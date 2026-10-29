విశ్నḅప్టాం, అకోో బ్ర 27, 2026: దక్షిణ భారత్దేశంలో కొన్ని చిరుతిళ్ు ల కేవలం ఆకల తీరుుకున´ందుకు తిన´ ఆహార ప్దార్ాథలు మా త్రమే కథదు. అవి చిన్ినా టి జ్ాఞప్కథలతో, త్రత్ర్థలుగథ ఆస్థాదిస్ు ున్ి రుచులతో ముడిప్డి ఉంటాయి. అలాంటి స్ుప్ర్ిచిత్మˇైన్ చిరుతిళ్ు లో ర్ిబ్బన్ ప్కోడీ ఒకటి. ప్రతేేకమˇైన్ ఆకథరం, కరకరలాడే స్ాభావం, ప ండిలో మిళిత్మˇైన్ స్ుగంధ దరవ్థేల రుచితో ఇది ఎంతో ప్రతేేకత్న్ు స్ంత్ర్ించుకుంది. ఇంటు ల డబ్ాబలోు దాచిపెటుటకున´ చిరుతిండి న్ుంచి స్థయంత్రం వ్´ళ్ కుటటంబ్ స్భ్ుేలతో కలస ఆస్థాదించే స్థిక్ వరకు ర్ిబ్బన్ ప్కోడీకి దక్షిణ భారత్దేశంలోన్న త్రత్ర్థల విన్నయోగదారులతో ప్రతేేక అన్ుబ్ంధం ఉంది.
అయితే, మా రుత్ున్ి జీవన్శ`ైల కథరణంగథ విన్నయోగదారులకు తా ము చిన్ిప్పటి న్ుంచి ఆస్థాదించిన్ స్ంప్రదాయ చిరుతిళ్ు ల, స్ుప్ర్ిచిత్మˇైన్ రుచులు ఎలు ప్పపడూ స్ులభ్ంగథ అందుబ్ాటటలో ఉండకపో వచుు. ఈ విషయాన్ని గుర్ిుంచిన్ పెప ికో ఇండియాకు చˇందిన్ ప్రముḅ స్ాదేశీ బ్రాండ్ కురకుర్ే®, దక్షిణ భారత్దేశంలో ఎంతో ఆదరణ పª ందిన్ ర్ిబ్బన్ ప్కోడీ స్ూూర్ిుతో, త్న్దˇైన్ ప్రతేేక రుచిన్న జ్ోడించి రూపª ందించిన్ స్ర్ికొత్ు కురకుర్ే® ర్ిబ్బన్ ప్కోడీన్న మా ర్కెటు లకి విడుదల చేస ంది. పరథంతీయ రుచులకు పరథọా న్ేమిస్ు ూ చేప్టిున్ న్ూత్న్ ఆవిషెరణలోు భాగంగథ ఈ ఉత్పతిు న్న ప్ర్ిచయం చేస ంది.
