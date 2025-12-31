న్యూ ఇయర్ పార్టీకి ఎయిర్ ఫ్రయర్లో బోన్లెస్ చికెన్తో ఈ 3 రెసిపీలు ట్రై చేయండి
ఎయిర్ ఫ్రయర్ (Air Fryer) లో బోన్లెస్ చికెన్తో చాలా రుచికరమైన, తక్కువ నూనెతో ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇష్టపడే క్రిస్పీ చికెన్ పాప్కార్న్, చికెన్ టిక్కా, లెమన్ గార్లిక్ చికెన్ ఎలా చేయాలో ఇక్కడ చూడండి.
Published on: Dec 31, 2025 12:21 PM IST
మరి కొద్ది గంటల్లో కొత్త సంవత్సరం 2026 రాబోతోంది. ఇప్పటికే మీరు పార్టీ సన్నాహాల్లో ఉండి ఉంటారు. అయితే అత్యంత సులువుగా ఎయిర్ ఫ్రయర్లో చికెన్ బోన్లెస్ రెసిపీలు చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 3 ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి.
1. క్రిస్పీ చికెన్ పాప్కార్న్ (Chicken Popcorn)
బయట దొరికేలా క్రిస్పీగా ఉండటానికి ఇది సరైన వంటకం.
కావలసినవి పదార్థాలు
- బోన్లెస్ చికెన్ ముక్కలు (చిన్నవి): 250 గ్రాములు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్: 1 స్పూన్
- కారం, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి: అర స్పూన్
- కోడిగుడ్డు: 1 (బీట్ చేసినది)
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ లేదా కార్న్ ఫ్లోర్: కోటింగ్ కోసం
- నూనె: కొద్దిగా (స్ప్రే చేయడానికి)
తయారీ విధానం:
- ముందుగా చికెన్ ముక్కలకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి పట్టించి 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి.
- ముక్కలను మొదట బీట్ చేసిన గుడ్డులో ముంచి, ఆ తర్వాత బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో దొర్లించండి.
- ఎయిర్ ఫ్రయర్ను 200°C వద్ద 5 నిమిషాలు ప్రీ-హీట్ చేయండి.
- బాస్కెట్లో ముక్కలను పేర్చి, పైన కొద్దిగా నూనె స్ప్రే చేయండి.
- 200°C వద్ద 12-15 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి. మధ్యలో ఒకసారి బాస్కెట్ను బయటకు తీసి ముక్కలను కలపండి (Shake).
2. చికెన్ టిక్కా (Chicken Tikka)
ఇది మసాలాలతో ఘాటుగా, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉంటుంది.
కావలసినవి:
- బోన్లెస్ చికెన్ క్యూబ్స్: 300 గ్రాములు
- గట్టి పెరుగు: 3 స్పూన్లు
- నిమ్మరసం: 1 స్పూన్
- చికెన్ టిక్కా మసాలా లేదా (గరం మసాలా + ధనియాల పొడి): 1 స్పూన్
- కారం, పసుపు, ఉప్పు: తగినంత
- నూనె లేదా వెన్న: 1 స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఒక గిన్నెలో పెరుగు, నిమ్మరసం, అన్ని మసాలాలు వేసి కలపండి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని చికెన్ ముక్కలకు పట్టించి కనీసం 30 నిమిషాల నుండి గంట వరకు నానబెట్టండి (Marinate).
- ఎయిర్ ఫ్రయర్ను 180°C వద్ద ప్రీ-హీట్ చేయండి.
- ముక్కలను బాస్కెట్లో పెట్టి 180°C వద్ద 15-18 నిమిషాలు ఉడికించండి.
- చివరగా కొద్దిగా వెన్న రాస్తే ముక్కలు జ్యూసీగా ఉంటాయి.
3. లెమన్ గార్లిక్ చికెన్ బైట్స్ (Lemon Garlic Chicken)
తక్కువ మసాలాలతో, వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్తో చాలా బాగుంటుంది.
కావలసినవి:
- బోన్లెస్ చికెన్: 250 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి తరుగు: 1 స్పూన్
- నిమ్మరసం: 1 పెద్ద చెంచా
- ఒరెగానో లేదా రోజ్మేరీ (ఆప్షనల్): కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా
- ఆలివ్ ఆయిల్: 1 స్పూన్
తయారీ విధానం:
- చికెన్ ముక్కలకు వెల్లుల్లి, నిమ్మరసం, మిరియాల పొడి, ఉప్పు, ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి 15 నిమిషాలు ఉంచండి.
- ఎయిర్ ఫ్రయర్లో 190°C వద్ద ముక్కలను ఉంచి 10-12 నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి.
- ఇవి సలాడ్స్లో లేదా స్నాక్గా తినడానికి అద్భుతంగా ఉంటాయి.
- ఎయిర్ ఫ్రయర్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కొన్ని చిట్కాలు:
- ఓవర్క్రౌడింగ్ వద్దు: బాస్కెట్లో ముక్కలను ఒకదానిపై ఒకటి వేయకుండా, గాలి తగిలేలా విడివిడిగా సర్దండి.
ప్రీ-హీటింగ్: ఏ వంటకానికైనా 3-5 నిమిషాలు ప్రీ-హీట్ చేస్తే ఫలితం బాగుంటుంది.
ఆయిల్ స్ప్రే: నూనె తక్కువ వాడినా, మధ్యలో ఒకసారి స్ప్రే చేస్తే ముక్కలు ఎండిపోకుండా క్రిస్పీగా వస్తాయి.