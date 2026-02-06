రంజాన్ 2026: ఉపవాస దీక్షలు ఎప్పటి నుంచి? ఫిబ్రవరి 18నా, 19నా? క్లారిటీ ఇదే
Ramadan 2026 date: రంజాన్ 2026 ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? ఫిబ్రవరి 18 లేదా 19వ తేదీల్లో ఏ రోజు నుంచి ముస్లింలు ఉపవాస దీక్షలు (రోజా) మొదలుపెడతారో ఖగోళ లెక్కలతో సహా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ముస్లింల ఆరాధ్య దైవం అల్లాహ్ పట్ల భక్తిశ్రద్ధలను చాటుకునే పవిత్ర రంజాన్ (రమజాన్/రమదాన్) మాసానికి అంతా సిద్ధమవుతోంది. ప్రార్థనలు, ఉపవాస దీక్షలు, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో గడిపే ఈ నెల రాక కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇస్లాం మతస్థులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం నెలవంక దర్శనం ఆధారంగానే రంజాన్ తేదీలు మారుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2026లో రంజాన్ ఫిబ్రవరి 18న వస్తుందా లేక 19న వస్తుందా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రంజాన్ 2026 తేదీ: అసలు లెక్కలు ఏం చెబుతున్నాయి?
ఎమిరేట్స్ ఆస్ట్రోనామికల్ సొసైటీ అందించిన తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది రంజాన్ ఫిబ్రవరి 19, గురువారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 18, బుధవారం సాయంత్రం ఆకాశంలో నెలవంక కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
"ఈ ఏడాది ఉపవాస సమయాలు భక్తులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ప్రారంభంలో ఉపవాస దీక్షా సమయం సుమారు 12 గంటల 45 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెల గడుస్తున్న కొద్దీ వసంత కాలం సమీపించడంతో ఈ సమయం క్రమంగా పెరుగుతుంది" అని ఎమిరేట్స్ ఆస్ట్రోనామికల్ సొసైటీ ఛైర్మన్ ఇబ్రహీం అల్-జర్వాన్ వివరించారు.
తేదీల విషయంలో గందరగోళం ఎందుకు?
అంతర్జాతీయ ఖగోళ కేంద్రం (IAC) విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ మధ్యాహ్నం కొత్త చంద్రుడు ఆవిర్భవిస్తాడు. కానీ, సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఆకాశంలో నెలవంక స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం తక్కువ. ఉదాహరణకు, యూఏఈ వంటి దేశాల్లో సూర్యాస్తమయానికి కేవలం ఒక్క నిమిషం ముందే చంద్రుడు అస్తమిస్తాడు.
దీనివల్ల ఫిబ్రవరి 18వ తేదీని షాబాన్ నెల చివరి రోజుగా పరిగణించవచ్చు. ఫలితంగా ఫిబ్రవరి 19 నుంచి పవిత్ర రంజాన్ మాసం అధికారికంగా మొదలవుతుంది. అయితే, దక్షిణ ఆసియా (భారత్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాలు) లేదా ఉత్తర ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లో స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులు, నెలవంక దర్శనాన్ని బట్టి ఈ తేదీల్లో ఒక రోజు అటు ఇటుగా మార్పులు ఉండవచ్చు.
అంతర్జాతీయంగా రంజాన్ షెడ్యూల్ (అంచనా):
- సౌదీ అరేబియా: ఖగోళ గణాంకాల ప్రకారం ఫిబ్రవరి 19న తొలి రోజా ఉండవచ్చు. మార్చి 20న ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్ పండుగ) వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- యూకే (లండన్): ఇక్కడ కూడా ఫిబ్రవరి 19నే రంజాన్ ప్రారంభం కావచ్చని స్థానిక మసీదుల సమాచారం. మార్చి 20న పండుగ జరుపుకునే అవకాశం ఉంది.
- అమెరికా (న్యూయార్క్): అమెరికాలోనూ ఫిబ్రవరి 19నే రంజాన్ ప్రారంభం అని భావిస్తున్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రాంతాల్లో నెలవంక కనిపిస్తే ఒక రోజు ముందే ప్రారంభించవచ్చు.
భారత్లో ఎప్పుడు?
సాధారణంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో నెలవంక కనిపించిన మరుసటి రోజు భారత్లో రంజాన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఒకవేళ యూఏఈలో ఫిబ్రవరి 19న రంజాన్ మొదలైతే, భారత ఉపఖండంలో ఫిబ్రవరి 20 నుంచి ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. స్థానిక రుయిత్-ఎ-హిలాల్ కమిటీ (నెలవంక నిర్ధారణ కమిటీ) అధికారిక ప్రకటన వెలువడే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా రంజాన్ మాసం ముస్లింల జీవితాల్లో శాంతి, సౌభ్రాతృత్వాలను నింపుతుందని ఆశిద్దాం.