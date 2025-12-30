ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు: విష్ణు సహస్రనామ వైభవం
ముక్కోటి ఏకాదశి (వైకుంఠ ఏకాదశి) వేళ, విష్ణు సహస్రనామాల్లోని దివ్య నామాల అర్థాన్ని స్ఫురింపజేస్తూ, మీ బంధుమిత్రులకు పంచుకోవడానికి 20 ప్రత్యేకమైన, సృజనాత్మకమైన సోషల్ మీడియా స్టేటస్లు, మెసేజ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Published on: Dec 30, 2025 7:20 AM IST
మీ బంధు మిత్రులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు ఇక్కడ సందేశాలు చూడండి.
భక్తిపూర్వక సందేశాలు
- విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో... "విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆ పరమాత్ముని కృప మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
- భూతభవ్యభవత్ప్రభుః "గత, వర్తమాన, భవిష్యత్తులకు అధిపతి అయిన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మీకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
- పూతాత్మా పరమాత్మా చ... "పవిత్రమైన మనస్సుతో, పరమాత్ముని ధ్యానంలో ఈ ముక్కోటి ఏకాదశిని జరుపుకుందాం. అందరికీ శుభం కలగాలి."
- ముక్తానాం పరమా గతిః "మోక్ష ప్రదాత, ముక్తులకు పరమగతి అయిన ఆ వైకుంఠవాసుని దర్శనం మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపాలి. హ్యాపీ వైకుంఠ ఏకాదశి"
- అవ్యయః పురుషః సాక్షీ... "మార్పు లేని వాడు, సర్వానికీ సాక్షి అయిన ఆ పురుషోత్తముని ఆశీస్సులు మీకు తోడుండాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
- యోగో యోగవిదాం నేతా... "యోగ సిద్ధులకు మార్గదర్శి అయిన గోవిందుని కృపతో మీకు మానసిక ప్రశాంతత కలగాలని కోరుకుంటూ.. ఉత్తర ద్వార దర్శన శుభాకాంక్షలు."
- నారసింహవపుః శ్రీమాన్... "దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేసే ఆ నరసింహ రూపధారి మీ కష్టాలను తొలగించాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
- కేశవః పురుషోత్తమః "అజ్ఞానమనే కేశిని సంహరించే కేశవుడు, ఉత్తమ పురుషుడైన ఆ విష్ణుమూర్తి మీకు సన్మతిని ప్రసాదించుగాక."
- సర్వః శర్వః శివః స్థాణుః... "శివ కేశవులకు భేదం లేదని చాటిన ఆ సర్వేశ్వరుని ఆశీస్సులు మీ కుటుంబంపై ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
- లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో... "లోకాలను ఏలే ఆ లోకాధ్యక్షుడు మీకు సకల సంపదలు, ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
ప్రత్యేకమైన వాట్సాప్ స్టేటస్ సందేశాలు
- ధర్మకృద్ధర్మవిద్ధర్మీ... "ధర్మాన్ని ఆచరించే వారికి అండగా ఉండే ఆ మాధవుని దయతో, మీ అడుగుజాడలు ఎప్పుడూ ధర్మ మార్గంలో సాగాలని కోరుకుంటూ.. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
- వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః... "వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకున్న ఈ శుభవేళ, మీ హృదయ ద్వారాలు భక్తితో నిండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఓం నమో నారాయణాయ. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు!"
- అమృతః శాశ్వతః స్థాణుః... "శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆ అమృత స్వరూపుని స్మరిస్తూ.. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశిని భక్తితో జరుపుకుందాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
- శ్రీవత్సవక్షా శ్రీవాసః... "లక్ష్మీదేవి నివాసమైన ఆ శ్రీనివాసుడు మీ ఇంట అష్టైశ్వర్యాలు కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
- శాంతకారమ్ భుజగశయనమ్... "శాంత స్వరూపుడు, శేషతల్పంపై శయనించిన ఆ పద్మనాభుని దర్శనం మీ మనస్సుకు శాంతిని ఇవ్వాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
- గోవిందో గోవిదాం పతిః "గోవులను, భూమిని రక్షించే ఆ గోవిందుడు మనందరినీ చల్లగా చూడాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
- జనార్దనః పరాజితః "భక్తుల కష్టాలను తీర్చే జనార్దనుడు మీకు అపజయం లేని విజయాన్ని అందించాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు!"
- మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం... "మేఘవర్ణుడు, పీతాంబరధారి అయిన ఆ విష్ణుమూర్తి దివ్య తేజస్సు మీ జీవితాన్ని ప్రకాశింపజేయాలి."
- సకల లోకనాథాయ నమః "ముక్కోటి దేవతలు కొలిచే ఆ జగన్నాథుని కృపా కటాక్షాలు మీపై సదా ఉండాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు
- శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే “వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన ఆ పరమాత్ముని పాద పద్మాలను ఆశ్రయిద్దాం. మోక్ష మార్గంలో పయనిద్దాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు”