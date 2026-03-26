ఒక్క రాత్రికి రూ. 2.6 లక్షలు! రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండల థాయ్లాండ్ 'బడ్డీమూన్' విల్లా లోపల ఎలా ఉందో చూశారా?
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ తమ 'బడ్డీమూన్' కోసం థాయ్లాండ్లోని అత్యంత విలాసవంతమైన విల్లాను ఎంచుకున్నారు. రాత్రికి రూ. 2.6 లక్షల ధర పలికే ఈ ఐల్యాండ్ విల్లా విశేషాలు, అక్కడ వారు గడిపిన మధుర క్షణాలు మీకోసం.
టాలీవుడ్ క్యూట్ కపుల్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ గత నెలలో ఉదయ్పూర్లోని ఒక రిసార్ట్లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లి హడావుడి ముగియడంతో, ఈ జంట ఇప్పుడు తమ స్నేహితులతో కలిసి థాయ్లాండ్లో 'బడ్డీమూన్' (పెళ్లి తర్వాత స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లే విహారయాత్ర) ఎంజాయ్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
విజయ్ను 'హస్బెండ్' అని పిలవడం ఇంకా కొత్తగానే ఉంది: రష్మిక
ఎయిర్బిఎన్బి (Airbnb) భాగస్వామ్యంతో రష్మిక తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ఆసక్తికరమైన వీడియోను పంచుకున్నారు. అందులో విజయ్ను 'నా భర్త' (My Husband) అని పిలవడం తనకు ఇంకా అలవాటు కాలేదని, అది చాలా కొత్తగా అనిపిస్తోందని ఆమె మురిసిపోతూ చెప్పారు. ఆ వీడియోలో ఈ జంట కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం, సరదాగా డ్యాన్స్ చేయడం, తమ భవిష్యత్తు గురించి చర్చించుకోవడం వంటి దృశ్యాలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
"ఐదేళ్ల తర్వాత మనం ఏం చేస్తుంటాం అనిపిస్తుంది?" అని విజయ్ అడగ్గా.. "ప్రపంచమంతా చుట్టేస్తుంటాం.. ఇలాంటి మరిన్ని అందమైన ప్రదేశాలను వెతుకుతుంటాం" అని రష్మిక సమాధానమిచ్చారు.
కో సముయ్ ద్వీపంలో విలాసవంతమైన విల్లా
థాయ్లాండ్లోని రెండో అతిపెద్ద ద్వీపమైన 'కో సముయ్' (Koh Samui) లోని 'కో కూన్' (Koh Koon) అనే అత్యంత విలాసవంతమైన విల్లాలో ఈ జంట బస చేసింది. చావెంగ్ నోయి కొండల పైన ఉన్న ఈ విల్లా ఆధునిక వాస్తుశిల్పానికి, ప్రకృతి అందానికి నిలువుటద్దంలా ఉంది.
- సౌకర్యాలు: ఇందులో 7+2 బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి. మినిమలిస్టిక్ డెకార్తో, వైట్ వాల్స్, న్యూట్రల్ టోన్ ఫర్నిచర్తో ఈ విల్లా చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తుంది.
- ప్రధాన ఆకర్షణ: ఇక్కడి డైనింగ్ ఏరియా, సముద్రం కనిపిస్తూ ఉండేలా ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ సిట్టింగ్ ఏరియా (Patio) ఈ విల్లాకే హైలైట్.
- సరదా క్షణాలు: "పెళ్లి వేడుకల తర్వాత కొద్ది రోజులు ప్రశాంతంగా గడపాలని అనుకున్నాం. ఇక్కడ ప్రశాంతమైన ఉదయాలు, మధ్యాహ్నం స్విమ్మింగ్, సాయంత్రం టేబుల్ టెన్నిస్, పూల్ గేమ్స్, స్నేహితులతో కలిసి నవ్వుతూ గడిపే మూవీ నైట్స్.. అన్నీ భలే ఉన్నాయి. ఈ విల్లా మాకు సొంత ఇల్లులా అనిపించింది" అని రష్మిక తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ఒక్క రాత్రి ధర ఎంతంటే?
- ఈ విల్లాలో లగ్జరీ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో దాని ధర కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది.
- మూడు రాత్రులకు గానూ ఈ విల్లా ధర సుమారు రూ. 7.8 లక్షలు. అంటే ఒక రాత్రికి దాదాపు రూ. 2.6 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది.
- ఈ ధరలో ఏషియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్, విల్లా మేనేజర్ సేవలు, హౌస్ కీపింగ్, ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ వంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తారు.
సంప్రదాయాల కలయికగా పెళ్లి
విజయ్, రష్మికల వివాహం కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా జరిగింది. విజయ్ తరపు తెలుగు సంప్రదాయాలు, రష్మికకు చెందిన కొడవ (కూర్గ్) పద్ధతులను కలిపి ఈ వివాహ వేడుకను నిర్వహించారు. గతేడాది అక్టోబర్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో తమ పెళ్లి విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అనంతరం మార్చి 4న హైదరాబాద్లో సినీ ప్రముఖుల కోసం గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఇచ్చారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. రష్మిక, విజయ్ ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నారు?
వీరు రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ సమీపంలో ఉన్న ఒక రిసార్ట్లో ప్రైవేట్ వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.
2. వారు థాయ్లాండ్లో బస చేసిన విల్లా పేరు ఏమిటి?
వారు కో సముయ్ ద్వీపంలోని 'కో కూన్' (Koh Koon) అనే విల్లాలో బస చేశారు.
3. ఆ విల్లాలో ఒక్క రాత్రి ఉండటానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత?
ఒక్క రాత్రికి సుమారు రూ. 2.6 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది.
4. 'బడ్డీమూన్' అంటే ఏమిటి?
పెళ్లి తర్వాత కేవలం దంపతులు మాత్రమే కాకుండా, తమ సన్నిహిత స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లే వెకేషన్ను బడ్డీమూన్ అంటారు.
