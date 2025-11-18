Edit Profile
    జెమీమా రోడ్రిగ్స్ కొత్త లుక్: ఫ్లోరల్ అవుట్‌ఫిట్‌లో మెరిసిన స్టార్ క్రికెటర్

    భారత మహిళా జాతీయ క్రికెట్ జట్టు స్టార్ క్రీడాకారిణి జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (25) ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో మెరిసింది. తాజాగా కాజోల్, ట్వింకిల్ ఖన్నా హోస్ట్ చేస్తున్న 'టూ మచ్' షోలో అతిథిగా పాల్గొన్న జెమీమా... స్టైలిష్ ఫ్లోరల్ కో-ఆర్డ్ సెట్‌లో కనిపించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. 

    Published on: Nov 18, 2025 9:36 AM IST
    By HT Telugu Desk
    భారత జాతీయ మహిళా క్రికెట్ జట్టు స్టార్ జెమీమా జెస్సికా రోడ్రిగ్స్ మైదానంలో ఆటతోనే కాదు, హృదయంలో ఒక నిజమైన ఫ్యాషన్‌ను ఇష్టపడే వ్యక్తి. ఈ 25 ఏళ్ల అథ్లెట్ తాజాగా నటీమణులు కాజోల్, ట్వింకిల్ ఖన్నా కలిసి హోస్ట్ చేస్తున్న 'టూ మచ్' అనే షోలో అతిథిగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా జెమీమా స్టైల్ అద్భుతంగా ఆకట్టుకుంది.

    జెమీమా రోడ్రిగ్స్ కొత్త లుక్: ఫ్లోరల్ అవుట్‌ఫిట్‌లో మెరిసిన స్టార్ క్రికెటర్
    జెమీమా రోడ్రిగ్స్ కొత్త లుక్: ఫ్లోరల్ అవుట్‌ఫిట్‌లో మెరిసిన స్టార్ క్రికెటర్

    ఈ ఎపిసోడ్ కోసం, జెమీమా పూల ముద్రణ (Floral Print) కలిగిన ఒక ప్రకాశవంతమైన దుస్తులను ధరించింది. ఇది కచ్చితంగా మీ తదుపరి అవుట్‌ఫిట్‌కు స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఆమె లుక్ వివరాలను, కొన్ని చిక్ స్టైల్ నోట్స్‌ను పరిశీలిద్దాం.

    స్టైలిష్ ఫ్లోరల్ ప్రింటెడ్ అవుట్‌ఫిట్

    జెమీమా శైలి ఎప్పుడూ సాధారణంగా ఉండదు. ఆమె తాజా లుక్ దీన్ని నిస్సందేహంగా రుజువు చేసింది. ఆమె చాలా చిక్ అయిన కో-ఆర్డ్ సెట్‌ను ఎంచుకుంది.

    టాప్: స్కై బ్లూ కలర్‌లో ఉన్న క్రాప్ టాప్‌ను ఆమె ధరించింది. ఇది స్ట్రెయిట్ నెక్‌లైన్, సన్నని స్ట్రాప్స్‌తో రూపొందింది. ఈ టాప్ ఆమె అథ్లెటిక్ శరీరాకృతిని నొక్కి చెబుతూ ఫిట్టెడ్‌గా ఉంది.

    ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్: ప్రశాంతంగా ఉండే నీలం రంగు బేస్ పైన, గులాబీ, ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులలోని శక్తివంతమైన పూల ముద్రణలు (Floral Prints) ఉన్నాయి.

    గ్లామర్ టచ్: ఈ ఫ్లోరల్స్ అందంగా తెల్లని స్ఫటికాలతో (White Crystals) అలంకరించి ఉన్నాయి. ఇది ఆమెకు సరిగ్గా సరిపోయే గ్లామర్ టచ్ ఇచ్చింది.

    స్కర్ట్: ఈ టాప్‌కు మ్యాచింగ్‌గా ఉన్న హై-వెయిస్టెడ్ పెన్సిల్ స్కర్ట్‌ను ఆమె ధరించింది. ఇది ఫ్రెష్‌గా, స్త్రీత్వంతో కూడిన, పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్న 'మోనోక్రోమ్ మొమెంట్'ను సృష్టించింది.

    దుస్తులకు తగ్గట్టుగా ఆభరణాలు

    యాక్సెసరీస్: జెమీమా ఒక జత బంగారు అసిమెట్రికల్ (అసమానమైన) చెవిపోగులు, ఒక చేతికి సొగసైన బ్రాస్‌లెట్, మరొక చేతికి వాచ్ ధరించింది. అలాగే వేళ్లకు చాలా ట్రెండీగా ఉండే క్వర్కీ రింగులను పొందికగా పేర్చింది.

    పాదరక్షలు: ఈ మొత్తం అలంకరణను పూర్తి చేయడానికి, ఆమె న్యూడ్ పంప్ హీల్స్‌ను ధరించింది. ఇది మొత్తం లుక్‌ను చాలా స్మూత్‌గా ఉంచింది.

    ఆమె మేకప్ కూడా చాలా సాఫ్ట్‌గా, సూక్ష్మంగా ఉంది. న్యూడ్ ఐషాడో, పదునైన వింగ్డ్ ఐలైనర్, మస్కారా పూసిన కనురెప్పలు, బ్లష్డ్ బుగ్గలు, పుష్కలంగా హైలైటర్, నునుపైన న్యూడ్ లిప్‌స్టిక్ వాడుకుంది. ఆమె అందమైన జుట్టును సాఫ్ట్ కర్ల్స్‌గా స్టైల్ చేసి, సైడ్ పార్టిషన్‌తో భుజంపైకి వదిలింది.

    జెమీమా రోడ్రిగ్స్ గురించి

    జెమీమా జెస్సికా రోడ్రిగ్స్ భారత క్రికెటర్. ఆమె జాతీయ మహిళా జట్టులో మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్‌. 2025 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్, 2022 మహిళల ఆసియా కప్‌తో సహా భారతదేశం సాధించిన అనేక ముఖ్యమైన విజయాలలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించింది.

