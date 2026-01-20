Republic Day 2026: ఈ రిపబ్లిక్ డే ఎన్నవది? ఇక్కడ తెలుసుకోండి
Republic Day 2026: భారతదేశం జనవరి 26, 2026న తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన 1950 సంవత్సరాన్ని మొదటి రిపబ్లిక్ డేగా పరిగణిస్తూ, ఈ ఏడాది 77వ వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు.
జనవరి 26 రాబోతుందంటే చాలు దేశమంతా దేశభక్తి భావం ఉప్పొంగుతుంది. అయితే ప్రతి ఏటా చాలా మందిలో ఒక సందేహం తలెత్తుతుంటుంది. అదే.. "ఈ ఏడాది మనం జరుపుకునేది ఎన్నవ రిపబ్లిక్ డే?" అని. 2026 విషయానికి వస్తే, భారత్ తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవానికి సిద్ధమవుతోంది.
77వదా? లేక 78వదా? కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు?
చాలా మంది 1950 నుండి 2026 వరకు ఉన్న తేడాను లెక్కించి (2026 - 1950 = 76) ఇది 76వ వార్షికోత్సవం కాబట్టి, 77వ రిపబ్లిక్ డే అని భావిస్తుంటారు. మరికొందరు 1947 స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి లెక్కించి పొరబడుతుంటారు.
అసలు లెక్క ఏమిటంటే:
మొదటి రిపబ్లిక్ డే: జనవరి 26, 1950 (రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన రోజు).
రెండవ రిపబ్లిక్ డే: జనవరి 26, 1951. ఈ క్రమంలో లెక్కిస్తే.. జనవరి 26, 2026 నాడు జరిగేది 77వ రిపబ్లిక్ డే వేడుక. అంటే రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చి 76 ఏళ్లు పూర్తయ్యి, 77వ ఏడాదిలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా ఈ వేడుకను జరుపుకుంటాం.
2026 గణతంత్ర వేడుకల ప్రత్యేకతలేమిటి?
ఈ ఏడాది రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ అనేక చారిత్రక ఘట్టాలకు వేదిక కానుంది:
ముఖ్య అతిథులు: చరిత్రలో తొలిసారిగా ఇద్దరు అంతర్జాతీయ నేతలు కలిసి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతున్నారు. యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ ఈ వేడుకల్లో పాల్గొననున్నారు.
థీమ్ (ఇతివృత్తం): ఈ ఏడాది వేడుకలు 'వందేమాతరం', 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' అనే ఇతివృత్తాలతో సాగనున్నాయి. వందేమాతరం గేయానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రత్యేక లోగోను కూడా విడుదల చేశారు.
భైరవ బెటాలియన్: పరేడ్లో తొలిసారిగా కొత్తగా ఏర్పాటైన 'భైరవ లైట్ కమాండో బెటాలియన్' తన ప్రతాపాన్ని చాటనుంది.
జంతువుల విన్యాసాలు: లద్ధాఖ్ సరిహద్దుల్లో నిఘా పెట్టే బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు, జాస్కరీ గుర్రాలు, వేట పక్షులు, మిలిటరీ డాగ్స్ తొలిసారిగా మార్చ్ పాస్ట్లో పాల్గొనడం ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
చారిత్రక నేపథ్యం
భారతదేశానికి 1947, ఆగస్టు 15న స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటికీ, 1950 జనవరి 26న మనకు సొంత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చే వరకు మనం బ్రిటిష్ చట్టాలనే అనుసరించాం. 1930లో ఇదే రోజున భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 'పూర్ణ స్వరాజ్' ప్రకటించిన జ్ఞాపకార్థం, జనవరి 26ను గణతంత్ర దినోత్సవంగా ఎంచుకున్నారు.
న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో జరిగే ఈ గ్రాండ్ పరేడ్ దేశ సైనిక పటిమను, సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెబుతుంది. జనవరి 26న పరేడ్ ముగిసిన తర్వాత, జనవరి 29న జరిగే 'బీటింగ్ రిట్రీట్' వేడుకతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.