    "బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు! స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌబ్రాతృత్వం కలసి ఉన్నప్పుడే సమాజం పరిపూర్ణం అవుతుంది."

    9. సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్:

    "మాతృభూమి సేవ కంటే మించిన ధర్మం, గౌరవం ఈ ప్రపంచంలో మరొకటి లేదు."

    10. ఆంధ్ర కేసరి తంగటూరి ప్రకాశం పంతులు:

    "ధైర్యమే నా ఆయుధం.. నా గుండెకు ఎదురుగా కాల్చండి, దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించడానికైనా సిద్ధమే!"

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. సమరయోధుల స్ఫూర్తిదాయక కోట్స్
    Home/Lifestyle/భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. సమరయోధుల స్ఫూర్తిదాయక కోట్స్
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