ర్ిబ్బన్ ప్కోడీన్న ఎంప క చేస్ుకోవడం వ్ెన్ుక విన్నయోగదా రుల అభిరుచులకు స్ంబ్ంọించిన్ ఒక ముḅేమˇైన్
అవగథహన్ ఉంది. చిరుతిళ్ు విషయాన్నకి వసు త కొత్ు దన్ంతో పథటట స్ుప్ర్ిచిత్మˇైన్ రుచులకు కూడా
విన్నయోగదారులు అంతే పరథọాన్ేం ఇస్ుథరు. ఈ ర్కండు అంశథలన్ు మేళ్విస్ు ూ కురకుర్ే® ర్ిబ్బన్ ప్కోడీన్న
రూపª ందించారు. బియేప పండితో పథటట మిన్ప్ప్పప, శన్గప్ప్పప, పెస్రప్ప్పప వంటి మూడు రకథల ప్ప్పపọానాేలన్ు ఉప్యోగించి దీన్నన్న త్యారు చేశథరు. ప ండిలో న్ువపాలు, మిర్ియాలు కలప్డం దాార్థ
ప్రతేేకమˇైన్ రుచిన్న అందించారు. దీన్నకి అదన్ంగథ గుంటూరు మిరప్కథయల ఘాటటన్ు జ్ోడించి మర్ింత్ చటపటా రుచిన్న తీస్ుకొచాురు. ర్కైస్ బ్రాన్ ఆయిలతో త్యారు చేస న్ ఈ స్థిక్లో పథమా యిలన్ు ఉప్యోగించలేదు. అలాగే కృతిరమ రంగులు, కృతిరమ ఫ్ు తవరున్ు జ్ోడించలేదు. కరకరలాడే ప్రతి ర్ిబ్బన్ ప్కోడీలో దక్షిణ భారత్దేశప్ప స్ంప్రదా య చిరుతిండి రుచితో పథటట కురకుర్ే®కు ప్రతేేకమˇైన్ స్రదా, ఉతా ిహభ్ర్ిత్మˇైన్ అన్ుభ్ూతిన్న అందించేలా రూపª ందించారు.
ఈ స్ందరభంగథ పెప ికో ఇండియా కురకుర్ే® మా ర్కెటింగ్ డˇైర్కకుర అంకిత్ అగర్థాల మా టాు డుత్ూ, ‘‘దక్షిణ భారత్దేశంలోన్న విన్నయోగదారులు త్మ ఆహార స్ంప్రదాయాల ప్టు ఎంతో గరాంగథ ఉంటారు. అలాంటి స్ంప్రదాయ చిరుతిళ్ు లో ర్ిబ్బన్ ప్కోడీ ఒకటి. ఇది వ్థర్ికి స్ుప్ర్ిచిత్మˇైన్ రుచులన్ు, చిన్ినాటి జ్ాఞప్కథలన్ు, ఆన్ందాన్ని గురుుచేస్ు ుంది. ప్ూర్ిు స్ాదేశీ బ్రాండ్గథ కురకుర్ే® భారత్దేశంలోన్న విభిన్ి ఆహార స్ంస్ెృత్ులన్ు వ్´డుకగథ జ్రుప్పకున´ందుకు న్నరంత్రం కొత్ు మా ర్ాథలన్ు అన´ాష స్ోు ంది. కురకుర్ే ర్ిబ్బన్ ప్కోడీ దాార్థ దక్షిణ భారత్దేశంలో ఎంతో ప్రస దిి చˇందిన్ స్ంప్రదాయ చిరుతిండి న్ుంచి స్ూూర్ిు పª ంది, దాన్నకి కురకుర్ే ప్రతేేకత్న్ు జ్ోడించి స్ర్ికొత్ు రూప్ంలో విన్నయోగదారులకు అందిస్ు ునాిం. పరథంతీయ రుచుల స్ూూర్ిుతో విన్ూత్ి ఉత్పత్ు ులన్ు రూపª ందిస్ు ూ, విన్నయోగదారులకు కొత్ు దన్ంతో పథటట త్మ పరథంతాన్నకి చˇందిన్ అస్లˇైన్ రుచులన్ు అందించాలన´ మా న్నబ్దిత్కు ఈ ఆవిషెరణ న్నదరశన్ం’’ అన్న తˇలపథరు.
