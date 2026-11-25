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మిస్ యూనివర్స్ 2026 కిరీటం ప్యూర్టోరికో సుందరి జెన్నిఫర్ బారెటో కైవసం
75వ మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో ప్యూర్టోరికోకు చెందిన 27 ఏళ్ల జెన్నిఫర్ బారెటో విజేతగా నిలిచారు. డొమినికన్ రిపబ్లిక్ తొలి రన్నరప్, వెనిజులా రెండో రన్నరప్ స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. భారత ప్రతినిధి కజియా లిజ్ మెజో టాప్ 30 దశలోనే నిష్క్రమించారు.
ప్రపంచ సుందరి పోటీల 75వ ఎడిషన్లో ప్యూర్టోరికోకు చెందిన 27 ఏళ్ల జెన్నిఫర్ బారెటో విజేతగా నిలిచి విశ్వసుందరి కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు. సొంతగడ్డపై జరిగిన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక వేడుకలో శాన్ సెబాస్టియన్ తరఫున బరిలోకి దిగిన జెన్నిఫర్కు, గతేడాది విజేతగా నిలిచిన మెక్సికో సుందరి ఫాతిమా బాష్ కిరీటాన్ని అలంకరించారు.
అంతర్జాతీయ అందాల పోటీల చరిత్రలో మిస్ యూనివర్స్ వేదిక ఏటా కొత్త తారలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోంది. తాజా విజయంతో ప్యూర్టోరికో ఖాతాలో మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం ఆరుసార్లు చేరింది.
రన్నరప్లుగా డొమినికన్ రిపబ్లిక్, వెనిజులా
ఈ పోటీల్లో డొమినికన్ రిపబ్లిక్కు చెందిన మెలిసా నునెజ్ తొలి రన్నరప్గా నిలవగా, వెనిజులా సుందరి క్లారా వేగాస్ గోయెట్జ్ రెండో రన్నరప్గా నిలిచారు. తుది ఐదుగురు ఫైనలిస్టుల జాబితాలో ఫిలిప్పీన్స్, న్యూజిలాండ్, వెనిజులా, డొమినికన్ రిపబ్లిక్లతో పాటు ప్యూర్టోరికో చోటు సంపాదించాయి.
సహానుభూతి కలిగిన నాయకత్వంపై జెన్నిఫర్ సమాధానం
తుది రౌండ్లో ఫైనలిస్టులందరికీ ఒకే ప్రశ్న ఎదురైంది. "ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి తన నాయకుల నుంచి అత్యంత అవసరమైనది ఏమిటి?" అనే ప్రశ్నకు జెన్నిఫర్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు.
"వృత్తిపరమైన సహానుభూతి కలిగిన నాయకులు ప్రపంచానికి అవసరమని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇతరులను తరచూ అంచనా వేసి ప్రశ్నించే ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నాం, కానీ ఒక నాయకుడు తన విలువల కోసం నిలబడాలి, ఆదర్శంగా నిలవాలి, ప్రమాణాలను మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలి" అని జెన్నిఫర్ పేర్కొన్నారు.
జెన్నిఫర్ బారెటో ప్రస్థానం
27 ఏళ్ల జెన్నిఫర్ బారెటో అందాల పోటీలకే పరిమితం కాకుండా బహుముఖ ప్రతిభతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆమెకు వివాహమైంది, ఏడేళ్ల పెనెలోప్ అనే కుమార్తె ఉన్నారు. మాతృత్వాన్ని, వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటున్న అరుదైన విజేతల్లో ఆమె ఒకరు.
సైకాలజీ, క్లినికల్ సోషల్ వర్క్ విభాగాల్లో జెన్నిఫర్ రెండు మాస్టర్స్ డిగ్రీలు పూర్తి చేశారు. అమెరికా ఆర్మీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్లో ప్రివెన్షన్ స్పెషలిస్ట్గా సేవలు అందిస్తున్నారు.
టాప్ 30తోనే సరిపెట్టుకున్న భారత్
భారత ప్రతినిధి కజియా లిజ్ మెజో 75వ మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో టాప్ 30 దశ వరకు చేరుకున్నారు. అయితే టాప్ 12 జాబితాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోవడంతో ఆమె ప్రస్థానం అక్కడితో ముగిసింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న కజియా, ఆ ఘనత సాధించిన కేరళ తొలి మహిళగా నిలిచారు.
టాప్ 12 దశకు చిలీ, డొమినికన్ రిపబ్లిక్, అమెరికా, న్యూజిలాండ్, క్యూబా, ప్యూర్టోరికో, ఫిలిప్పీన్స్, కొలంబియా, నికరాగ్వా, వెనిజులా, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఫ్రాన్స్ దేశాల పోటీదారులు అర్హత సాధించారు. చివరకు వీరిలో నుంచి విజేతగా జెన్నిఫర్ బారెటో నిలిచారు.