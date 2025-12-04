ఇండిగో ఫ్లైట్ ఆలస్యాలు: స్టేటస్ ట్రాక్ చేయడానికి ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి
IndiGo flight delays: ఇండిగో విమానాల్లో ఆలస్యాలు, రద్దుల కారణంగా ప్రయాణీకులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. మీరు మీ ఇండిగో విమానం స్టేటస్ ట్రాక్ చేసేందుకు ఇక్కడ చెప్పిన స్టెప్స్ అనుసరించండి.
ఇండిగో విమానాలలో జరుగుతున్న ఆలస్యాలు, గంటల తరబడి ప్రయాణీకులు వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితిని సూచించే వీడియోలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నేటికీ కొనసాగుతున్న ఈ గందరగోళం ఢిల్లీ, బెంగళూరు, కోల్కతా, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాలను కూడా ప్రభావితం చేసింది.
పరిస్థితి కారణంగా ప్రయాణీకులలో తీవ్ర నిరాశ పెరిగింది. ప్రయాణ ప్రణాళికలలో మార్పుల గురించి ముందస్తు నోటీసు లేదని చాలా మంది ప్రయాణీకులు విమానాశ్రయాలలో చిక్కుకుపోయి ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ ఆలస్యాలు ప్రయాణీకులలో ఆందోళనను పెంచాయి. మీరు గనుక విమానం ఎక్కబోతున్నట్లయితే, మీ ఫ్లైట్ స్థితిని ఎలా తనిఖీ చేయాలో ఇక్కడ పూర్తి దశలవారీ గైడ్ ఉంది.
ఇండిగో అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా స్టేటస్ తనిఖీ
ఇండిగో వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ను ఉపయోగించి మీ ఫ్లైట్ స్థితిని తనిఖీ చేయడానికి ఇది సులభమైన మార్గం. మీరు ఎలా చేయాలో ఇక్కడ చూడండి.
1. వెబ్సైట్ను ఉపయోగించడం (goIndiGo.in):
దశ 1: ముందుగా, ఇండిగో అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లండి: goIndiGo.in
దశ 2: పైన ఉన్న "ఫ్లైట్ స్టేటస్" (Flight Status) ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి.
దశ 3: మీరు ఎలా శోధించాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:
ఫ్లైట్ నంబర్ ద్వారా: మీ 6-అక్షరాల ఇండిగో ఫ్లైట్ కోడ్ను (ఇది 6E తో మొదలవుతుంది) నమోదు చేసి, మీ ప్రయాణ తేదీని ఎంచుకోండి.
మార్గం ద్వారా (By Route): మీరు బయలుదేరే నగరం, చేరుకునే నగరం, ప్రయాణ తేదీని ఎంచుకోండి.
దశ 4: "సెర్చ్" (SEARCH) బటన్ను క్లిక్ చేయండి.
దశ 5: ఫలితాల పేజీలో ముఖ్య వివరాలన్నీ కనిపిస్తాయి—షెడ్యూల్ చేసిన, అప్డేట్ చేసిన సమయాలు, టెర్మినల్స్, ప్రస్తుత స్థితి. ఆలస్యమైన విమానాలు ఎరుపు రంగులో హైలైట్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
2. మొబైల్ యాప్ను ఉపయోగించడం (మరింత సులభమైన ఎంపిక):