ఈ ఆలోచన´ కురకుర్ే ర్ిబ్బన్ ప్కోడీ విడుదల స్ందరభంగథ రూపª ందించిన్ ప్రచా ర కథరేకరమా న్నకి కూడా ప్రọా న్ ఇతివృత్ు ంగథ న్నలచింది. స్ంప్రదాయ చిరుతిళ్ు ల అన్గథన´ అమమలు, అమమమమలు, నాన్మమలు ఇంటు ల త్యారు చేసత వంటకథలు, వ్థటితో ముడిప్డిన్ మధుర జ్ాఞప్కథలు గురుుకొస్ుథయి. అయితే, న´టి ఉరుకుల ప్రుగుల జీవిత్ంలో అలాంటి స్ుప్ర్ిచిత్మˇైన్ రుచులన్ు ఇంటు ల మళ్లు త్యారు చేస్ుకోవడం ఎలు ప్పపడూ స్ులభ్ం కథదు. ఈ జ్ాఞప్కథలకు కురకుర్ే® త్న్దˇైన్ స్రదా శ`ైలన్న జ్ోడించింది. ర్ిబ్బన్ ప్కోడీన్న ఒకెస్థర్ి రుచి చూసు త, దాన్నన్న స్ాయంగథ అమమమేమ త్యారు చేస న్టు టగథ అన్నప సు త ఎలా ఉంటటంది? అన´ ఆస్కిుకరమˇైన్ ఆలోచన్తో ప్రచార కథరేకరమా న్ని రూపª ందించింది.
దక్షిణ భారతీయ స న్నమా లోు కన్నప ంచే ఉత్ెంఠభ్ర్ిత్మˇైన్ పో లీస్ కథా న´ప్థ్ేంతో రూపª ందించిన్ ఈ ప్రచార చిత్రం, ఉత్పతిు ఆవిషెరణన్ు స్ుప్ర్ిచిత్మˇైన్ రుచి, కరకరలాడే అన్ుభ్ూతికి స్ంబ్ంọించిన్ వినోదభ్ర్ిత్మˇైన్ వ్´డుకగథ మలచింది. ఈ ప్రచా ర కథరేకరమం కన్ిడ భాషలో టెలవిజ్న్, డిజిటల మా ధేమా లోు ప్రస్థరం కథన్ుంది. అలాగే త్మిళ్ం, తˇలుగు భాషలోు డిజిటల మా ధేమా ల దాార్థ విన్నయోగదారులకు చేరువ కథన్ుంది. త్దాార్థ ఆయా పరథంతాల విన్నయోగదా రులకు వ్థర్ి మా త్ృభాషలోు న´ ఈ ప్రచార స్ందేశథన్ని అందించన్ునాిరు.
భారత్దేశంలోన్న విభిన్ి పరథంతాల ఆహార అభిరుచులు, స్ంస్ెృత్ుల స్ూూర్ిుతో పరథంతీయ చిరుతిళ్ు అన్ుభ్ూత్ులన్ు విన్నయోగదారులకు అందించాలన´ కురకుర్ే® దీరఘకథలక ప్రయతా ిలోు భాగంగథ ఈ కొత్ు
ఉత్పతిు న్న విడుదల చేశథరు. కురకుర్ే ర్ిబ్బన్ ప్కోడీ కర్ాథటక, ఆంధరప్రదేశ్, త్మిళ్నా డు ర్థష్టాుథలోు న్న స్ాథన్నక కిర్థణా దుకథణాలోు అందుబ్ాటటలోకి ర్థన్ుంది. ఇది 28 గరథముల పథేక్ రూ.10కు, 56 గరథముల పథేక్ రూ.20కు లభించన్ుంది.
About Kurkure®:
Kurkure® - a product that was developed in India, has established a strong connection with consumers across the country as a great-tasting snack. Kurkure® is one of the eight brands in PepsiCo India’s portfolio, each of which brings in over INR 1000 crore in annual estimated retail sales. The expansion of the Kurkure® trademark across different salty snacking formats is a reiteration of PepsiCo’s endeavour of building out strong master brands in its India portfolio.
Kurkure® is also manufactured and sold in countries like the UAE, Canada, Pakistan, and Bangladesh.
గమనిక: ఈ కథనాన్ని బ్రాండ్ తరఫున హెచ్టీ బ్రాండ్ స్టూడియో రూపొందించింది. దీనిలో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంపాదకీయం లేదా జర్నలిస్టుల బృందం భాగస్వామ్యం కాలేదు.
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