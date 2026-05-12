Home Remedies for Cockroach : వంటగదిలో బొద్దింకల బెడదా....? ఈ నేచురల్ స్ప్రేతో చెక్ పెట్టండి…!
Cockroach Removal Hack : మార్కెట్లో దొరికే రసాయన స్ప్రేలు వాడకుండానే వంట గదిలోని బొద్దింకల సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకులు, బేకింగ్ సోడాతో శాశ్వతంగా తరిమికొట్టొచ్చు.
Home Remedies for Insects : ఇంట్లో బొద్దింకలు ఉంటే కేవలం అసహ్యంగా ఉండటమే కాదు, అవి రకరకాల వ్యాధులను కూడా వ్యాప్తి చేస్తాయి. ముఖ్యంగా వంటగది, బాత్రూమ్లలో వీటి బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా మంది వీటిని వదిలించుకోవడానికి మార్కెట్లో దొరికే స్ట్రాంగ్ కెమికల్ స్ప్రేలు వాడుతుంటారు, కానీ వాటి వాసన అందరికీ పడదు…! పైగా అవి ఆరోగ్యానికి అంత సురక్షితం కాదు. అందుకే, ఎటువంటి రసాయనాలు లేకుండా సహజ పద్ధతిలో బొద్దింకలను తరిమికొట్టే ఒక అద్భుతమైన చిట్కాను ‘చటోరి చెట్నా’ సూచించారు.
కావాల్సిన వస్తువులు:
- నీరు - ఒక గ్లాసు
- లవంగాలు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- బిర్యానీ ఆకులు (బే లీవ్స్) - రెండు
- బేకింగ్ సోడా (వంట సోడా) - ఒక టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో గ్లాసు నీటిని తీసుకుని వేడి చేయాలి.
- అందులో లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి బాగా మరిగించాలి.
- నీటి రంగు మారిన తర్వాత, అందులో బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత, వడకట్టి ఒక స్ప్రే బాటిల్లో నింపుకోవాలి.
ఎలా ఉపయోగించాలి…?
బొద్దింకలు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రాంతాలు అంటే.. సింక్ కింద, వంటగది మూలలు, డ్రైనేజీ పైపుల దగ్గర మరియు చెత్తబుట్టల చుట్టూ ఈ నీటిని చల్లాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ స్ప్రేని వాడితే ఫలితం ఇంకా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే బొద్దింకలు రాత్రి వేళల్లోనే ఎక్కువగా బయటకు వస్తాయి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకులకు ఒక రకమైన ఘాటైన వాసన ఉంటుంది. ఈ వాసన బొద్దింకలకు మరియు ఇతర చిన్న కీటకాలకు అస్సలు పడదు. ఈ స్ప్రే చల్లిన ప్రాంతాల నుంచి అవి త్వరగా పారిపోతాయి. ఇది పూర్తిగా సహజమైనది కాబట్టి ఇంట్లో పిల్లలు, పెంపుడు జంతువులు ఉన్నా ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు.
ABOUT THE AUTHOR: Maheshwaram Mahendra Chary
