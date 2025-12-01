సమంత రూత్ ప్రభు రింగుపై అందరి దృష్టి: అరుదైన డిజైన్తో ఆకట్టుకున్న వజ్రపు ఉంగరం
సినీ నటి సమంత రూత్ ప్రభు.. ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుల వివాహం ఈ ఉదయం నిరాడంబరంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో ఎర్రటి చీరలో, బంగారు ఆభరణాలలో సమంత మెరిసిపోయినా.. అత్యంత బోల్డ్గా, ప్రత్యేకమైన జ్యామెట్రిక్ (Geometric) డిజైన్తో ఉన్న ఆమె ఉంగరం మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్లో సోమవారం రోజున ప్రముఖ సినీ నటి సమంత రూత్ ప్రభు, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుల వివాహం జరిగింది. 38 ఏళ్ల సమంత.. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన చిత్రాలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుని, తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ వేడుకలో సమంత అద్భుతమైన ఎర్రటి చీరను ధరించి, దానికి తగ్గట్టుగా సంప్రదాయ బంగారు ఆభరణాలతో అలంకరించుకున్నారు. ఇదంతా బాగానే ఉన్నా.. ఈ వేడుకలో సాధారణంగా ఉండే సంప్రదాయ రింగులకు భిన్నంగా, చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో ఉన్న సమంత నిశ్చితార్థపు ఉంగరం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
సమంత ఉంగరం ఎందుకంత ప్రత్యేకమైనది?
సమంత ధరించిన ఈ వివాహ ఉంగరం సంప్రదాయానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. ఇందులో ఆకర్షణీయమైన జ్యామితీయ డిజైన్ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. బహుళ, స్పష్టమైన, కోణీయ ముఖాలు (Facets) ఉన్న వజ్రం లేదా క్రిస్టల్తో తయారైన ఈ ఉంగరం.. ఒక ధైర్యమైన, కళాత్మకమైన శిల్పంలాగా ఉంది.
ఈ స్టేట్మెంట్ రింగ్లో మధ్యలో ఉన్న బహుళ-కట్ వజ్రం లేదా క్రిస్టల్, పొడవాటి షడ్భుజి (Hexagonal) లేదా గాలిపటం (Kite) ఆకారంలో అమర్చి ఉండటంతో.. ఇది సాధారణంగా సెలబ్రిటీల వివాహ ఉంగరాలలో కనిపించే గుండ్రటి సాలిటైర్ శైలికి పూర్తి విరుద్ధంగా చాలా సమకాలీన రూపాన్ని ఇచ్చింది.
బాలీవుడ్ తారలైన ఆలియా భట్ ధరించిన ఓవల్ వజ్రం, ప్రియాంక చోప్రా ఎంచుకున్న క్లాసిక్ కుషన్-కట్ రాక్, చివరికి కత్రినా కైఫ్ రాజరిక స్ఫూర్తితో కూడిన నీలం నీలమణి (Blue Sapphire) ఉంగరం లాంటి వాటితో పోలిస్తే.. సమంత ఉంగరం చాలా భిన్నంగా ఉంది. ఇది సాధారణ సంప్రదాయాలకు దూరంగా.. కళాత్మకతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ఆధునిక వధువులు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని చాటుకునే విధంగా కొత్త పోకడను చూపిస్తోంది.
సమంత అద్భుతమైన వధువు రూపం!
సమంత చేతికున్న ఉంగరం, ఆమె మెహందీ డిజైన్కు, ధరించిన ఎర్రటి చీరకు గొప్ప అందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. లగ్జరీ సిల్క్తో తయారుచేసిన ఆ ఎర్రటి చీరకు బంగారు సీక్విన్స్ అంచులతో పాటు, డిటైల్డ్ మోటిఫ్లు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. ఆమె ఆ చీరను సాంప్రదాయ శైలిలో కట్టుకున్నారు. పల్లును చక్కగా భుజంపైకి వేసి, దానికి మ్యాచింగ్ ఫుల్-స్లీవ్ జాకెట్తో జత చేశారు.
ఆభరణాల విషయానికి వస్తే.. సమంత సంప్రదాయ బంగారు నగలను ఎంచుకున్నారు. ఇందులో ఒక భారీ చోకర్ నెక్లెస్, పెద్ద చెవిపోగులు, అలాగే చేతికి గాజులు ధరించారు. సాఫ్ట్ న్యూడ్ మేకప్ వేసుకుని, పొడవాటి జుట్టును చక్కటి బన్లాగా కట్టి, తాజా గజ్రా పువ్వులతో అలంకరించుకోవడం ఆమె వధువు రూపాన్ని సంపూర్ణం చేసింది.