మనీష్ మల్హోత్రా దివాళీ వేడుకలు: రాయల్ లుక్తో ఆకట్టుకున్న నీతా అంబానీ
ప్రసిద్ధ డిజైనర్ మనీష్ మల్హోత్రా నిర్వహించిన దివాళీ పార్టీలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఛైర్పర్సన్ నీతా అంబానీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఫ్యూషియా పింక్ శారీ, డైమండ్ ఇయర్ కఫ్స్, పిచ్వాయ్ క్లచ్తో ఆమె సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్లో బాలీవుడ్ తారలను మైమరపించారు.
ముంబైలో దివాళీ వేడుకలంటేనే పండగ సందడితో పాటు ఫ్యాషన్ ప్రియుల కళ్లన్నీ సినీ, వ్యాపార దిగ్గజాల రాయల్ అవుట్ఫిట్ల పైనే ఉంటాయి. తాజాగా ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ మనీష్ మల్హోత్రా నివాసంలో నవంబర్ 5న నిర్వహించిన గ్రాండ్ దివాళీ పార్టీలో బాలీవుడ్ ప్రముఖులు సందడి చేశారు. ఐశ్వర్య రాయ్, కరీనా కపూర్, అనన్య పాండే, సుహానా ఖాన్ వంటి సినీ తారలు విచ్చేసిన ఈ వేడుకలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ఛైర్పర్సన్ నీతా అంబానీ తన సోదరితో కలసి హాజరై అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు.
మనీష్ మల్హోత్రా ప్రత్యేక కస్టమ్ డిజైన్
ఈ వేడుక కోసం నీతా అంబానీ ధరించిన దుస్తులను మనీష్ మల్హోత్రా స్వయంగా కస్టమ్గా రూపొందించారు. భారతీయ సాంప్రదాయ వేడుకల అందాన్ని, శోభను ప్రతిబింబించేలా ఈ డిజైన్ను రూపొందించారు.
"ఎంతో ప్రేమతో తయారు చేసిన ఈ డిజైన్, భారతీయ పండుగ దుస్తుల సౌందర్యాన్ని, వైభవాన్ని చాటిచెబుతోంది" అని మనీష్ మల్హోత్రా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఫోటోలను పంచుకుంటూ పేర్కొన్నారు.
కాంతులీలిన ఫ్యూషియా పింక్ చీర, రాయల్ బ్లౌజ్
నీతా అంబానీ ధరించిన ఫ్యూషియా పింక్ (Fuchsia Pink) సాటిన్ చీర కెమెరాల వెలుగుల్లో తళుకులీనింది. చీర బోర్డర్లపై బంగారు రంగు లేస్వర్క్ స్కాలోపింగ్, చీర అంతటా బహుళ రంగుల స్వరోవ్స్కీ (Swarovski) స్పటికాల డిజైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
దీనికి జతగా ధరించిన బ్లౌజ్ ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంలా రూపుదిద్దుకుంది. స్వరోవ్స్కీ క్రిస్టళ్లతో తీర్చిదిద్దిన షీర్ (Sheer) బ్లౌజ్ చేతులపై మెరిసే డిజైన్, వెనుక భాగంలో రత్నాల అమరిక, నెక్ లైన్ వెంట ఉన్న గోల్డెన్ ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ మొత్తం లుక్కు కొత్త మెరుగంతా తెచ్చిపెట్టాయి.
పిచ్వాయ్ ఆర్ట్ క్లచ్.. ఆధునిక ఇయర్ కఫ్స్
తన వ్యక్తిగత కలెక్షన్ నుంచి నీతా అంబానీ పట్టుకొచ్చిన పిచ్వాయ్ (Pichwai) కళాత్మక చేతిసంచి వేడుకలో మరో విశేషంగా నిలిచింది. చేతితో చేసిన కమలం మోటిఫ్లు, వజ్రాల అలంకరణలు, ముత్యాలు, జరీ లైనింగ్తో రూపొందించిన ఈ బ్యాగ్ సాంప్రదాయ వారసత్వానికి, ఆధునిక ఫ్యాషన్కు ప్రతీకగా నిలిచింది.
భారీ అవుట్ఫిట్ ధరించినప్పుడు జ్యువెలరీ, మేకప్ను సింపుల్గా ఉంచుకోవడం నీతా అంబానీ శైలి. విడదీసిన తలకట్టుతో వేసిన లో-బన్, కళ్లకు కాటుక, నొసటన చిన్న బొట్టుతో ఎంతో క్లాసీగా కనిపించారు. సాంప్రదాయ జుంకాలు లేదా చాంద్ బాలిలకు భిన్నంగా, చెవులకు నప్పే డైమండ్ ఇయర్ కఫ్స్ (Ear Cuffs) ధరించి ఆధునిక ట్రెండ్ను పరిచయం చేశారు.
దివాళీ పార్టీల కోసం నీతా అంబానీ ఫ్యాషన్ చిట్కాలు
పండుగ సీజన్లో రాయల్ లుక్ కోరుకునేవారు నీతా అంబానీ శైలి నుంచి కొన్ని ఫ్యాషన్ చిట్కాలను పాటించవచ్చు.
ఫ్యూషియా పింక్ ఎంచుకోండి: రాత్రి వేడుకల్లో సాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్తో కూడిన ఫ్యూషియా పింక్ రంగు దుస్తులు రాయల్ గ్రాండ్నెస్ను ఇస్తాయి.
బ్లౌజ్ డిజైన్పై శ్రద్ధ పెట్టండి: సాధారణ చీరకు కూడా హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ లేదా షీర్ డిజైన్ ఉన్న బ్లౌజ్ జతచేస్తే పూర్తి మోడరన్ లుక్ వస్తుంది.
హేర్లూమ్ క్లచ్ వాడండి: సాధారణ పర్స్ స్థానంలో పిచ్వాయ్ లేదా సాంప్రదాయ హస్తకళల మెరుగులున్న క్లచ్ను వాడితే ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది.
స్టైలిష్ ఇయర్ కఫ్స్: వేలాడే జుంపాల కంటే చెవులకు అతుక్కుని ఉండే డైమండ్ ఇయర్ కఫ్స్ ముఖం రూపురేఖలను క్లీన్గా, రాయల్గా చూపుతాయి.
సాంప్రదాయ వారసత్వ కళలను, ఆధునిక ఫ్యాషన్ను సమర్థవంతంగా మిళితం చేస్తూ నీతా అంబానీ ప్రదర్శించిన ఈ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
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