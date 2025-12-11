Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కూచిపూడి నృత్యతార యామిని రెడ్డి నృత్య ప్రదర్శన: హైదరాబాద్‌లో ‘సూర్య’ వెలుగు

    ప్రముఖ కూచిపూడి నర్తకి యామిని రెడ్డి తన తొలి ప్రధాన సమర్పణగా ‘సూర్య – త్వం సూర్య ప్రణమామ్యహం’ అనే కొత్త నృత్యరూపకాన్ని తీసుకువస్తున్నారు. డిసెంబర్ 20న శిల్పకళా వేదికలో జరిగే ఈ ప్రదర్శన, వేద సాహిత్యం నుంచి ప్రేరణ పొంది, సృష్టి ఆరంభంలో సూర్యుడు ఆదిశక్తిగా ఉద్భవించిన వైనాన్ని కళ్లకు కట్టనుంది.

    Published on: Dec 11, 2025 10:59 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశంలోనే ప్రఖ్యాత కూచిపూడి నర్తకి అయిన యామిని రెడ్డి తన సరికొత్త నృత్య రూపకం 'సూర్య – త్వం సూర్య ప్రణమామ్యహం'తో హైదరాబాద్‌ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శన డిసెంబర్‌ 20న మాదాపూర్ శిల్పకళా వేదికలో జరగనుంది.

    నృత్య ప్రదర్శన
    నృత్య ప్రదర్శన

    నృత్యతరంగిణి హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న 'కళార్చన' శ్రేణిలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది యామిని రెడ్డి రిపెర్టరీ తరఫున నగరంలో జరుగుతున్న మొట్టమొదటి ప్రధాన ప్రదర్శన కావడం విశేషం.

    సృష్టి మూలాన్ని అన్వేషించే నాట్య రూపకం

    'సూర్య' నృత్య రూపకాన్ని యామిని రెడ్డి స్వయంగా సంకల్పించి, సహ-నృత్యరూపకల్పన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి దేశంలోని ప్రముఖ కూచిపూడి గురువులు, పద్మభూషణులు అయిన డా. రాజా రెడ్డి, రాధా రెడ్డి కొరియోగ్రఫీని అందించగా, కౌశల్య రెడ్డి కళా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    వేద సాహిత్యంలో అత్యంత ప్రాధాన్యం గల 'నాసదీయ సూక్తం' నుంచి ఈ నృత్య రూపకం ప్రేరణ పొందింది. సృష్టి ప్రారంభంలో సూర్యుడు ఏ విధంగా వెలుగు, క్రమం (నియమం), జీవాన్ని ప్రసాదించే ఆదిశక్తిగా అవతరించాడో అనే విషయాన్ని కూచిపూడి శైలిలో అద్భుతంగా ఆవిష్కరించనుంది.

    'నా తొలి ప్రధాన సమర్పణ' - యామిని రెడ్డి

    ఈ ప్రదర్శన గురించి నర్తకి యామిని రెడ్డి మాట్లాడుతూ, "హైదరాబాద్‌ ప్రేక్షకులకు నేను సమర్పిస్తున్న తొలి ప్రధాన ప్రదర్శన ఇది. 'సూర్య' ద్వారా చైతన్యపు వెలుగును మొదటిసారి దర్శించిన ఆ ఆది క్షణాన్ని మేము నృత్య రూపంలో అన్వేషించబోతున్నాం. ఈ ప్రదర్శన ప్రకృతితో మనకున్న బంధాన్ని, దాని సంరక్షణ పట్ల మన బాధ్యతను తప్పకుండా గుర్తుచేస్తుంది" అని తెలిపారు.

    నిర్వాహకుల సమాచారం మేరకు, ఈ ప్రదర్శనలో 25 మంది నర్తకులు పాల్గొంటారు. అలాగే ప్రత్యక్ష వాద్యబృందం (Live Orchestra), అత్యాధునిక కాంతి-ధ్వని (Light-Sound) రూపకల్పన ప్రేక్షకులకు ఒక మరపురాని, గాఢమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి.

    యామిని తొలి ప్రొడక్షన్ పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన గురువులు రాజా, రాధా రెడ్డి దంపతులు, "కళ ఎప్పుడూ మనసును తాకేదిగా ఉండాలి. 'సూర్య' అలాంటి ప్రదర్శనగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇది ప్రేక్షకులను మేల్కొలిపే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు.

    'సూర్య'కు సంగీతాన్ని కొలంకి సాయి కుమార్, పి. విద్యాసాగర్ రూపొందించారు.

    వేదిక: శిల్పకళా వేదిక, మాదాపూర్

    తేదీ: డిసెంబర్ 20, 2025

    టిక్కెట్లు: BookMyShowలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్థానాలు పరిమితంగా ఉండటం వలన ముందుగా వచ్చిన వారికి ముందుగా కేటాయించడం జరుగుతుంది.

    కూచిపూడి నృత్య రంగానికి నలభై ఏళ్లకు పైగా విశేష కృషి చేస్తున్న నృత్యతరంగిణి హైదరాబాద్, 'సూర్య' ప్రదర్శనను తమ కళా వారసత్వంలో ఒక కొత్త అధ్యాయంగా పరిగణిస్తోంది.

    News/Lifestyle/కూచిపూడి నృత్యతార యామిని రెడ్డి నృత్య ప్రదర్శన: హైదరాబాద్‌లో ‘సూర్య’ వెలుగు
    News/Lifestyle/కూచిపూడి నృత్యతార యామిని రెడ్డి నృత్య ప్రదర్శన: హైదరాబాద్‌లో ‘సూర్య’ వెలుగు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes