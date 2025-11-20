Edit Profile
    మిస్ యూనివర్స్ వేదికపై మణిక రెడ్ గ్లామర్: ‘రాణి’ వచ్చిందంటున్న ఫ్యాన్స్

    మిస్ యూనివర్స్ 2025 పోటీల ప్రిలిమినరీ రౌండ్‌లో భారత్ తరఫున పాల్గొంటున్న మణిక విశ్వకర్మ, తన ఎరుపు రంగు గౌనుతో అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చి, అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఈ 22 ఏళ్ల అందాల తార గ్లోబల్ వేదికపై చూపిన గ్లామర్, శక్తివంతమైన లుక్స్‌కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు.

    Published on: Nov 20, 2025 10:43 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మిస్ యూనివర్స్ 2025 పోటీల ప్రిలిమినరీ రౌండ్‌లో భారతీయ ప్రతినిధి, మిస్ ఇండియా మణిక విశ్వకర్మ తన అద్భుతమైన లుక్‌తో మెరిసిపోయింది. ఆమె ధరించిన ఎరుపు రంగు, ఆభరణాలు పొదిగిన గౌను ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. గ్లామర్, ఆత్మవిశ్వాసం కలగలిసిన ఆ లుక్ ఇతర పోటీదారుల కంటే మణికను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. ఆమె ప్రదర్శన చూసిన అభిమానులు, పీజెంట్ నిపుణులు గ్లోబల్ వేదికపై ఆమెకు తిరుగులేదంటూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    మిస్ యూనివర్స్ వేదికపై మణిక రెడ్ గ్లామర్: ‘రాణి’ వచ్చిందంటున్న ఫ్యాన్స్ (instagram/@pageantism_official)
    మిస్ యూనివర్స్ వేదికపై మణిక రెడ్ గ్లామర్: ‘రాణి’ వచ్చిందంటున్న ఫ్యాన్స్ (instagram/@pageantism_official)

    మిస్ యూనివర్స్ 2025 ఫైనల్స్ నవంబర్ 21, 2025న థాయ్‌లాండ్‌లోని నాన్‌థబురిలోని పాక్ క్రెట్, ఇంపాక్ట్ ఛాలెంజర్ హాల్‌లో జరగనున్నాయి.

    వజ్రాలు, ఆభరణాలతో మెరిసిన రెడ్ ఎన్సెంబుల్

    ప్రిలిమినరీ రౌండ్‌ కోసం మణిక ఒక ప్రత్యేకమైన, ముదురు ఎరుపు రంగు గౌనును ఎంచుకుంది. దీనిని వియత్నామీస్ లేబుల్ న్హా మోట్ 9192 ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. ఈ గౌనులో పలుచటి షీర్ ప్యానెల్స్, మెరిసే ఆభరణాలు పొదిగిన ఫ్యాబ్రిక్ అద్భుతంగా మిళితమయ్యాయి.

    శరీర ఆకృతికి తగ్గట్టుగా ఉండేలా రూపొందించిన బోడీస్‌పై క్లిష్టమైన పూసల పనితనం (బీడ్‌వర్క్) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ముందు భాగంలో హృదయాకృతిలో ఉండే స్వీట్‌హార్ట్ నెక్ లైన్‌ ఉంది.

    మధ్యలో కట్‌ అవుట్‌తో పాటు, కన్నీటి బొట్టు ఆకారంలో ఉండే ఆకర్షణీయమైన రక్తపు ఎరుపు రంగు రత్నం పొదిగి ఉంది. ఇది అందరి దృష్టిని వెంటనే ఆకర్షించింది. షార్ట్ స్లీవ్స్ కలిగి, కింద భాగంలో ప్రవహించేలా ఉండే సెమీ-షీర్ స్కర్ట్ ఉంది. ఈ స్కర్ట్‌లో తొడ భాగం వరకు ఉన్న స్లిట్, ఆమె కాళ్ల అందాన్ని చాటింది. ఫ్యాబ్రిక్ ధగధగ మెరుస్తూ, కాంతిని పట్టి, ఆమెకు రాజసం ఉట్టిపడే, దివ్యమైన అనుభూతిని ఇచ్చింది.

    ఈ గౌనుకు తగ్గట్టుగా, రత్నాల డిటైల్స్‌తో ఉన్న డ్రమాటిక్ చోకర్ నెక్ పీస్‌ను ధరించింది. ఇది ఆమె మెడ అందాన్ని ఎలివేట్ చేసింది. న్యూడ్-టోన్ హై ప్లాట్‌ఫారమ్ హీల్స్‌ ఆమె ఎత్తును పెంచినా, డ్రెస్ నుండి దృష్టి మరల్చకుండా డిజైన్ చేశారు. స్లీక్, హై-గ్లామ్ మేకప్‌తో పాటు, సాంప్రదాయ సొబగులను జోడిస్తూ నుదుటిపై ఎరుపు రంగు రత్నంతో కూడిన మాంగ్ టీకా (పాపిట బిళ్ళ) ను పెట్టుకుంది.

    మణిక లుక్‌పై ఫ్యాన్స్ ఫిదా: 'రాణి వచ్చింది!'

    మణిక లేటెస్ట్ పోస్ట్‌పై అభిమానులు ఉత్సాహంగా కామెంట్లతో ముంచెత్తారు. వారి స్పందనలు ఆశ్చర్యాన్ని, ఆనందాన్ని ప్రతిబింబించాయి. ఒక అభిమాని ఆమె రూపాన్ని చూసి, 'డిస్నీ ప్రిన్సెస్' లా ఉందని, ఆమె లుక్ అద్భుతమైన ఫెయిరీ టేల్ లా ఉందని పోల్చారు.

    మరికొందరు, "ఈ అమ్మాయిని ప్రపంచానికి చూపించడానికి విశ్వమే వేచి చూసింది" అని పేర్కొంటూ, ఈ క్షణం విధి లిఖితం అని భావించారు. "స్టన్నింగ్," "గార్జియస్," "దివ్య సౌందర్యం," "ఓహ్ మై గాడ్" వంటి పదాలు అభిమానుల ఆనందాన్ని, అబ్బురపాటును ప్రతిబింబించాయి.

    చాలా మంది ఆమెను 'రాణి'గా కీర్తించారు. "రాణి వచ్చేసింది" అని ప్రకటిస్తూ, కొందరు ఏకంగా ఆమెను "దేవత మణిక" అని కూడా పిలిచారు. మణిక విశ్వకర్మ ప్రదర్శన మిస్ యూనివర్స్ వేదికపై భారత్ ఆశలను పెంచింది అనడంలో సందేహం లేదు.

