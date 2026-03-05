రష్మిక-విజయ్ రిసెప్షన్: మైసూరు సిల్క్ చీరలో ‘కొడవ’ వైభవం.. మన సంప్రదాయానికే రష్మిక పెద్దపీట
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండల వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ హైదరాబాద్లో కన్నుల పండుగగా జరిగింది. తన కొడవ (Coorg) మూలాలను ప్రతిబింబించేలా రష్మిక ధరించిన మైసూరు సిల్క్ చీర, నక్షీ ఆభరణాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
టాలీవుడ్ ‘పవర్ కపుల్’ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండల వివాహ వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్పూర్లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట, మార్చి 4న హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసింది. చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, కరణ్ జోహార్ వంటి సినీ దిగ్గజాలు హాజరైన ఈ వేడుకలో అందరి కళ్లు రష్మిక అలంకరణపైనే నిలిచాయి. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ తరహా మెరుపుల జోలికి వెళ్లకుండా, తన కన్నడ సంప్రదాయానికి ఆమె ఇచ్చిన గౌరవం నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంది.
మైసూరు పట్టు.. మహారాజ వైభవం
ఈ వేడుక కోసం రష్మిక ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎరుపు రంగు ‘మైసూరు సిల్క్’ చీరను ఎంచుకుంది. ప్రసిద్ధ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ ‘జేడ్ బై మోనికా అండ్ కరిష్మా’ దీనిని డిజైన్ చేసింది.
ఈ చీర అంచుల్లో నలుపు, బంగారు రంగు ఎంబ్రాయిడరీతో పాటు మైసూరు వడయార్ల రాజముద్ర అయిన ‘గండభేరుండ’ (రెండు తలల పక్షి) గుర్తును పొందుపరిచారు. దీనిని కర్ణాటక చరిత్రకు, శక్తికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు.
కొడవ సంస్కృతికి నీరాజనం
రష్మిక కేవలం కర్ణాటక గుర్తులను మాత్రమే కాదు, తన పుట్టిన గడ్డ అయిన కొడుగు (Coorg) సంప్రదాయాలను కూడా ఈ డ్రెస్లో అద్భుతంగా చూపించింది. కొడవ తెగ వారి వీరత్వానికి ప్రతీకలైన ‘పిచ్కత్తి’ (సంప్రదాయ బాకు), ‘ఓడికత్తి’ (యుద్ధ కత్తి), తుపాకీ గుర్తులను చీరపై సూక్ష్మంగా ఎంబ్రాయిడరీ చేయించారు. ఒక సినీ నటి తన మూలాలను ఇంత గొప్పగా జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించడం పట్ల ‘డైట్ సబ్య’ వంటి ఫ్యాషన్ పేజీలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాయి.
నక్షీ కళాఖండాలు.. పట్టుపంచెలో విజయ్
చీరకు తగ్గట్లుగానే రష్మిక ధరించిన ఆభరణాలు కూడా ఒక అద్భుతం. శ్రీ జ్యువెలర్స్ రూపొందించిన ‘నక్షీ’ వర్క్ హారం, బర్మా కెంపులు, పచ్చలు పొదిగిన నెక్లేస్ ఆమెకు రాజసాని తెచ్చిపెట్టాయి.
ఇక వరుడు విజయ్ దేవరకొండ విషయానికొస్తే.. ఆయన చాలా సింపుల్గా, హుందాగా కనిపించారు. తెల్లటి పట్టు పంచె, చొక్కా ధరించి పక్కా సౌత్ ఇండియన్ లుక్లో మెరిసిపోయారు. విజయ్ మీసం కట్టు కూడా ఈ క్లాసిక్ లుక్కు మరింత వన్నె తెచ్చింది.
‘కర్ణాటక హెర్మెస్’ అంటూ నెటిజన్ల కామెంట్స్
సోషల్ మీడియాలో రష్మిక లుక్పై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. "బాలీవుడ్ పోకడలకు దూరంగా, మన సంప్రదాయ వస్త్రధారణ ఎంత రిచ్గా ఉంటుందో రష్మిక చూపించింది" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేయగా.. "మైసూరు సిల్క్ రేంజ్ను రష్మిక పెంచేసింది, ఇకపై ఇది కర్ణాటకకు హెర్మెస్ (Hermes) లాంటి లగ్జరీ బ్రాండ్ అవుతుంది" అంటూ ఫ్యాన్స్ చమత్కరిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
రష్మిక రిసెప్షన్ చీర ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఇది ఒక కస్టమ్ మేడ్ మైసూరు సిల్క్ చీర. దీనిపై మైసూరు రాజుల ముద్ర ‘గండభేరుండ’, కొడవ సంప్రదాయ ఆయుధాల గుర్తులు ఉన్నాయి.
రిసెప్షన్ ఎక్కడ జరిగింది?
హైదరాబాద్లో మార్చి 4న ఘనంగా జరిగింది. ఉదయ్పూర్లో వీరి వివాహం జరిగింది.
విజయ్ దేవరకొండ లుక్ ఎలా ఉంది?
విజయ్ సంప్రదాయబద్ధమైన తెల్లటి పట్టు పంచె, చొక్కా ధరించి ‘స్టైలిష్ సౌత్ ఇండియన్’ లుక్లో కనిపించారు.
గండభేరుండ అంటే ఏమిటి?
ఇది కర్ణాటక రాష్ట్ర అధికారిక చిహ్నం, మైసూరు వడయార్ రాజవంశం యొక్క ముద్ర. ఇది రెండు తలలున్న పురాణ పక్షి.