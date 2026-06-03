Quote of the Day: జాక్ మా సక్సెస్ మంత్రం: పోటీదారుల నుండి నేర్చుకోండి.. కానీ కాపీ కొట్టకండి
వ్యాపారంలోనైనా, కెరీర్లోనైనా విజయం సాధించాలంటే సొంత ఆలోచనలు, సృజనాత్మకత ఎంత అవసరమో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జాక్ మా వివరించారు. ఇతరులను చూసి కేవలం కాపీ కొడితే పతనం తప్పదని ఆయన హెచ్చరిస్తున్న లీడర్షిప్ సూత్రాలు మీకోసం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సక్సెస్ అయిన బిజినెస్ లీడర్లు ఎప్పుడూ ఒకే విషయాన్ని చెబుతుంటారు. వ్యాపారంలో నిలదొక్కుకోవాలంటే నిరంతర ఆవిష్కరణలు, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మారే తత్వం, సొంత ఆలోచనా శైలి చాలా ముఖ్యం. ఇదే విషయాన్ని ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అలిబాబా (Alibaba) కో-ఫౌండర్ జాక్ మా కూడా బలంగా నమ్ముతారు. యువ పారిశ్రామికవేత్తలు ఇతరుల నుండి నేర్చుకుంటూనే తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును ఎలా సంపాదించుకోవాలో ఆయన ఎన్నో సందర్భాల్లో వివరించారు. వ్యాపార వ్యూహాలపై ఆయన చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్స్లో బాగా వైరల్ అవుతోంది.
"మీరు మీ పోటీదారుల నుండి విషయాలను నేర్చుకోవాలి, కానీ వారిని ఎప్పటికీ బ్లైండ్గా కాపీ కొట్టకండి. కాపీ కొట్టారో ఇక మీ వ్యాపారం అంతమైపోయినట్లే" అని జాక్ మా స్పష్టం చేశారు.
ఆయన చెప్పిన ఈ చిన్న మాట వెనుక వ్యాపార విజయానికి సంబంధించిన ఎంతో లోతైన అర్థం దాగి ఉంది. కేవలం ఇతరులను అనుకరించడం వల్ల వృద్ధి ఎలా ఆగిపోతుందో, సొంత ఐడియాలు దీర్ఘకాలికంగా ఎలాంటి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయో ఈ సూత్రం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ మాట వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏమిటి?
మార్కెట్లో మనతో పాటు పోటీ పడే ఇతరుల నుండి మంచి విషయాలను గ్రహించడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. పోటీదారులు ఎలాంటి మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఫాలో అవుతున్నారు, కస్టమర్ల అవసరాలను ఎలా తీరుస్తున్నారు అనే విషయాలు మనకు మంచి అవగాహన కల్పిస్తాయి. కానీ, వారి ప్రొడక్ట్స్ లేదా సర్వీసులను యథాతథంగా కాపీ కొట్టడం వల్ల కొత్తదనం పూర్తిగా లోపిస్తుంది.
సమాచారాన్ని, నాలెడ్జ్ను మన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకుని, ఒక సరికొత్త రూపంలో కస్టమర్ల ముందుకు తెచ్చినప్పుడే నిజమైన వృద్ధి సాధ్యమవుతుందని జాక్ మా అంటారు. కాపీ కొట్టడం వల్ల స్వల్పకాలికంగా కొన్ని లాభాలు రావచ్చు కానీ, లాంగ్ రన్లో అది సస్టైనబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ఐడియా క్రియేట్ చేసిన వారికి ఉండే క్రెడిబిలిటీ మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ "కాపీ కొడితే అంతమైపోతారు" అంటే భౌతికంగా కాదు, వ్యాపారంలో లేదా వృత్తిపరమైన జీవితంలో పూర్తిగా వెనుకబడిపోయి పతనం అవుతారని అర్థం.
ఈ సూత్రం అందరికీ ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతోంది?
ఇంటర్నెట్ యుగంలో సమాచారం చాలా సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల విజయవంతమైన బిజినెస్ మోడల్స్ను చాలామంది ఈజీగా కాపీ చేసేస్తున్నారు. అయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత సక్సెస్ అయిన కంపెనీలు, రైటర్లు, క్రియేటర్లు లేదా లీడర్లను గమనిస్తే.. వారు ఇతరుల నుండి ఇన్స్పిరేషన్ పొందినా, తమకంటూ ఒక సొంత బ్రాండ్ ఇమేజ్ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. జనాలు ఎప్పుడూ ఒరిజినాలిటీ వైపే మొగ్గు చూపుతారు.
ఈ సూత్రం కేవలం బిజినెస్ చేసేవారికే కాదు.. విద్యార్థులకు, ఐటీ ఉద్యోగులకు, ప్రొఫెషనల్స్కు కూడా వర్థిస్తుంది. రోల్ మోడల్స్ నుండి స్ఫూర్తి పొందడం మంచిదే అయినా, స్వతంత్రంగా ఆలోచించే శక్తిని పెంచుకున్నప్పుడే కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలరు.
ఈ సూత్రాన్ని జీవితంలో ఎలా అప్లై చేయాలి?
విజయం సాధించిన వ్యక్తులు లేదా సంస్థల బలాలు, వ్యూహాలను నిశితంగా పరిశీలించాలి. మీ రంగంలోని పోటీదారులు ఏం చేస్తున్నారు, మార్కెట్లో ఎలాంటి లోపాలున్నాయో విశ్లేషించాలి. ఎవరినీ నేరుగా కాపీ చేయకుండా, మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక శైలిని, సరికొత్త పద్ధతులను అలవాటు చేసుకోవాలి. కస్టమర్లు ఎదుర్కొనే సమస్యలకు వినూత్నమైన రీతిలో పరిష్కారాలు కనుగొనడంపై దృష్టి పెట్టాలి.
ఇతరుల సక్సెస్ను ఒక స్ఫూర్తిగా మాత్రమే తీసుకోవాలి తప్ప, దాన్నే ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అనుకోకూడదు. మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉండటానికి నిరంతరం అప్డేట్ అవుతూ, కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయాలి.
అసలు ఎవరీ జాక్ మా?
జాక్ మా చైనాకు చెందిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పారిశ్రామికవేత్త, ఇన్వెస్టర్, దాత. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్, టెక్నాలజీ సామ్రాజ్యాలలో ఒకటైన 'అలిబాబా గ్రూప్' (Alibaba Group) సహ వ్యవస్థాపకుడిగా ఆయన అందరికీ సుపరిచితులు. 1964 సెప్టెంబర్ 10న హాంగ్జౌలో జన్మించిన జాక్ మా, తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఒక సాధారణ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా పనిచేశారు. జీవితంలో ఎన్నో వందల వైఫల్యాలు, తిరస్కరణలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, పట్టుదలతో అలిబాబాను గ్లోబల్ బిజినెస్ ఎంపైర్గా మార్చారు. ఆయన లీడర్షిప్ స్టైల్, మోటివేషనల్ స్పీచ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది యువతకు స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి.
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