    సారా టెండూల్కర్ బ్యూటీ సీక్రెట్స్: సాఫ్ట్ గ్లామ్ లుక్ కోసం ఆమె మిస్ చేయని ఆ ఒక్క స్టెప్ ఏంటో తెలుసా?

    క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ తన మెరిసే చర్మం వెనుక ఉన్న రహస్యాలను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా 'లెస్ ఈజ్ మోర్' మంత్రాన్ని నమ్మే ఆమె, సాఫ్ట్ గ్లామ్ లుక్ కోసం అనుసరించే స్కిన్ కేర్ టిప్స్ ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Mar 06, 2026 5:31 PM IST
    By HT Telugu Desk
    టీమ్ ఇండియా గ్రేట్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్.. కేవలం సెలబ్రిటీగానే కాకుండా తనదైన ఫ్యాషన్ సెన్స్‌తో సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటారు. ఇటీవల తన తమ్ముడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహ వేడుకల్లో సారా కనిపించిన తీరు బ్యూటీ ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. తక్కువ మేకప్‌తోనే ఎంతో సహజంగా, మెరిసిపోతూ కనిపించిన సారా.. తన అందం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలను తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.

    సారా టెండూల్కర్ బ్యూటీ సీక్రెట్స్ (Instagram)
    సారా టెండూల్కర్ బ్యూటీ సీక్రెట్స్ (Instagram)

    తన బ్యూటీ ఫిలాసఫీ గురించి సారా మాట్లాడుతూ.. "ఎప్పుడూ తక్కువ మేకప్‌తో సహజంగా కనిపించడానికే (Less is more) నేను ప్రాధాన్యత ఇస్తాను" అని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆయిలీ మరియు మొటిమలు వచ్చే గుణం ఉన్న తన చర్మాన్ని ఆమె ఎలా కాపాడుకుంటారో వివరించారు.

    ఎంత ఆలస్యమైనా ఆ ఒక్కటి మాత్రం మిస్ చేయరు

    చాలామంది మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు రకరకాల ఫౌండేషన్లు, కన్సీలర్లపై దృష్టి పెడతారు. కానీ సారా టెండూల్కర్ మాత్రం వీటన్నింటికంటే ముందు ఒక ముఖ్యమైన పని చేస్తారట.

    "నేను ఎంత ఆలస్యంగా బయలుదేరినా, ఎంత హడావిడిగా ఉన్నా సరే.. మేకప్‌కు ముందు నా చర్మాన్ని సిద్ధం చేయడం (Skin Prepping) అస్సలు మర్చిపోను. మేకప్ వేసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా లోషన్ లేదా మాయిశ్చరైజర్ రాస్తాను. చర్మం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంటేనే మేకప్ సహజంగా కనిపిస్తుంది" అని సారా వివరించారు.

    సారా మోస్ట్ ఫేవరెట్ ప్రొడక్ట్ ఇదే..

    సాధారణంగా మేకప్ అంటే గంటల తరబడి సమయం పడుతుందని అందరూ భావిస్తారు. కానీ సారా మాత్రం కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే సిద్ధమైపోతారట. ఆమెకు అత్యంత ఇష్టమైన, ఎప్పుడూ వాడే ప్రొడక్ట్ 'టింటెడ్ సన్‌స్క్రీన్' (Tinted Sunscreen). బయటకు వెళ్లేటప్పుడు కేవలం టింటెడ్ సన్‌స్క్రీన్ రాసుకుంటే చర్మం తాజాగా కనిపిస్తుందని ఆమె చెబుతారు.

    ఇక ఇన్‌స్టంట్‌గా లుక్ మారాలంటే కొంచెం బ్లష్ (Blush), లిప్ బామ్ లేదా లిప్ గ్లాస్ ఉంటే సరిపోతుందని ఆమె సలహా ఇస్తున్నారు.

    మొటిమలు ఉన్నవారు చేసే తప్పు అదే

    మొటిమలు లేదా సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారు వాటిని కవర్ చేయడానికి ఎక్కువ లేయర్ల మేకప్ వేస్తుంటారు. కానీ ఇది చర్మానికి మరింత హాని చేస్తుందని సారా హెచ్చరించారు. "నా చర్మం కూడా మొటిమలకు గురయ్యే స్వభావం కలదే. అందుకే నేను చర్మాన్ని మేకప్‌తో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయను. స్కిన్ కేర్ రొటీన్ సరిగ్గా ఉంటే, చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మేకప్‌తో కవర్ చేయాల్సిన అవసరమే రాదు" అని సారా తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.

    ప్రస్తుతం సారా టెండూల్కర్ ఒక ప్రముఖ స్కిన్ కేర్ బ్రాండ్ (Cetaphil) ప్రచారకర్తగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆమె చెప్పే సూత్రం ఒక్కటే.. మేకప్ కంటే ముందు మన చర్మాన్ని ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. సారా టెండూల్కర్ స్కిన్ టైప్ ఏమిటి?

    సారాది ఆయిలీ, అక్నే ప్రోన్ (మొటిమలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న) చర్మం. అందుకే ఆమె చాలా జాగ్రత్తగా స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎంచుకుంటారు.

    2. తక్కువ సమయంలో రెడీ అవ్వడానికి సారా ఇచ్చే టిప్ ఏమిటి?

    స్కిన్ ప్రిప్పింగ్ తర్వాత కేవలం టింటెడ్ సన్‌స్క్రీన్, కొంచెం బ్లష్, లిప్ గ్లాస్ వాడటం వల్ల తక్షణమే ఫ్రెష్ లుక్ వస్తుందని ఆమె చెబుతారు.

    3. మేకప్ ఎక్కువ సేపు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?

    చర్మం బాగా హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండాలి. మంచి మాయిశ్చరైజర్ వాడితే మేకప్ చర్మంపై ప్యాచీగా రాకుండా ఎక్కువ సేపు సహజంగా ఉంటుంది.

