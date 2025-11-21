Edit Profile
    ప్రిన్సెస్ డయానా స్టైల్‌లో సోనమ్ కపూర్ రెండో ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటన

    బాలీవుడ్ నటి, ఫ్యాషన్ ఐకాన్ సోనమ్ కపూర్ రెండోసారి గర్భం దాల్చారు. ఈ శుభవార్తను ఆమె గురువారం (నవంబర్ 20) ప్రకటించారు. దివంగత ప్రిన్సెస్ డయానా ఐకానిక్ స్టైల్‌ను పోలిన హాట్ పింక్ ఔట్‌ఫిట్‌లో బేబీ బంప్‌ను ప్రదర్శిస్తూ ఫోటోలను షేర్ చేశారు. 

    Published on: Nov 21, 2025 6:53 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, స్టైల్ క్వీన్ సోనమ్ కపూర్ మరోసారి తల్లి కాబోతున్నారు. ఆమె భర్త, వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ అహుజాతో కలిసి తమ రెండో బిడ్డ రాకను గురువారం ఉత్సాహంగా ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన కోసం సోనమ్ ఎంచుకున్న ఫ్యాషన్ స్టైల్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

    ప్రిన్సెస్ డయానా స్టైల్‌లో సోనమ్ కపూర్ రెండో ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటన
    ప్రిన్సెస్ డయానా స్టైల్‌లో సోనమ్ కపూర్ రెండో ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటన

    రాయల్ ఫ్యాషన్ ట్రిబ్యూట్

    తన ప్రెగ్నెన్సీ గుడ్ న్యూస్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంటూ, సోనమ్ ఒక అద్భుతమైన గులాబీ రంగు (హాట్ పింక్) సూట్‌ను ధరించారు. ఈ ఔట్‌ఫిట్ దివంగత వేల్స్ యువరాణి డయానా ఒకప్పుడు ధరించిన దుస్తులను పోలి ఉండటం విశేషం.

    సోనమ్ ధరించిన ఈ ఎస్కాడా (Escada by Margaretha Ley) సూట్ 1988 నాటి డిజైన్. ఇది ప్యూర్ ఊల్ (ఉన్ని) ఫ్యాబ్రిక్‌తో రూపొందింది. ఈ సూట్‌కు పెద్ద ప్యాడెడ్ భుజాలు, సున్నితంగా వంపు తిరిగిన భుజాల లైన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

    ‘నీర్జా’ స్టార్ సోనమ్, తన స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్‌కు తగినట్లుగానే, ఫ్యాషన్ చరిత్రకు నివాళి అర్పించేలా ఈ వింటేజ్ లుక్‌ను ఎంచుకున్నారు.

    "తల్లి" అంటూ సింగిల్ క్యాప్షన్

    సోనమ్ ఈ చిత్రాలను పంచుకుంటూ, కేవలం "Mother" (తల్లి) అనే ఒకే పదాన్ని, ఆ తర్వాత ఒక ముద్దు ఎమోజీని క్యాప్షన్‌గా జోడించారు. ఈ పోస్ట్ వెంటనే ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయింది.

    ఔట్‌ఫిట్ డీటైల్స్:

    యాక్సెసరీస్‌గా ఆమె నలుపు రంగు పర్సు, బ్లాక్ సన్ గ్లాసెస్ ధరించారు. మినిమల్ మేకప్, వదిలేసిన జుట్టుతో చాలా సొగసుగా కనిపించారు. ఈ సూట్‌కు కింద నల్లటి టైట్స్, బ్లాక్ హీల్స్‌ను జత చేశారు. చేతికి వాచ్, గోల్డెన్ రింగ్స్ పెట్టుకున్నారు.

    ఆనందంలో కుటుంబం, సినీ ప్రముఖులు

    ఈ శుభవార్తతో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలంతా తమ సంతోషాన్ని కామెంట్ సెక్షన్‌లో పంచుకున్నారు. సోనమ్ కపూర్ రెండోసారి గర్భవతి అనే ఊహాగానాలను నిజం చేస్తూ, ఆమె ఈ ప్రకటనను చేశారు. సోనమ్, ఆనంద్ అహుజా 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2022 ఆగస్టులో మొదటి కుమారుడు వాయు జన్మించాడు.

