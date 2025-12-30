Edit Profile
    ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు: విష్ణు సహస్రనామ వైభవం

    ముక్కోటి ఏకాదశి (వైకుంఠ ఏకాదశి) వేళ, విష్ణు సహస్రనామాల్లోని దివ్య నామాల అర్థాన్ని స్ఫురింపజేస్తూ, మీ బంధుమిత్రులకు పంచుకోవడానికి 20 ప్రత్యేకమైన, సృజనాత్మకమైన సోషల్ మీడియా స్టేటస్‌లు, మెసేజ్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Dec 30, 2025 7:20 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మీ బంధు మిత్రులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు ఇక్కడ సందేశాలు చూడండి.

    ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు: విష్ణు సహస్రనామ వైభవం
    ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు: విష్ణు సహస్రనామ వైభవం

    భక్తిపూర్వక సందేశాలు

    1. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో... "విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆ పరమాత్ముని కృప మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
    2. భూతభవ్యభవత్ప్రభుః "గత, వర్తమాన, భవిష్యత్తులకు అధిపతి అయిన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మీకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
    3. పూతాత్మా పరమాత్మా చ... "పవిత్రమైన మనస్సుతో, పరమాత్ముని ధ్యానంలో ఈ ముక్కోటి ఏకాదశిని జరుపుకుందాం. అందరికీ శుభం కలగాలి."
    4. ముక్తానాం పరమా గతిః "మోక్ష ప్రదాత, ముక్తులకు పరమగతి అయిన ఆ వైకుంఠవాసుని దర్శనం మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపాలి. హ్యాపీ వైకుంఠ ఏకాదశి"
    5. అవ్యయః పురుషః సాక్షీ... "మార్పు లేని వాడు, సర్వానికీ సాక్షి అయిన ఆ పురుషోత్తముని ఆశీస్సులు మీకు తోడుండాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
    6. యోగో యోగవిదాం నేతా... "యోగ సిద్ధులకు మార్గదర్శి అయిన గోవిందుని కృపతో మీకు మానసిక ప్రశాంతత కలగాలని కోరుకుంటూ.. ఉత్తర ద్వార దర్శన శుభాకాంక్షలు."
    7. నారసింహవపుః శ్రీమాన్... "దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేసే ఆ నరసింహ రూపధారి మీ కష్టాలను తొలగించాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
    8. కేశవః పురుషోత్తమః "అజ్ఞానమనే కేశిని సంహరించే కేశవుడు, ఉత్తమ పురుషుడైన ఆ విష్ణుమూర్తి మీకు సన్మతిని ప్రసాదించుగాక."
    9. సర్వః శర్వః శివః స్థాణుః... "శివ కేశవులకు భేదం లేదని చాటిన ఆ సర్వేశ్వరుని ఆశీస్సులు మీ కుటుంబంపై ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
    10. లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో... "లోకాలను ఏలే ఆ లోకాధ్యక్షుడు మీకు సకల సంపదలు, ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"

    ప్రత్యేకమైన వాట్సాప్ స్టేటస్ సందేశాలు

    1. ధర్మకృద్ధర్మవిద్ధర్మీ... "ధర్మాన్ని ఆచరించే వారికి అండగా ఉండే ఆ మాధవుని దయతో, మీ అడుగుజాడలు ఎప్పుడూ ధర్మ మార్గంలో సాగాలని కోరుకుంటూ.. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
    2. వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః... "వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకున్న ఈ శుభవేళ, మీ హృదయ ద్వారాలు భక్తితో నిండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఓం నమో నారాయణాయ. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు!"
    3. అమృతః శాశ్వతః స్థాణుః... "శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఆ అమృత స్వరూపుని స్మరిస్తూ.. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశిని భక్తితో జరుపుకుందాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
    4. శ్రీవత్సవక్షా శ్రీవాసః... "లక్ష్మీదేవి నివాసమైన ఆ శ్రీనివాసుడు మీ ఇంట అష్టైశ్వర్యాలు కురిపించాలని కోరుకుంటూ.. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
    5. శాంతకారమ్ భుజగశయనమ్... "శాంత స్వరూపుడు, శేషతల్పంపై శయనించిన ఆ పద్మనాభుని దర్శనం మీ మనస్సుకు శాంతిని ఇవ్వాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు"
    6. గోవిందో గోవిదాం పతిః "గోవులను, భూమిని రక్షించే ఆ గోవిందుడు మనందరినీ చల్లగా చూడాలి. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు."
    7. జనార్దనః పరాజితః "భక్తుల కష్టాలను తీర్చే జనార్దనుడు మీకు అపజయం లేని విజయాన్ని అందించాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు!"
    8. మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం... "మేఘవర్ణుడు, పీతాంబరధారి అయిన ఆ విష్ణుమూర్తి దివ్య తేజస్సు మీ జీవితాన్ని ప్రకాశింపజేయాలి."
    9. సకల లోకనాథాయ నమః "ముక్కోటి దేవతలు కొలిచే ఆ జగన్నాథుని కృపా కటాక్షాలు మీపై సదా ఉండాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు
    10. శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే “వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన ఆ పరమాత్ముని పాద పద్మాలను ఆశ్రయిద్దాం. మోక్ష మార్గంలో పయనిద్దాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు”
